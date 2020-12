El consorcio de Vila, Manzano y Filiberti es el nuevo dueño de Edenor

29/12/2020 - 00:44 Economía

Un consorcio liderado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti se convirtió en el nuevo dueño de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina. La operación igualmente está sujeta a la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de Edenor y de las autoridades del Ente Nacional Regulador de Electricidad (Enre).

Según se informó a la Bolsa porteña, la operación se cerró en u$s 100 millones, de los cuales u$s 60 millones serán desembolsados en el momento del cierre de la venta y los restantes u$s 40 millones serán financiados a un plazo de un año.

La distribuidora enfrenta un difícil momento. En los primeros nueve meses de este año perdió $1.839 millones. En la firma atribuyeron el resultado negativo al impacto de la inflación y el congelamiento de sus tarifas, que arrastran desde los últimos meses de la administración Macri y que hace imposible el mantenimiento de la estructura y su capacidad de función. Tiene una deuda de alrededor de mil millones de pesos con Cammesa, sin contar los intereses por mora.

El nuevo grupo accionario también llega a la distribuidora pocos días después del acuerdo que la Secretaría de Energía suscribió con Edenor y Edesur para reconocer deudas por más de $4.100 millones que serán volcadas a la concreción de obras de baja tensión en 32 municipios del conurbano bonaerense.

La operación tiene un contenido político muy importante, ya que el negocio de Edenor depende en forma decisiva del gobierno de turno y su política en materia de tarifas de los servicios públicos.

Postura de Daniel Vila

Al respecto, Daniel Vila le bajó el tono político a la operación. “Se dio una oportunidad. Nada más. En momentos en que muchas empresas se están yendo del país, es normal que aparezcan este tipo de oportunidades para empresarios como nosotros que estamos apostando por la Argentina”, explicó.

Vila le quitó cualquier contenido político a la operación. “A Alberto Fernández lo conozco. Tengo una relación normal. Punto”.

Además, se mostró confiado en que el actual congelamiento de tarifas más temprano que tarde empezará a ser desarmado. “Las tarifas eléctricas están congeladas desde 2019 y en algún momento van a empezar a normalizarse. La energía tiene un precio y hay que pagarlo, aunque sabemos que las subas van a ser graduales y respetando el poder adquisitivo de la población”, señaló.

Vila además adelantó que la intención de los nuevos dueños es trabajar con un management profesional al frente de Edenor. “Ninguno de los socios vamos a estar directamente en la operación de Edenor, sino que vamos a nombrar un management profesional”, explicó.

En las últimas semanas se anticipaba que el resultado de esa eventual operación, que finalmente ayer se confirmó, va a ser destinado para fondear las inversiones previstas en las operaciones de Pampa Energía en sus áreas adjudicadas en la formación de Vaca Muerta.

En ese sentido, la compañía acaba de anunciar a mediados de mes una inversión de u$s250 millones para fortalecer su participación en el plan Gas.Ar, de reciente licitación por parte del Gobierno nacional.

De la misma manera, el grupo está llevando adelante el cierre de ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán que adquirió al Estado nacional en sociedad con la petrolera YPF.

Gigante eléctrico

Edenor está controlada por Pampa Energía, que es la dueña del 51,8% de sus acciones. El resto está en manos de la Anses y cotiza en la Bolsa porteña. La distribuidora eléctrica posee tres millones de clientes y un área de concesión que abarca una población de 9 millones de personas y más de 350.000 empresas, del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires. La empresa nació en 1992 a partir de la privatización de la empresa estatal Segba.

Hasta 2005 estuvo controlada por EDF International, una subsidiaria de Electricité de France, que ese año la vendió al grupo que lidera Mindlin.