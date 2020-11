Leonardo Gutiérrez: “Ahora culpamos a los dirigentes, pero para mí somos culpables todos”

20/11/2020 - 01:26 Deportivo

Leonardo Gutiérrez, hoy entrenador de Olímpico, dio su opinión con respecto a la suspensión de la Liga Nacional por la gran cantidad de casos de coronavirus, y evitó la crítica despiadada hacia la dirigencia de la AdC.

“Todos dijimos de alguna forma que el básquet tenía que volver, lo pedimos. Y que hoy pase esto me pone muy triste porque estamos en el aire, no sabemos qué va a pasar y siento que no cuidamos lo que necesitábamos cuidar, porque si se para de nuevo y estamos meses sin jugar, nos hará un daño muy grande a todos”, explicó el entrenador cordobés, máximo ganador de la Liga Nacional en sus épocas de jugador.

“Ahora culpamos a los dirigentes, pero para mí somos culpables todos. Creo que los protagonistas que estamos en los hoteles somos más culpables que los dirigentes. Vimos cosas que no estaban bien y no lo dijimos, no fuimos responsables, no lo tomamos con seriedad. Salir a tomar un café a 100 metros, ya es tomarlo sin seriedad. Al ir a correr a la mañana o caminar al río, ya es faltar el respeto a la liga y al esfuerzo que hicieron para que esto pudiera volver. Y si eso pasó está muy mal, y acá en nuestra zona hubo muchos que no respetaron las normas de convivencia”, señaló convencido.

“Leo” analizó una decisión en particular de la dirigencia que no fue acertada, según su óptica. “Lo que se puede llegar a criticar es que nos hisopamos después de la ola de casos y no se suspendió esa fecha (la del martes). Deberíamos haber esperado a jugar miércoles o jueves si era viable o parar la liga una semana o diez días y volver a retomarla si es que los casos no se disparaban mucho más. Yo me hago responsable de lo que dije, porque a mí me pasaron cosas en la burbuja con los jugadores y al segundo día que vimos que hacíamos las cosas mal nos juntamos y pusimos las cosas en orden”, explicó el entrenador cordobés a 3x3 Radio.

Críticas para adentro

“Nos tendríamos que haber puesto firmes cuando no nos gustaba algo, porque todos criticamos para adentro, hablamos con los colegas, pero ninguno levantó el teléfono para hablar con un dirigente o hablar con el presidente de la AdC para que sepa lo que estaba pasando y que vea las cosas que estaban mal. No se hizo, se dejó continuar de la misma forma. Nosotros intentamos mejorar aspectos que estaban mal, las personas del hotel lo fueron mejorando y esto quedaba en cada equipo. Para que funcionara teníamos que estar firmes y estar 40 días en un hotel, tratando de estar lo mejor posible, compitiendo de la mejor manera y cuidando nuestro trabajo y no se hizo. Y eso es lo que duele. Culpables no son sólo los directivos. Ellos tienen su responsabilidad y nosotros la nuestra”, insistió el entrenador cordobés.

Consultó acerca de cómo están los infectados en la delegación de Olímpico, comentó: “Hablamos con nuestro asistente, nuestro compañero que está en el otro hotel, estaba nuestro utilero, Negri, hablamos con Diego (Guaita) también. Nos dijeron que están bien, ninguno de ellos tiene síntomas. Llevan más de un día ahí y vieron muchas películas, están aburridos, se encuentran bien, no la están pasando mal, los atienden bien. Les dije que no se hagan la cabeza, que todo iba a ir bien y que nos íbamos a ver pronto. Era muy lindo estar juntos porque la pasamos muy bien. Hay un lindo grupo para trabajar”.

Con respecto al juego, se mostró conforme con el rendimiento de su plantel. “Había equipos que estaban jugando muy bien al básquet, con mucha intensidad. Me estaban gustando cómo jugaban San Martín, Quimsa, Instituto y Regatas. Por lo que hablé con algunos colegas, les gustaba cómo jugaba Olímpico, con intensidad, y la verdad que lo que veía era interesante para un inicio. Se estaba compitiendo bien. Lo que me gustaba de mi equipo era la intensidad, y que se bancaba jugar días consecutivos. El trabajo físico que se hizo fue muy bueno. Ramiro (Peragallo) hizo un trabajo extraordinario para ponerlos a tope antes de venir a competir”, indicó.