Analistas cuestionaron el diagnóstico de Guzmán sobre la economía 2021

30/11/2020 - 03:13 Economía

Distintos economistas consultados por EL LIBERAL cuestionaron el diagnóstico realizado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el escenario económico 2021 en relación al tipo de cambio, también al negar la posibilidad de un ajuste fiscal y, respecto de la postergación hasta marzo o abril de arribar a un acuerdo con el FMI.

Guzmán, señaló en diferentes entrevistas que el acuerdo con el FMI se dará, en principio, entre marzo y abril de 2021 y negó tanto una devaluación del dólar oficial como una “reducción del gasto público” porque “los ajustes fiscales son desaconsejables para salir de una recesión económica”.

El funcionario también señaló que “el salario y las jubilaciones superarán a la inflación en 2021” a la par que “el nivel del tipo de cambio oficial está bien”.

El economista Jorge Colina (Idesa), al ser consultado por EL LIBERAL señaló que “la Argentina para salir adelante tiene que cerrar el déficit fiscal. No puede tener más déficit fiscal porque nadie se lo quiere financiar. Si lo quiere financiar con emisión eso es inflación e inestabilidad cambiaria. Hay que cerrar el déficit fiscal y el déficit fiscal se cierra con ajuste”.

Agregó que “estamos viviendo un proceso similar al que vivió el ex presidente Macri que quería hacer los deberes, sin decirle a la gente que hay que hacer un sacrificio. Hay que cerrar el déficit fiscal y eso significa un sacrificio. Además, no creo que los salarios y las jubilaciones le vayan a ganar a la inflación”.

En cuanto a la postergación hasta el final del primer trimestre de 2021 de un acuerdo con el FMI, sostuvo que “con el FMI se puede dilatar un acuerdo porque es un ente político, se mueven no por intereses económicos sino de política internacional. Pueden esperar, hacer un acuerdo favorable, creo que no es un problema en la medida que el Estado nacional muestre voluntad y consistencia en un plan para reducir el déficit fiscal, el FMI va a tener paciencia”.

En tanto, el economista Orlando Ferreres, director de OJF y Asociados, señaló a EL LIBERAL que “hoy se está discutiendo mucho el tipo de cambio porque hay una brecha con el mercado paralelo, que ahora está tranquilo, esperemos que no tenga que sufrir ninguna consecuencia muy grande. El tipo de cambio oficial está bien, pero los tipos de cambios libres están muy altos porque no hay tanta disponibilidad de reserva para hacer frente a la demanda. Pero esperamos que se mantenga con pequeña evolución”.

Gabriel Rubinstein: “No hay condiciones para que las cosas funcionen bien”

A su turno, el economista Gabriel Rubinstein (Rubinstein y Asoc.) al ser consultado por EL LIBERAL, respecto del diagnóstico del ministro Guzmán sobre el tipo de cambio, indicó que “con brechas cambiarias tan altas, del 80% al 100%, es imposible que la economía funcione bien. No se puede decir que el tipo de cambio está bien cuando las brechas cambiarias son tan altas. Si el Gobierno no logra cambiar las expectativas y se mantiene en estos niveles de desconfianza sobre el peso es imposible. No van a bajar las brechas y la economía no va a funcionar bien”.

Añadió que “la técnica para bajar la brecha vendiendo títulos al 17% anual en dólares y/o perder reservas que no se tiene, es decir usando reservas de los depositantes, es una estrategia con patas cortas. Todavía no están dadas las condiciones que dice el ministro para que las cosas funcionen bien”.

Puntualizó en cuanto a la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario: “Hay que ver cuál es la actitud del FMI y según cuál sea, si le parece que la economía puede funcionar con brechas del 80%, entonces pueden lograr un cierto respiro. Pero si eso no ocurre vamos a estar siempre con una gran tensión y la recuperación va a ser siempre cíclica. Pero la economía no va a estar en crecimiento. Va a haber muchos problemas en el sector externo y mucha dificultad para subir jubilaciones y salarios. No se puede hablar de una mejora real”.

Luciano Cohan: “Es muy difícil pensar soluciones en el corto plazo que sean indoloras”

Luciano Cohan, socio de la consultora Seido señaló un escenario en el cual “tenemos un economía muy golpeada, somos de los países que más va a caer y el impacto de la pandemia va a persistir mucho más en el tiempo”.

El economista indicó que el déficit más la generación de pesos está generando un cóctel explosivo. Al punto que graficó para el escenario 2021 “problemas explosivos desde lo fiscal y monetario”.

Agregó: .Es muy difícil pensar soluciones en el corto plazo que sean indoloras. No hay salidas por arriba, la crisis fiscal es muy profunda y tenemos que adaptar el Estado que queremos tener con el que podemos pagar”. En cuanto a la actividad económica, dijo que “se recuperó tres cuarto” de la caída pre pandemia, pero “esa dinámica se está desacelerando”. En ese contexto, señaló que además “la inflación se está acelerando, está de nuevo entre 3% y 4% , pero sin los drivers habituales -tarifas por ejemplo- lo que nos deja que la actividad crezca menos y la inflación está subiendo”. Para Cohan el 2021 enfrentará problemas. El primero es la herencia de 2020 y “el problema de los flujos fiscales”.