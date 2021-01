FÚNEBRES | 6 de enero del 2020

06/01/2021 - 02:49 Funebres

FALLECIMIENTOS

6/1/21

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

Dr. HUGO ENRIQUE BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Querido Huguito!

Todavía no puedo creer que este 2020 que nos acaba de dejar nos haya separado físicamente, jamás lo hará espiritualmente, seremos inseparables; te extraño tanto, extraño tus llamadas diarias, extraño tus chistes, extraño tus sarcasmos, extraño tus manifestaciones de cariño hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tus amigos santiagueños; hacia mí.

Extrañaré por siempre tu lealtad, tu amistad sincera y verdadera como pocas personas me ofrecieron. Te fuiste cuando yo recién salía de casi 45 días de internación, lamento en el alma no haber podido estar contigo en tu momento final. Recién puedo digerir tu pronta partida, seguro debes estar haciendo de las tuyas estés dónde estés…

Por último te cuento que un consultorio de CAIPO llevará tu nombre al igual que el de mi padre. Hasta siempre hermano de la vida, nunca podré olvidarte, ni mi alma, ni mi corazón.

De Felipe Palazzo para Hugo Brandán...

RECORDATORIO

RAÚL ANTONIO CHAVEZ (Carmona)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/11 y espera la resurrección.

Elevamos una oración en su memoria al cumplirse 10 años de su viaje al Cielo

.....Nos cuesta aún, después de tanto tiempo aceptar tu partida. Fuiste y seguirás siendo un hombre maravilloso, al que amamos infinitamente con el corazón. Gracias por tantas lecciones de vida enseñadas y hacer de nosotros unas mejores personas. Te pedimos que sigas intercediendo ante Dios y nos mandes fortaleza para continuar con nuestras vidas y acompañando a tu "Linda". Siempre te recordaremos, sos el mejor padre y abuelo del mundo.

Tu esposa Linda, hijos, nietos y bisnietos.

Invitación a misa

RAÚL EDUARDO SAUAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/20 y espera la resurrección

“…Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en Mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás” (Juan, 11: 25-26).

Te fuiste hace un año pero tu recuerdo vivirá en nuestra memoria. Tu partida nos dejó un vacío que nadie podrá llenar. A un año de su fallecimiento, invitan a la misa a realizarse en la iglesia San Francisco a las 20 hs. rogando una oración en su memoria. Sus amigos Manolo, Carlos y Tucho.

JUAN CARLOS ALVAREZ

(q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|.

A 2 años de tu dolorosa partida, emprendiste vuelo hacia tu descanso eterno, no hay día que no te tengamos en nuestros recuerdos, para nosotros siempre serás eterno, aunque físicamente no te tengamos, sé que nos acompañas desde donde estés.

Tu esposa Petty Buttazzoni, tus hijos Chiqui y Gabi; nietos Florencia, Martín, Rocío, Juan, Nati y Azul; bisnietos Valentín y Luján elevan oraciones por tu querida memoria y tu eterno descanso, “Rey mago”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FLORINDA MARÍA MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Tu hermana querida y tu prima hermana. A las 06:30 de la mañana fuiste tan lejos, adonde empieza el sol para esperar las sombras de la noche ¿quién nos cierra esta herida? seguiremos perseverando con mi santo rosario, le pedimos a Dios Padre no nos deje caer. Fuiste mi hermana madre. Pensare con fe que el Señor nos prometió la vida eterna y estaremos juntas para siempre, morir no es como dice la palabra porque cuando se quiere tanto no hay distancia porque los recuerdos nunca mueren. Seguirás latiendo en nuestros corazones, allí en el Paraíso que nuestro Dios te lo preparo.

Santa mujer llena de bondad, de amor para todos. Que el Cielo te abrace. Estuviste para todos los que te necesitamos con la bondad de tu oración. Te amamos tu hermana Luisa y tu prima hermana Maria Elena Morales. Su sobrino Jorge Fernando Morales y familia. Su primo hermano Dr. Hugo Morales y familia .

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”.

Tu hija Magalí Santillán, tu hijo pol. Luis Jaimez, tus nietos Luciana Magalí, José Luis Orlando y Martín Sebastián, sus bisnietos Pilar, Lourdes Camila, Gael, Guillermina, Delfina y Tihiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“No es fácil aceptar tu ausencia pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria”.

Su hijo Miguel Edgardo, su hija pol. Lorena, sus nietos Exequiel, Paulo, Milagros, sus nietos pol. María Pía, María Belán, Ángel y bisnietos Bautista, Ana Paula y Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. El Descanso. Ruegan una oración en su memoria.

el cementerio Pque. El Descanso. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“Dichosos los humildes de corazón porque ellos verán la gloria del Señor”.

Su esposa América Yolanda Bravo, sus hijos Magalí, Ramón Orlando y Miguel Edgardo, hijos políticos Luis Jaimez, Sonia López y Lorena Romero, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. “Brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“Sentimos tu partida hacia la eternidad y también sentimos tu paz que bendice a nuestra familia. Que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Su hijo Ramón Santillán, su hija pol. Sonia B. López, sus nietos Luis G. y Matías A. Santillán, su nieta pol. Adelina Garzón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN ROQUE ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Exsupervisores escolares (S.E.JU.S.E), compañeros y amigos participan con inmenso dolor su desaparición física, en la seguridad que siempre estarás en nuestros recuerdos como un gran profesional y excelente persona. Elevan oraciones y plegarias en su memoria para que descanse en paz y que su familia tenga fortaleza para enfrentar tanta pena y dolor.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL EDUARDO SAUAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/20 y espera la resurrección.

Querido hermano, hoy se cumple un año de tu partida al Reino Celestial y podemos decirte que tu recuerdo sigue intacto entre nosotros. Tu amor fue incondicional, tu entrega absoluta y tu dedicación constante. Dejaste un vacío enorme en muchos corazones, que aún te lloran. Seguiremos extrañándote hoy y siempre. Te amamos.

Tus hermanas Graciela, Norma, Adriana y Sarita con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

RAMÓN ROQUE ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección

“En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene lo que espero, sólo Él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar”.

Su esposa Amiana Escobar, sus hijas Mónica y Patricia, sus nietos Joaquín, Cayetano y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Su consuegra Josefina Juárez de Jaimez y Rosa Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ORLANDO MIGUEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/1/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me puede faltar”.

Ramón e Ignacio Jaimes y Jorgelina Leiva acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

Ruegan oraciones por descanso eterno.

FIGUEROA, MARIO ERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus hijos Carlos, Alfredo, Oscar, Mario, h. políticos Daniela y Natalia, nietos Nahuel, Martina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Rodrigo Hernández y Romina Gómez participan su fallecimiento, acompañan a su amiga Lucrecia Suarez en este doloroso momento.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. El Consejo de Conducción y la Comunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, participa del fallecimiento de la madre de su compañera María Lucrecia Suárez. Ruegan una oración en su memoria.

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 4/1/21|. "Señor recíbela en tu Reino, donde no hay dolor ni sufrimiento. Que brille la luz que no tiene fin". Sus vecinos bloque 4 y 5 del Bº Industria participan con dolor su fallecimiento. Elevando oraciones que el Señor de fortaleza y consuelo a su flia

GARNICA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Las primas hermanas de su esposo Luis Suárez: Pocha, Chela, Norma y Martha Suárez participan con gran dolor el fallecimiento de su esposa Tere. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

GEREZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su esposa Karina Maldonado, sus hijos Noris y Salvador Gerez participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de San Marcos. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Enrique Ávila, Mirta Vicente, sus hijos Eugenia y Sebastián, participan con sentimiento el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Alicia, acompañando con oraciones.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Guillermo Goytea y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Dr. Drube Jorge Arnaldo y su esposa Collado Teresa, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su querida memoria.

GOITEA, PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Carlos Eduardo Montenegro y Olga Noemí Martin participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo y colega Daniel Goitea. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA. PEDRO JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina, hijos y nietos participan el fallecimiento del padre del colega y amigo. Ruegan una oración en su memoria.

HOYOS, RAFAEL SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus hijos José, Ramón, Nicolás. Lourdes, Santiago, Sol, nietos Maite, hnos. y demás familiares participan el fallecimiento , sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su esposo Carlos, hijos Salvador, Valentino, su madre Paula, hnos Wendi, Fernando, Ramiro, Agustína, Maitena y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cement. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su madre Paula Gerez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus hermanos Graciela, Julio, Wendy, Fernando, Ramiro, Agustina y Maiten participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su abuela Chicha e hijos Negro, Tito, Gringa y Cascara con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus tíos Alejandro Morales y Beby participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Sus primos Gaby, Edy, Macke y sus respectivas flias. participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. El que creen en Mí, aunque muera vivirá " Los amigos de su madre Paula de la Comunidad de la Parroquia María Auxiliadora participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Tamara, María Sol, Nicolás, Ignacio Russo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

MORALES, FABIANA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Graciela Morales e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana.

MORALES, FLORINDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Chicana que el Señor le tenga a su lado como nosotros en el corazón sus primos hermanos Maria, Graciela y Ramon Lludgar junto a sus respectivos familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

PALAVECINO, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Los amigos de su hijo Mauricio: Ciro Gómez, Juanita Vallejo, Liliana Gómez, Pablo y Nacho Prados, y Ramiro y Sofía Gómez, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

PALAVECINO, HUMBERTO ANÍBAL(q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron y flia. participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su esposa Mamani Escobar, sus hijas Patricia, MónIca, nietos Joaquín, Benicio, hermana Griselda, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compadres Walter y Myriam, su ahijado Juan y su sobrina María Alejandra, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Estela Ramos, Lila Elwart y sus hijas Cecilia y Yanina Ramos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Tus ejemplos quedarán grabados en nuestros corazones, como hombre de bien, descansa en paz "Ramón". Tus hermanos de la Legion de María Praesidium "Salud de los Enfermos": René Salvatierra, Carlos Vella, Ramón Migueles y Luis Carrera.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Que la devoción y el amor que tuviste a María y Jesús te guíen a la morada celestial. Tus amigos Carlos Vella, su esposa Mary, sus hijas Marcela Vella y Cristina Vella y sus respectivas familias. Rogamos oración en su memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Ramón Migueles, sus hijas Valeria y Débora, hermanos y demás familiares, lamentan tu partida, querido amigo. Acompañan en este momento doloroso a tu esposa, hijas y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. El praesidium nuestra señora de la misericordia de la Legión de María de la capilla inmaculado corazón de María del Bº Vinalar, participa de su fallecimiento. Rogando al señor y nuestra madre María por su alma y resignación para su flia. Ana María Segura, María Teresa Gutiérrez, Liliana Suárez y Claudia Salvatierra

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Julio Medina y flia. participan con dolor el fallecimiento del excompañero de trabajo en el Consejo de Educación y amigo: el querido Monin. Una persona muy responsable en sus funciones docentes, muy buen compañero, buen amigo y mejor padre de familia. Nuestras sinceras y respetuosas condolencias a su Sra. esposa, sus hijas y nietos. "Que su alma descanse en paz en la gloria del Señor".

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en Mí, aunque muera vivirá". (Juan 11-25). Personal de la Dirección de Psicología Educacional y Asistencia Escolar, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Prof. Patricia Romero, acompaña a la familia en este difícil momento.

TENREYRO DE RUIZ, IRMA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su sobrino Dr. Jorge Ledesma Tenreyro, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Gringa, ejemplo de generosida y nobleza. Se ruega una oración en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Con profundo dolor despiden a su padre y abuelo, Silvina Isabel Unzaga, Laurencia María Unzaga, María Mercedes Unzaga, su hijo postizo Leonardo Alfredo Azar, sus nietas Celina María y María Isabel Azar, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Se ruegan oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Tomy y Greta participan el fallecimiento del querido Charly y acompañan a sus hijas en este momento de dolor.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Paula y Agustina Molinari, Fernando Ocón y Pablo Ledesma, participan el fallecimiento del papá de Silvina, Laurencia y Mercedes.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Julio César Corvalán y Carmen Corvalán de Ávila, participan el fallecimiento de su gran amigo y ruegan una oración en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Julio T. Yáñez y Nene Sarquisian, despiden al amigo de toda la vida con tristeza, rogando una oración en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Miguel Ángel Rodríguez, María Cristina Frediani y Sergio Alejandro Frediani participan con gran pena el fallecimiento de su amigo Neneco y acompañan a sus queridas hijas Silvina, Laurencia y Mercedes y flia en este momento de dolor . Que en paz descanse y brille la luz que no tiene fin.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Andrés Ventimiglia, Fernanda Coronel y sus hijos Ignacio y Gonzalo, acompañan con profundo dolor a sus hijas Silvina, Laurencia, Mercedes, hijo político Leonardo Azar y a sus nietas Celina e Isabel. Rogamos oraciones en su querida memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Raúl Rodolfo Améstegui y Rosario De La Llama y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Alfonso M. Roger, Ana Carina Farías, sus hijos Martin, Nicolás y Morena participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por la resignación de sus hijas Mercedes, Silvina y Laurencia, Leonardo, Celina e Isabel.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Elena Durán y Alejandro Ferreiro participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Silvina y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Rogando por su eterno descanso, su consuegra Mirna de Azar, Marcelo, Eugenia y Francisco, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Que su alma vuele libre como los sueños. Sus familiares Heidi Rótulo de Arnedo y sus hijos con sus respectivas familias, acompañan a sus sobrinas Silvina, Laurencia, María Mercedes Unzaga de Azar, Leonardo Azar y flia. con dolor y fortaleza ante su ausencia física. Pido oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Acompañamos con inmenso dolor a Mercedes, Leo, Silvina, Laurencia, Celina e Isabel ; sus amigas Valeria ,Carina, Cristina y Belén. Que brille para él la luz que no tiene fin.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Ramón y Belén Pena; sus hijos Manuel , Santiago, Belén y Martín ; acompañamos con la oración en este difícil momento a sus hijos Mercedes ,Leo, Silvina y Laurencia y a sus nietas Celina e Isabel .

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Esc. Segundo D. Villavicencio, sus hijos Raúl Ignacio y Ramiro Gabriel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia especialmente a su hija Mercedes, su esposo Leonardo Azar y sus hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Los compañeros del Gabinete de Psicología Forense de su hija Mercedes Unzaga la acompañan a ella y su familia en la dolorosa pérdida de su padre, el Sr. Unzaga. Deseando su descanso en paz.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Los amigos de su hija Mercedes Unzaga: Andrea Spinello, Belén Gómez, Teresa Sal, Milagros Di Patti, Mercedes y Eugenia Piña, Vanesa Vaulet, Fernando Castro, Leandro Peiretti, Fernanda Ayuch, Antonella Yocca, Florencia Ruiz, Lucía Martinetti, Ana Paskevicius, Josefina Diehl, Marita Rodríguez, Andrés Ledesma, acompañan en ésta pérdida y ruegan por consuelo en este difícil momento para ella y toda su familia sabiendo del profundo amor que los unía.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Mario J. Fioramonti y su esposa Julia E.Trungelliti , sus hijos Mariana, Valentina, Mario y Luciana, participan el fallecimiento de su "amigo de toda una vida" y acompañan con profundo pesar a sus hijas Silvina, Laurencia , Mercedes y Leo, y sus nietitas Celina e Isabella. Elevando oraciones, para que el Señor consuele y fortalezca a su familia.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. En este momento tan triste por la partida de nuestro amigo Neneco, acompañamos con profundo dolor a sus hijas Silvina, Laurencia y Mercedes Unzaga. QPD. Tus amigos María del Carmen Aiello, Gustavo Trungelliti y María Esperanza Trungelliti.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr Carlos Únzaga y acompañan en el dolor a su hija, Mg. Silvina Isabel Únzaga, Docente y Directora del Departamento Académico de Informática, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, y a todos sus seres queridos

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Carlos Únzaga y acompañan en el dolor a su hija, Mg. Silvina Isabel Únzaga, Docente y Directora del Departamento Académico de Informática, de dicha Facultad, y a todos sus seres queridos.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. El equipo que integra, el Departamento Académico de Informática, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr Carlos Únzaga y acompañan en el dolor, a su hija, Mg. Silvina Isabel Únzaga, Directora de dicho Departamento, y a todos sus seres queridos.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Ivanna Maldonado Wekid y familia lamentan el fallecimiento del papá de su querida amiga y compañera Silvina, la acompañan en estos momentos de profundo dolor y hacen extensivas sus condolencias a toda su familia.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en esta gran pena. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus sobrinas Silvina, Laurencia y Mercedes en su pesar elevando oraciones por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

VALDOVINOS, LINDSAY CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Mario, hoy cumplirías 72 años de vida. Fue muy triste tu partida, te extrañamos mucho pero sé que estás bien junto a tus queridos padres y Dios. Yo estoy junto a nuestros 4 hijos y 12 nietos pero nunca llenarán el vacío que dejaste. Que el Señor te tenga en la gloria y descanses en paz, es el deseo de tu esposa Ada, tus hijos Maru, Seba, Keko, Sole y tus 12 nietos.

LEGUIZAMÓN, MANUELA NIEVES (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. Ñata, como pasa el tiempo, parece que fuera ayer que partiste a la casa del Señor. Hoy hace un año de tu ausencia. Te extrañamos mucho y más los fines de semana que venías a pasear. Fuiste la mejor abuela, te queremos y nunca te olvidaremos. Dios te tenga en la gloria y en paz. Es el deseo de tu nuera Ada, nietos Maru, Seba, Keko, Sole y todos tus bisnietos.

Sepelios Participaciones

BRUNET, JOSÉ HORACIO(PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Sanjua López, Mudo Rojas y Gringo Catalfamo y sus respectivas flias, despiden con dolor a su entrañable amigo Pirulo y acompañan a Nanci, hijos, nietos y demás familiares en este momento de profundo pesar. Rogando oraciones en su memoria.

HERRERA, ELSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Las amigas y compañeras del Centro de Docentes Jubilados C. Palumbo de su hna. Negrita Maldonado participan con dolor la partida al Reino de los cielos de Elsita. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

PACHECO, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su esposa Angélica Díaz, sus hijos Moni, Mirna, Caro, Karla nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su esposo Julio Cuello, sus hijos José María y Lina h. políticos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Caminante no hagas ruido que tu hija Felisa se ha dormido en los brazos del Señor". Su esposo Julio Cuello, sus hijos José María y Rosa Lina; sus hijos políticos Norma y Juan, sus nietos Yanina, Roberto, Facundo, Maitena y Candela, y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. La muerte no es nada. Yo solo me ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Su hijo José María Cuello, su hija política Norma Paz Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Amigos del fútbol del equipo MD acompañan en este doloroso momento a su esposo Julio, sus hijos Lina y José, nietos y bisnietos. Ruegan una oración en su memoria.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Directivos y compañeros de trabajo de Metalúrgica Dorrego S.H., acompañan al Señor José María Cuello ante la irreparable pérdida de su madre. Ruegan una oración en su memoria.

RAYANO, DANTE MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su esposa Mabel Scatorani, sus hijos Emanuel y Matías participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, IRMA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus hijos Alicia, Martin, José, Raúl, Silvia, Margarita, y Chita h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Sepelios Participaciones

BAIGORRÍ, AURORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. La comunidad educativa del colegio secundario Madre Antula de Laprida participa con profundo pesar el fallecimiento de la abuela del amigo y compañero, Prof. Daniel Varela. Ruegan una oración en su memoria. Laprida. Choya.

CHÁVEZ DE MATURANA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Su hermana política Elba Aragón Vda. de Chávez, sus sobrinos Alicia, Susana y Rubén con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ DE MATURANA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Sus sobrinos Dra. Alicia Chávez, Dr. Julio César Abregú e hijos Horacio, Melina y Carolina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerte y disfrutar de tu bondad y solidaridad". Victoria Spampinato de Llugdar, Sara de Azar e hijos, Chicho Elean y flia. Daniel Auat y flia., Pichón Llugdar y flia., Mirta y Olga Llugdar e hijos y José Llugdar y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Graciela, Gabi y sus respectivas familias en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos María y Elías Sáadi, Yanie de Palazzo y flia., participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus hijas y demás fliares. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Dr. Juan Carlos Canllo, Teté Arroyo y Dr. Marcelo Alejandro Canllo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas Gaby y Graciela ante pérdida irreparable.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Domingo Juan (Toti) participa con pesar el fallecimiento de la querida vecina y acompaña en este momento de dolor a Graciela y Gaby con el sincero afecto de siempre.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Roque Ronaldo Abutti participa con profundo respeto el fallecimiento del padre del amigo Luis y ruega oraciones en su querida memoria.

MELEM, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin Silvia Graciela Lludgar e hijos Silvina, Milena y Ramiro Gomez, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa hijos y demás familiares.

Invitación a Misa

SEQUEIRA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/20|. Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto viviré" te fuiste y nos dejaste un gran dolor, pero sé que allí estarás muy bien hoy se cumplen nueve días de tu inesperada partida y nos dejaste un dolor inmenso en nuestros corazones te extrañamos mucho sé que estas en un lugar maravilloso donde no existe el dolor ni el sufrimiento tu esposa Marta Anriquez su hija Nancy tu cuñada Lola De Leiva, sobrinos y demás familiares invitan a la misa del domingo 10/01/21 a las 20:30 en la iglesia nuestra Sra. De Loreto.

