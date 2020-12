Monseñor José Luis Corral: "A luchar por la vida que estamos de pie, golpeados pero no rendidos"

30/12/2020 - 18:33 Santiago

Tras conocerse la aprobación del proyecto de legalización del aborto, el obispo José Luis Corral manifestó su "dolor y tristeza de ver que nos deshumanizamos con lo que otros llaman ampliación de derechos, que no es más que recortarnos y achicarnos en nuestra dignidad. Que no nos gane el "canibalismo" salvaje. ¿Será verdad que hoy somos una sociedad mejor con esta ley? ¿No seremos mejores cuando haya pan, trabajo, salud, vivienda, educación, mesa y fiesta de la vida para todos y todas?", se preguntó.

Seguidamente amplió: "Hoy los cristianos y personas con principios pro-vida nos decimos: no aflojar, arriba la fe, la esperanza, el compromiso por un "nosotros" grande-bello-genuino que contenga a todos y no elimine a los más frágiles. A luchar por la vida que estamos de pie, golpeados pero no rendidos, anulados pero no infecundos, decepcionados pero no escépticos porque la vida y el amor siempre triunfan.

Abrazamos a los senadores santiagueños que se mantuvieron inclaudicables y firmes en sus principios, a aquellos que no se dejaron sobornar, tambien ofrecerlo a los que levantaron su pulgar para aprobar la ley porque todos somos hermanos y sea Dios quien tenga la última palabra en la conciencia y corazón de cada uno en el claroscuro de la historia", finalizó.