FÚNEBRES | 24 de noviembre del 2020

23/11/2020 - 22:20

Fallecimientos

- Víctor José Revainera

- Margarita Arias de Rodríguez Mosquera

- Carlos Alberto Astudillo

- Josefina Consolación Lescano (La Banda)

- Sebastián Alejandro Saavedra

- Liliana del Valle Fuente

- Héctor Marcelo González (La Banda)

- Carlos Alberto Astudillo (Villa Unión - Mitre)

- Yolanda Ysabel Nieva (La Banda)

- María del Pilar Paz (La Banda)

- Mario Eduardo Loto (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR PALACIOS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR PALACIOS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR PALACIOS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO ASTUDILLO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

“Aquellos que nos han dejado no están ausentes sino invisibles, tienen sus ojos llenos de gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas”.

Partiste al encuentro de tu madre, padre y hermanos con una valentía y fortaleza irreprochable, los ángeles te cantan la bienvenida. Su hermano mellizo Enrique, Héctor, su hna. política Nilda Santillán, sus sobrinos Pachi, Edit, Mariela, Griselda, Silvia y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RENÉ REVAINERA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/11/2020 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los niveles educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento del padre del empleado de la oficina de Informática, Sr. Ramon Revainera y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANDREA YBARRA VDA. DE CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra .Andrea Ybarra Vda. de Campos y ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

CLARA ROSA BARRAZA DE BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Su esposo Miguel Brunet, hijas Adriana y Silvia, lo recuerdan en la misa que se realizará en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 19.30, con motivo de cumplir nueve días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ALFREDO TULLI (Amo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/11/12 y espera la resurrección.

Su esposa Norma, sus hijos Alfredo Humberto, Fabián, Adriana y Diego, hijos políticos Mónica, Zaida, Natalia y Sergio, nietos Franco, Gianluca, Constanza, Santiago, Joaquín, Martín y Julieta, al cumplirse ocho años de su partida lo recordamos siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones.

RECORDATORIO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

“Señor recíbelo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin”.

Su familia lo recuerda al cumplirse 9 días de su partida. Familia Chávez.

RECORDATORIO

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Luisito, hoy se cumple un mes de su partida al reino de los cielos, sabemos que no está físicamente, pero su recuerdo permanece en nuestros corazones. Elevamos oraciones en su memoria con amor y agradecimiento por todas sus atenciones, consejos y la tranquilidad que nos daba para nuestra sanación. Ahora es un ángel en el cielo y sé que nos protegerá. Norma Correa de Miggitsch e hijos.

ARIAS DE RODRÍGUEZ MOSQUERA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció ell 22/11/20|. Sus hijos Bruno y Susana, sus nietas Julieta, Leda, Leliz, Jorgelina participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.

ARIAS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Doña Margarita: mujer que inspiraba gran respeto, siempre elegante y sonriente, el Señor la llamó para hacerla gozar de su eternidad. Sara Fiad, sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, Maruchi y José, Joye y Adriana y Fray Juan José Herrera, sus nietos y bisnieta, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARIAS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Sus vecinos Luis A. Reimondi y María R. Muratore e hijas, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Señor, tu hija está frente a ti, recíbela en tus brazos amorosos, dale el descanso eterno y una pronta resignación para su familia. Su vecina Patricia Ibáñez, sus hijos Nicolás y Augusto Caro, su madre Francisca, acompañan a la familia en tan dolorosa partida.

FUENTE, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 18/11/20|. Su esposo Adrian Gomez sus hijos Ramón, Darío Sequeira su hija política Jorgelina nietos Geremías, Ziomara, Melani, Nicol, Eliseo, Celeme, Julián su hijos del corazón Cristian Emanuel Milagro sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RADZVILOVICH, SOFÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Su hermana política Irma Montoya de Bravo, sus hijos César Ramón, Carlos Adolfo, María Martha, Mario Rómulo, su nieta María Lucrecia y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

RADZVILOVICH, SOFÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Sus sobrinos César, Carlos, Mario, María Martha, Gladis, Pacho, Guilly, Virginia, Fidel, Colo, Silvita, Betty, Noemí, Diego, Florinda, José Daniel, Juan Manuel, Pepe y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este duro momento.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Chichí, sus hijos Chiqui y Andrea, hija pol. Claudia, sus nietos Milagros, Ulises, Ariana, Yamila, nieto pol. Nelson, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Sus nietos Yamila, MIlagros, Ulises y Ariana participan con profundo dolo su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Gustavo, Gabriela, Ariel, Claudia Verónica y Nahuel Gerez con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición, participan el fallecimiento de su socio, amigo y miembro de la comisión directiva, junto a su Sra. Chichí permanente colaborador del mismo. Acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan oraciones en su memoria.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (S.E.A.D.E), participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro compañero y gran colaborador Ramoncito. Rogamos a Dios le dé el descanso eterno y a su familia la resignación.

REVAINERA, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Juan Carlos M. Carrizo, su esposa Choly y sus hijos María Eugenia, María Emilia y Martín, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Chichí, hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DA ROCHA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Nilda Ruiz de Amarilla y su hijo Luis Amarilla, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su vecino de siempre Raúl. Elevamos oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, SEBASTIAN ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. Su madre Sebastiana sus hnos Emilia, Diego, Mariana, Carla, Jose luis, Florencia, Candela, Marela, Oreana, Tihara, primos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO, MANUEL LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Comisión directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero, acompaña en este doloroso momento a la Lic. Karina Sayago miembro integrante de la misma y a su familia. Se ruega oraciones en su memoria y que el Altísimo de consuelo a su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. La comunidad de la capilla San José Obrero del Bº Colón, participan el fallecimiento del nieto del Sr. Ramón Sosa, a quienes acompaña en este difícil momento, como a los demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. La Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea, participan con dolor el fallecimiento del hijo de la exdocente Gladys Beltrán. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. La comunidad educativa del Colegio Santa Dorotea participan con dolor el fallecimiento del hijo de la exdocente Gladys Beltrán, elevamos oraciones en su querida memoria.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. Miguela Rilinski de Yocca con sus hijos Nino, Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángela y Renato participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Gladis prima querida, madre luchadora, no hay palabras para olvidar tanto dolor. Por la pérdida de un hijo, así inesperado, solo te harás preguntas…porque?. Dios no abandona te dará la fuerza necesaria para seguir en la lucha. No estás sola, están tus hijos, nietos y tus hermanas que son incondicionales, que te ayudará a superar algo esta situación con todo mi amor te acompaño con mis oraciones. Que descanse en paz.

YBARRA VDA. DE CAMPOS, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Con el corazón entristecido, rezamos por su descanso eterno, y pedimos al Señor que tu alma y corazón encuentren paz y consuelo. Amigas y colegas de la Cra. Ana Campos.

YBARRA VDA. DE CAMPOS, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Dra. Marcela Kerszberg, su hija Gimena participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Anita. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/20|. "Qué el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su esposa Norma Tévez, sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares agradecen a médicos, enfermeras y demás personal del Sanatorio Alberdi, a vecinos y amigos que hicieron llegar sus condolencias. Al cumprise 9 días de su fallecimiento invitan a la misa que se realizará hoy a la 19 hs. en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery. Rogamos una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. Su esposa Elizabeth Olivera, su madre Nazarena María Badr, sus hijas Guadalupe y Rocío part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GONZÁLEZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. "Ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su madre y demás deudos en este doloroso momento. Se ruegan oraciones a su memoria.

LESCANO, JOSEFINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. Su hija Maria Esther Garro su hijo político Manuel Bruno sus nietos Patricio, Claudio, Carlos Bruno sus bisnietos tataranietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOTO, MARIO EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. Sus hijas Claudia, Carla, Teresita, Analía, sus nietos Luis, Mario, Sarita, Lourdes, Luján, Nicolás, Julián, Amanda, sus hermanos, sobrinos, hijos políticos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

NIEVA, YOLANDA YSABEL (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. Sus hijos Miriam, Estela, Marta, Omar, Robles, nietos, H. pol., Carmen Tévez y José Jiménez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aurora, SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d) Falleció el 22/11/20|. Sus hijos Mariela, Alejandra, Patricia, Carla, Carlos, Jonathan, sus hermanos: Luis, Magdalena, Norma, Aida, Pibe, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

ASTUDILLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/11/20|. Sus hermanos Héctor, Edelma, Mario, Luci, Oscar, Enrique, sobrinos, hermanos pol., nietos y amigos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Unión - MITRE, SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAMPOS, GRICELDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad. Sus primos Pablo Roberto, Luis Eduardo y María Inés Báez Machado con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento orando por su eterno descanso.

SOSA, RODOLFO LAURO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Irma Olivera, sus hijos Laura, Angelina, Marina, Omar y Edith Sosa, H/pol, José, Ramón, Víctor, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet de Colonia el Simbolar. Serv. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MEDINA, CRISTIAN GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/14|. "Hijo querido no acepto tu partida. Te sigo extrañando como el primer día. Siempre te llevaremos en nuestros corazones: sus padres Roberto y Antonia y todos tus hermanos te recordamos al cumplirse seis años de su partida. Las Termas.