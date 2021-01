Hoy presentan a Coleoni: “Siempre soñé volver”

05/01/2021 - 01:47 Deportivo

Conoce cada rincón de memoria. No será un lugar extraño para él. Al contrario, será como volver a entrar a su casa. Esa será la sensación que invadirá hoy a Gustavo Iván Coleoni, o simplemente el “Sapo”, cuando cruce el portón de acceso del estadio Alfredo Terrera para ser presentado oficialmente como nuevo director técnico de Central Córdoba.

Desde las 20, el cordobés volverá a hablar como entrenador ferroviario, pese a que entrará formalmente en funciones una vez que finalice la Copa Diego Armando Maradona.

De esta manera, quedará oficializado el segundo ciclo del “Sapo” en Central Córdoba, club al que dejó de dirigir en marzo del año pasado, luego de poco más de dos años al frente del plantel. Coleoni siempre tuvo la certeza de volver, desde el mismo día que se fue, aunque ni siquiera él se imaginó que el retorno se daría tan pronto.

“Siempre soñé y tenía la seguridad de que iba a volver. Me tocó volver a Racing de Córdoba, Santamarina, Central Norte, Juventud Antoniana. En muchos clubes que he trabajado me ha tocado volver porque siempre me manejé con mucha transparencia como profesional y como persona. No creía que tan pronto se podía dar”, le había dicho el cordobés a EL LIBERAL el miércoles 30 de diciembre pasado, ni bien se confirmó la noticia de su retorno al Oeste.

Coleoni sabe que la vara que él mismo dejó es muy alta, pero no le teme al desafío porque confía a pleno en su trabajo y el de su cuerpo técnico y porque además cuenta con el respaldo incondicional del hincha ferroviario.

“Para el hincha, mi agradecimiento eterno. Tengo una empatía con el hincha que es muy rara de explicar. Es bastante especial en esto. No le regala el corazón a cualquiera. Siento que hoy me abrió la casa y el corazón de nuevo”, dijo en aquella entrevista de la semana pasada el entrenador de 52 años.

Luego de haber transitado un período inolvidable entre 2017 y 2020, consiguiendo los ascensos del Torneo Federal A a la B Nacional en la temporada 2017-18 y, la llegada a Primera División en la temporada siguiente, el “Sapo” está listo para ir por más.

Además, de su mano, Central Córdoba hizo historia al convertirse en finalista de la Copa Argentina 2019, enfrentando en el encuentro decisivo en Mendoza, nada menos que al River de Marcelo Gallardo.

Coleoni, de 52 años, dirigió al Ferroviario en 123 partidos, obteniendo 52 triunfos, 42 empates y 29 derrotas.

En esta nueva etapa lo acompañará el mismo cuerpo técnico: Gustavo Liggerini (Ayudante de Campo), Alberto Bulleri (Ayudante de Campo), Jorge Calabró (Vídeo Analista) y

Ricardo Cassini (PF).l