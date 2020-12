Mitre prepara un duelo que puede ser decisivo

08/12/2020 - 22:35 Deportivo

Pasaron dos fechas de las siete que debe afrontar Mitre en este Torneo de Transición de la Primera Nacional y no solamente no pudo ganar, si no que viene de ser goleado por Guillermo Brown, en Puerto Madryn, por 4 a 2. En su debut, el “Aurinegro” había igualado sin goles ante Belgrano de Córdoba, en condición de local, por lo que apenas pudo cosechar una unidad de seis posibles.

Esta situación deja al equipo dirigido por Hernán Darío Ortiz con muy poco margen de error, por lo que tendrá la obligación de conseguir su primer triunfo este domingo, cuando desde las 19 horas reciba a Nueva Chicago, en el marco de la tercera fecha de la zona Reválida A.

Solamente los dos primeros de este grupo de ocho equipos seguirán en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los otros seis, deberán pensar en la temporada que viene. Y si bien el objetivo de Mitre apunta justamente a la próxima temporada, una temprana eliminación en esta podría ser un golpe duro de digerir.

Lo positivo para las aspiraciones de Mitre es que ningún equipo pudo ganar los dos partidos. Pero hay cinco que ya tienen cuatro puntos: Alvarado, Belgrano, Guillermo Brown, Barrancas Central y San Martín (SJ). El “Auri” es el único que tiene un punto, mientas que Nueva Chicago e Independiente Rivadavia de Mendoza no tienen puntos

Para Mitre, y también para Chicago, la del domingo será una final y el empate poco y nada les sirve a ambos. Los dirigidos por Ortiz trabajan pensando en ese duelo, conscientes de la importancia de lo que estará en juego.

Ganar para seguir soñando, ese es el objetivo.