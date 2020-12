Una de las víctimas del robo de 900 toneladas de soja sospecha “de una banda muy grande”

01/12/2020 - 01:03 Policiales

Héctor Fain, uno de los integrantes de la firma Fain Hermanos, elogió la tarea de la policía provincial,que logró desbaratar la salida de 35 camiones con 900 toneladas de soja, retiradas de un campo suyo en el departamento Moreno y sostuvo asimismo que detrás “hay una organización muy grande dedicada al robo de agroquímicos, cereales y hacienda”.

En declaraciones a un medio en Santa Fe, donde reside actualmente, el empresario apuntó sobre el rol de algunas personas, y destacó la pronta respuesta policial.

Sin precedentes

“No tiene precedentes un robo de cereal de esta magnitud. Nos entraron a cargar 35 camiones de soja y la verdad que decirlo así hasta que causa gracia. No puedes pensar que alguien se atreva y que te roben 1 o 2 camiones. No era la primera vez que nos robaban, porque ya lo sufrimos en otros años, pero no esa magnitud de 35 camiones”.

Una cargadora

Añadió que los responsables de la maniobra “entraron con una cargadora, esas que usamos todos para la carga. Está detenido el cargador, un vecino que tenía la llave de nuestro campo. Se trata de una persona con quien hemos tenido buena relación desde hace un montón de tiempo, porque trabaja para una firma amiga a la cual nosotros le compramos combustibles, por lo tanto, una relación amistosa y comercial”, ahondó.

Llamado telefónico

Asimismo, remarcó que los llamaron por teléfono. “Nos dijeron que nos habían encargado cinco bolsones de soja, que teníamos depositado para cargar, y que habíamos suspendido la carga por una cuestión que se estaban arreglando los caminos. No lo podíamos creer. Quiero destacar la labor de la policía de Santiago del Estero, particularmente de Añatuya y Quimilí. Fue increíble la respuesta. La denuncia se hizo a las 9 de la mañana, y a las 10.30 ya tenían secuestrados 35 camiones. Eso hay que recalcarlo, hay que felicitarlo. No sucede todos los días”, puntualizó el empresario agrícola.

Asimismo, consideró que la investigación “va para largo, porque esta es una organización muy grande que se viene dando en el robo de agroquímicos, cereales y hacienda. La declaración de los camioneros y los dueños de los transportes va ser fundamental para llegar a esta gente”, enfatizó Héctor Fain. l