Güemes, por otro paso hacia la final

19/12/2020 - 23:10 Deportivo

Motivado por las dos victorias en igual cantidad de partidos jugados, que lo dejaron como único líder de la zona norte del Torneo Federal A aún con un cotejo menos disputado, Güemes recibirá esta noche a Sarmiento de Resistencia, Chaco. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha, comenzará a las 21 y será dirigido por el sanjuanino Pablo Núñez, en un estadio Arturo Miranda sin público por la pandemia de Covid-19.

Al “Gaucho” poco le importó que en este certamen de transición arranquen todos de cero. Es que ya era líder de su zona antes de la interrupción de la competencia. Y ahora, con formato renovado, arrancó a paso arrollador y es firme candidato disputar la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El equipo que dirige Pablo Martel venció en su debut a Duglas Haig de Pergamino por 1 a 0, como local, y en la segunda fecha quedó libre. En la tercera, goleó 4 a 2 como visitante a Sportivo Las Parejas y ahora mira a todos desde arriba con seis puntos sobre seis posibles.

En este minicertamen, el mejor de esta zona de siete equipos jugará la final por el primer ascenso con el ganador de la zona sur. Y como se juega a una sola rueda, ganar hoy para Güemes significaría dar un paso enorme hacia el gran objetivo, además de seguir dependiendo de sí mismo, con todo lo que eso implica.

Para el cotejo de hoy, el entrenador Pablo Martel tiene previsto repetir la formación que viene de ganar los dos primeros cotejos.

Sarmiento, que tiene tres puntos en tres partidos jugados, viene de perder como local ante Douglas Haig y hoy se jugará su última chance para seguir en carrera por ser finalista, ya que una nueva derrota, o hasta un empate, lo dejarán prácticamente sin chances.

La cuarta fecha de la zona norte tendrá hoy estos otros dos partidos: 17.10, Defensores de Pronunciamiento vs. Central Norte de Salta y 17.15, Douglas Haig vs. Chaco For Ever.l

