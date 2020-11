Jorge Baumann, el santiagueño que se fue a España como profesor de Educación Física y dirigió las inferiores del Madrid y Getafe

22/11/2020 - 01:34 Santiago

Jorge Federico Baumann Leguina es profesor de Educación Física, recibido en el ISPP Santiago del Estero y, desde hace treinta años, está radicado en España. Es licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, título que obtuvo en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF-Madrid) España. Tiene una Maestría en Fútbol y Atletismo. Es entrenador de Fútbol, Balonmano (Handbol) y Piragüismo (remo). Fue profesor de Educación Física en España, Marruecos y Andorra. Se desempeñó como entrenador de Fútbol en las escuelas deportivas del Real Madrid y divisiones inferiores Getafe Club de Fútbol y de Balonmano en el Centro de Tecnificación de Balonmano dependiente de la Federación Madrileña de Balonmano.

Bauman es también técnico en Electrónica, técnico en instalaciones de baja tensión (instalaciones eléctricas domiciliarias), técnico en reparaciones y mantenimiento de electrodomésticos de gama blanca y gama industrial.

¿Hace cuántos años que estás radicado en Madrid?

Desde hace treinta años. Desde junio de 1990. Yo vine primero y luego mi mujer, Beatriz Aguilar Valenciano, española, a quien conocí en Santiago. Ella vino con nuestros dos hijos, nacidos en Santiago, a principios de septiembre de 1990.

¿Por qué fueron a España?

En realidad, nunca habíamos pensado venir a España, pero, en aquella época, en noviembre de 1989, cuando decidimos venirnos para aquí, mi esposa me dice que había llamado su padre (su suegro había viajado de Santiago a Madrid) para decirle que en España las cosas habían cambiado mucho y que todo estaba mejor.

¿Qué fue lo que determinó la partida hacia Madrid?

1989 fue un año de una crisis económica muy grande. Con mi mujer habíamos terminado nuestra carrera de Educación Física en el Instituto Superior del Profesorado Provincial. Esa noche de noviembre de 1989 no dormimos intentando ver qué hacíamos. Al final, tomamos la decisión ese día de que nos íbamos a Madrid. Un poco ha sido sin pensarlo, sin conocer la situación económica de Europa y, concretamente, de España. Teníamos una titulación como profesores de Educación Física. Con el título bajo el brazo nos fuimos a España.

¿En qué estás trabajando en Madrid?

En este momento no estoy trabajando. Estoy gestionando mi jubilación. El año que viene cumplo 65 años y ya me tocan hacer otras cosas o descansar, pero al mes de llegar a Madrid, en 1990, empecé con mi primer trabajo como instructor de remo (competencia que realizaba en Santiago del Estero) en las escuelas deportivas en los distintos embalses que tiene España. Me fui al Instituto Nacional de Educación Física para sacar números de teléfonos para buscar trabajo. Así fue como, un día, me llamaron desde la provincia de Guadalajara (situada en el centro de la península ibérica) donde trabajé seis años como instructor, primero, y como coordinador general de las actividades náuticas.

¿Tuvieron que revalidar el título de profesores de Educación Física?

Tuvimos que hacerlo. No ha sido fácil porque, el caso nuestro, concretamente en Santiago del Estero, no tiene por ejemplo convenio con ninguna universidad de España. Nosotros habíamos hecho una carrera de cuatro años y en España es de cinco. Entonces, tuvimos que cursar el quinto año de la Licenciatura en Educación Física y unas asignaturas sueltas de cuarto año que no la habíamos visto en la Argentina. Beatriz (su esposa), como no había perdido su nacionalidad española, pudo conseguir trabajo rápido. Yo, como no tenía la nacionalidad y permiso de trabajo, hice changuitas como peón de albañil, recogiendo escombros, preparando mezcla y alcanzando ladrillos. Luego de dos años de estudio, sacamos la Licenciatura y yo me especialicé en una maestría en Atletismo y en Fútbol. En definitiva, mi trabajo en España ha sido como profesor de Educación Física para secundaria. La Licenciatura nos habilita también para ser preparadores físicos a nivel de elite en cualquier deporte. Además, hice el curso de entrenador de remo, fútbol y handball.

Su paso como entrenador de fútbol

Al tener la Licenciatura en Educación Física y al haber hecho cursos de entrenador de fútbol, en el 2000 le llegó una oportunidad increíble a Baumann: trabajar en las escuelas de fútbol del Real Madrid. Jorge se presentó ante la institución del fútbol español tras haber leído un aviso, en una revista deportiva, en donde el Real Madrid buscaba entrenadores para sus divisiones inferiores. Tras haber cumplido con los requisitos estipulados, Baumann recibió un llamado de la entidad deportiva para realizar un examen teórico-práctico para poder trabajar con ellos. Los aprobó a todos y su historia dio un giro prodigioso.

“A fines de septiembre del año 2000, tras haber aprobado el examen, me llamaron para decirme que había sido seleccionado para estar en las categorías inferiores del Real Madrid. Trabajé en el club durante diez años de forma discontinua. Estuve entre el 2000 y el 2008. En el 2010 me volvieron a llamar. Estuve un año. En el 2012 me volvieron a llamar. Fue la última vez que trabajé con el Real Madrid”, evocó Jorge ante EL LIBERAL.

Su trabajo en el Getafe

En su incesante búsqueda de trabajo en tierras españolas, Jorge también había presentado su curriculum en el club de fútbol Getafe. En esa época, el Getafe no estaba en la Primera División del fútbol español. “Dio la casualidad que, con un día de diferencia, un día me llaman del Getafe para hacerme una entrevista para trabajar en las divisiones inferiores. Al día siguiente, me hablaron del Real Madrid para trabajar con ellos. Al final, en los dos lugares me contrataron y estuve trabajando paralelamente en ambos equipos. No coincidían los días de entrenamiento, afortunadamente, y tampoco coincidía los días que yo tenía partido con los chicos. En el 2018, después de dieciocho años en el Getafe, lo dejé”, recordó Baumann en su entrevista con EL LIBERAL.

“El primer avión que salga para allá me voy”

Jorge extraña a la familia y a los amigos. Desde el 2012 venía en forma regular a Santiago. Este 2020, debido a la pandemia del coronavirus, no pudo hacerlo. “En cuanto se pueda, el primer avión que salga para allá me voy. Mi madre es una persona mayor. Tiene 87 años y está en una residencia. No está bien. Son las cosas que duelen, no es un dolor físico sino del alma. Espero volver pronto para ver a mi familia, a mi madre que es lo que más me preocupa”, resaltó Baumann en su entrevista con EL LIBERAL.

Los padres de Jorge son Jorge Federico Baumann y Olga Leguina. Sus hermanos son Mercedes, Ana, Eugenia, Guillermo, Adolfo, Carla y Gustavo. “Adaptarme a los cambios en España, la verdad que no noté nada. Se extraña a la familia. Me he sentido muy bien tratado aquí. Siempre tengo el apoyo de las personas que me acompañan (su esposa Beatriz y sus hijos Jorge y Lourdes)”, reflexionó. l

Cursa una tecnicatura “muy de moda por el Covid-19”

Actualmente, Jorge cursa la Tecnicatura en Climatización, Ventilación y Extracción de Aire, “muy de moda por el tema del Covid -19”, tal como lo resaltó Baumann. El profesional santiagueño destacó que el español es muy respetuoso de los protocolos establecidos por la pandemia del coronavirus. “En Madrid ha bajado el nivel de contagio, pero se ha mantenido el nivel de fallecimiento de personas mayores”, puntualizó.

Trabajó como profesor de Educación Física en escuelas de Pinto (España), Marruecos y en Andorra

Jorge Baumann también ejerció la docencia en colegios españoles ubicados en el exterior de ese país. Tras ser elegido, por concurso del Ministerio de Educación de España, desempeñó funciones en establecimientos educativos españoles en Marruecos y en Andorra.

“En el año 2012 me presenté al concurso de profesor de Educación Física para los centros españoles de Portugal, Francia y de Marruecos. De esta manera, fui elegido para desempeñarme en un colegio de Marruecos. El trabajo que estuve haciendo en el Real Madrid y en Getafe, en lo que se llama educación no reglada, me daba puntos y con esos puntos me quedé el primero para Marruecos. Empecé a trabajar en Marruecos, concretamente en Rabat (capital de Marruecos), en donde estuve tres años dando clases de Educación Física. Además, entre el 2015 y el 2016, estuve en Tetuán (al norte de Marruecos)”, remarcó Baumann a EL LIBERAL.

Tras retornar a España, le salió la posibilidad de desempeñarse como docente en una escuela española en Andorra (al norte de España, cerca de Barcelona). Allí estuvo como profesor interino. Después de haber trabajado en Marruecos y Andorra, regresó a Madrid en donde comenzó a trabajar como profesor de Educación Física.

“En el 2018, el 2019 y en el 2020 estuve trabajando en Pinto (localidad y municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado a unos 20 km al sur de la capital del país) como profesor de Educación Física. Estuve en el mismo centro donde trabaja actualmente mi esposa Beatriz”, consignó. l