Lewis Hamilton ganó y sigue haciendo historia

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Turquía y se coronó campeón de la Fórmula 1 por séptima vez en su exitosa carrera. De esta manera, el piloto inglés igualó en cantidad de consagraciones al alemán Michael Schumacher.

Hamilton, dominador absoluto de la temporada, se las arregló para sobreponerse a dos obstáculos en la carrera de ayer: su posición 6 en la grilla de largada y una pista complicada por la lluvia.

El británico dio la estocada final en la vuelta número 37, cuando superó al mexicano Sergio “Checo” Pérez y llegó a la posición de vanguardia. Allí supo que nadie podía arrebatarle esta consagración.

Más atrás, su compañero de equipo Valtteri Bottas no logró hacerse amigo de esta competencia. El finlandés era el único piloto capaz que impedir la consagración de Hamilton.

El inglés, entonces, se encaminó sin problemas hacia su victoria 94 en la categoría. La emoción por la nueva conquista fue tal, que después de cruzar la meta empujó unos centímetros el cartel reservado para el ganador en boxes por no frenar a tiempo. Luego, estalló en llanto, con las manos cubriendo su rostro.

Checo” Pérez cruzó la meta en la segunda posición con su Racing Point, mientras que el alemán Sebastian Vettel le dio un valioso podio a Ferrari, con su tercera ubicación.

Pese a la consagración de Hamilton, la temporada de la Fórmula 1 no terminó, y continuará del 27 al 29 de noviembre en Bahrein.

Sueños

“Esto va mucho más allá de mis sueños”.

El piloto inglés Lewis Hamilton expresó que el haber conquistado su séptimo título en la Fórmula 1 va mucho más allá de lo que “soñó” cuando de chico miraba las carreras de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Soñaba con esto cuando era joven, cuando veía los Grandes Premios, y esto va mucho más allá de esos sueños. Creo que es muy importante para los niños que, con suerte, vean esto y sepan que, de todos modos, no escuchan a quienes dicen que no se puede lograr algo”, expresó Hamilton en conferencia de prensa.

El piloto de Mercedes sumó su séptimo título de Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Turquía, y de ese modo igualó al alemán Michael Schumacher, como los pilotos con más títulos en su palmarés.

“Sueña lo imposible y habla con insistencia. Tienes que trabajar para lograrlo, tienes que perseguirlo y nunca rendirte, y nunca dudar de ti mismo”, agregó Hamilton.

Sin embargo, el británico no quiso adjudicarse todo el crédito por el título y puntualizó que “no podría hacer esto si no me uniera a este equipo. No sólo a los que están aquí, sino también a los que trabajan en la fábrica. El viaje en el cual hemos estado, es monumental”.

Para el piloto todos son importantes porque cada uno aporta su granito de arena. “Cada uno por ahí sin darse cuenta y otros no tantos, son ese eslabón de una larga cadena para poder llegar al éxito. Los muchachos que laburan también en el boxes cuando el coche está en carrera, más all{a de toda una ingeniería que se pone en marcha, son muy importantes para ganar o no una carrera. Es por ello que quiere agradecer a todos los que de una una u otra manera forman parte de Mercedes”, concluyó el nuevo campeón del mundo. l