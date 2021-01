Para la Liga Bioenergética, de la que Santiago del Estero forma parte, es “una buena noticia para todo el sector”

05/01/2021 - 00:30 Economía

La secretaria Ejecutiva de la Liga Bioenergética, Verónica Geese, afirmó que las dos resoluciones publicadas en el Boletín oficial “son una buena noticia para todo el sector después de cinco meses de paralización de sus plantas y que puso en riesgo muchos puestos de trabajo”, pero entendió que la misma medida “se podría haber tomado el año pasado y evitar una judicialización”.

La directiva de la Liga -un espacio público privado formado por las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires- advirtió también que “si se tiene precio y cupo, pero las petroleras no compran y no cumplen el corte, todo lo arreglado no va a tener efecto, por eso es necesario empezar las tratativas con las refinadoras”.

En similar sentido, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), Francisco Jáuregui, dijo que la cifra de aumento “se debe entender en el contexto de que el biodiésel lleva 12 meses sin publicación conforme de precio de fórmula, y este acuerdo viene a corregir la distorsión acumulada”.l