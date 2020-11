Central Córdoba viajó con equipo confirmado

28/11/2020 - 01:49 Deportivo

Una delegación compuesta por 21 futbolistas más el cuerpo técnico de Central Córdoba partió anoche, vía aérea, a Buenos Aires, para visitar mañana desde las 17.10 a Defensa y Justicia, por la quinta fecha de la zona 2 de la Copa Diego Armando Maradona.

Tal como anticipó EL LIBERAL, el DT Alfredo Berti realizará dos cambios para el decisivo cotejo ante el “Halcón”, en el que necesita ganar para seguir con chances de clasificar (siempre y cuando hoy Independiente no derrote a Colón en Santa Fe).

Hugo Vera Oviedo reemplazará a Oscar Salomón en la defensa, mientras que en ataque Abel Argañaraz ingresará por Sebastián Ribas. Los once para mañana serán: Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Vera Oviedo, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Ariel Rojas, Francisco Cerro, Cristian Vega y Juan Vieyra; Claudio Riaño y Argañaraz.Los otros futbolistas que viajaron son: César Taborda; Alejandro Maciel, Nahuel Banegas, Iván Ramírez, Juan Galeano, Mateo Montenegro, Santiago Rosales, Nahuel Barrios, Lucas Brochero y Ribas.

“Nos superó Colón solamente en ese primer tiempo. Pero el fútbol son goles y no solamente merecerlos si no hay que llegar y concretarlos para tener resultados positivos que es lo que todos queremos. Pero si bien el equipo no está teniendo un gran juego, vemos que los rivales no nos superan con tanta facilidad. Así que estamos en esa línea finita de poder llevarnos una victoria para que todo se vaya acomodando”, consideró el DT Berti. l