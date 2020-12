Qué dice la Psicología forense sobre el filicidio

02/12/2020 - 01:54 Policiales

Luego del brutal asesinato de un niño de tres años a manos de su padre a quien le perforó el cuerpo con doce cuchillazos, el Lic. Leandro Peiretti, quien integra el gabinete de Psicología forense del Poder Judicial, habló sobre lo sucedido.

“Siempre que hablamos en el ámbito de la comunidad científica de la República Argentina y particularmente de Latinoamérica, no hablamos de rasgos particulares que puedan aparecer en determinadas personas que han cometido un hecho delictivo, básicamente porque no existe la caracterización de personalidad de quien comete el hecho delictivo y particularmente en este caso, el hecho criminal, no hay nada en la psiquis particular de quien haya cometido un acto filicida”, indicó al portal Diario Panorama.

Seguidamente resaltó la importancia de indagar caso por caso para describir las razones que llevan a una persona a cometer un crimen de tal magnitud.

Los datos que se pudieron conocer de las primeras investigaciones preliminares es que este filicida tendría un consumo problemático de drogas, por tal motivo, Peiretti dijo: “Siempre que un responsable de un niño tenga un consumo desmedido de sustancias, puede resultar un riesgo para el menor”.

El psicólogo expresó que “se ha interrumpido la cadena natural, porque se espera en algún punto que sean los hijos quienes entierren a sus padres y no al revés, por eso, es importante pensar qué va a pasar con el resto de la familia que están damnificados por un hecho de estas características, más si quien ha cometido el acto es el padre de la criatura”.

“Hay que ver en qué contexto se ha cometido este acto, la estabilidad o inestabilidad psíquica y emocional de la persona que lo ha cometido, la estructura de personalidad, no es lo mismo que sea un neurótico, a que sea un perverso, o que sea un psicótico, porque eso nos lleva a interpretar el hecho de distintas maneras, a entenderlo desde lógicas distintas y luego al proceder de la Justicia también a condenas distintas”, sostuvo.

Finalmente dijo que es necesario que “se haga un acompañamiento a toda la familia, porque este hecho puede significar como traumático para el psiquismo de todas las personas que han rodeado al niño, y puede ser muy difícil que puedan mantener una normalidad o una relativa estabilidad en la vida, porque opera como un hueco que es muy difícil de tramitar por vía de la palabra si no hay un acompañamiento de todo el grupo familiar”.