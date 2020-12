Central Córdoba no pasó del empate con Godoy Cruz en un chato partido

15/12/2020 - 00:59 Deportivo

Cambiaron varias cosas en Central Córdoba, especialmente en la conducción del equipo, pero lo que no cambió es que sigue sin poder ganar. Ayer, en el arranque de la fase Complementación de la Copa Maradona, y con el estreno de la dupla técnica Alexis Ferrero-Sebastián Scolari, el “Frroviario” igualó como local 1 a 1 ante Godoy Cruz, en un cotejo en el que, más allá de haber intentado más que su rival, el dueño de casa no tuvo un buen rendimiento.

Hugo Vera Oviedo, de penal, puso el 1 a 0 para Central a los 39 minutos del primer tiempo. A los 42’ de la misma etapa, de tiro libre, Martín Ojeda sentenció la igualdad de los mendocinos.

Este nuevo modelo de Central Córdoba arrancó con otra impronta, tratando de ser protagonista pero por momentos cediéndole la pelota al rival para presionarlo y salir rápido de contra. De todas formas, el partido no terminaba de armarse porque ninguno de los dos mostraba precisión cuando tenía la pelota.

El primer intento fue para el local, sobre los 14 minutos, cuando Argañaraz se animó de media distancia y sacó un remate que se fue cerca.

En ese cuarto de hora inicial, Central buscó llegar por izquierda, con Argañaraz juntándose con Rosales y Bay.

Central era un poco más, pero no generaba peligro. Hasta que a los 25 minutos recuperó Vega trabando en el medio y Bay la tiró larga para la contra ferroviaria, Argañaraz la peinó y Rosales entró solo por izquierda, con pelota dominada, Ramírez tapó con su pie y el rebote largo le cayó a Argañaraz, que remató alto.

Un minuto después, Vella sacó un centro desde la derecha, Riaño entró en el primer palo, la pelota picó antes y le rebotó en la cara y se fue rozando el poste izquierdo de un Ramírez que ya estaba vencido.

La visita contestó a los 30’, cuando Álvarez quiso sorprender con un remate de media distancia, pero Sánchez, que casi se complica, contuvo en dos tiempos. Sobre los 38’ Vella, que estaba creciendo por derecha, hizo una buena jugada individual y tocó para Quilez, que fue derribado al ingresar al área y Baliño no dudó en sancionar el penal que, un minuto después, Vera Oviedo canjeó por gol con un derechazo seco, fuerte y al medio.

Poco le duró la alegría a Central Córdoba porque a los 42’, Ojeda clavó junto al palo izquierdo del” Oso” Sánchez un estupendo tiro libre para establecer la paridad en el marcador.

Complemento

En la segunda mitad el partido fue decreciendo aún más en su nivel porque los dos se mostraron desordenados y carentes de ideas para lastimar al adversario.

Aún así, Central tuvo una chance clara a los 13 minutos, cuando apareció Argañaraz por derecha, tras un pase profundo de Rosales, llegó al fondo y remató casi sin ángulo. Ramírez dio rebote y otra vez le quedó a Abel, pero el arquero visitante volvió a responder.

Ferrero y Scolari empezaron a mover el banco, pero las variantes no fueron soluciones. El equipo siguió siendo impreciso y sin un patrón de juego definido.

En medio de ese desorden, Riaño no llegó por poco a conectar un centro del ingresado Fernández, sobre los 29 minutos. A esa altura, el “Tomba” ya estaba replegado atrás decidido a aguantar el punto y apostar a llevarse los tres en una contra. Y casi lo logra ya en tiempo adicionado, cuando Tesuri apareció libre por derecha, dentro del área, y la tiró increíblemente por arriba del travesaño. Tendrá que mejorar mucho Central, si pretende tener aspiraciones.

Sigue sin poder quebrar el hechizo del Terrera

Central Córdoba no pudo quebrar anoche el hechizo de su estadio Alfredo Terrera, que parece empecinado en no verlo triunfar. Con el empate ante Godoy Cruz, la racha sin triunfos como local del elenco “ferroviario” se extendió a siete partidos. Pero como en el medio hubo un parate prolongado por la pandemia, el último triunfo fue hace casi once meses.

El 25 de enero de este año, por la fecha 17 de la Superliga que se adjudicó Boca, Central Córdoba venció en el Oeste a Colón de Santa Fe por 1 a 0, con un agónico gol de Jonathan Herrera, de penal. Esa fue la última vez que el elenco “ferroviario” sumó de a tres en casa. Y lo dirigía Gustavo Coleoni.

Con el “Sapo” en el banco, y por esa misma Superliga, Central perdió 4 a 0 con Boca (16/02) y empató 1 a 1 con Banfield (29/02). Por la Copa de la Superliga, perdió ante Newell’s 2 a 1 (15/03).

Ya con Alfredo Berti como DT y tras el receso por la pandemia, Central Córdoba siguió sin ganar como local. Perdió 1 a 0 con Independiente (1/11), empató 2-2 con Defensa y Justicia (9/11) y cayó ante Colón por 2 a 0 (4/12). Anoche, ya con Ferrero y Scolari en el banco de suplentes, empató 1 a 1 ante Godoy Cruz y extendió la racha negra.