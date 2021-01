Iván Ramírez: “Hemos mejorado mucho en juego”

07/01/2021 - 23:26 Deportivo

Después de un tiempo, Iván Ramírez parece haber encontrado finalmente la chance de tener un rol importante en Central Córdoba. El volante viene de ser titular ante Racing y de jugar los noventa minutos, algo que necesitaba desde lo físico y desde lo futbolístico.

El lunes próximo, podría tener nuevamente la oportunidad de estar desde el arranque ante Estudiantes de La Plata, duelo que marcará el cierre de la participación del Ferroviario en la Copa Diego Armando Maradona. Pero claro, habrá que ver lo que decide la dupla técnica, ya que viene de ocupar el lugar de Cristian Veg, que no jugó por suspensión.

Ayer, Ramírez se refirió al presente del equipo y reconoció que de a poco se está viendo una evolución, especialmente en lo futbolístico.

“No hemos tenido el rendimiento esperado. Eso es verdad. Nosotros mismos esperábamos más en rendimiento y en resultados. Pero también es cierto que este ha sido un torneo muy parejo, con equipos que nos han superado y otros que no. Hay partidos que se definen por apenas un detalle. Podríamos tener algunos puntos más, pero no debemos quedarnos con eso y mejorar en todo lo que debemos hacerlo. Ya pronto nomás tendremos el inicio de un nuevo torneo. Cuando vuelvan los promedios no habrá margen de error. Debemos trabajar mucho”, aseguró el mediocampista.

A su vez, agregó: “El cuerpo técnico siempre nos hace hincapié en tener intensidad para jugar, cuando se recupera la pelota para salir con velocidad. Pero sobre todo, a la hora de jugar, creo que hemos mejorado mucho. Tuvimos muchas asociaciones y pudimos generar muchas chances de peligro en todo el partido. Hicimos figura al arquero de Racing. Fue un partido muy bueno el que hicimos. Mostramos, intensidad, recuperación y juego. Es importante lo que venimos consiguiendo. Tenemos que hacer que esta sea una base para trabajar en lo que viene”.

En lo personal

A continuación, Iván Ramírez destacó: “Estoy contento en lo personal porque estoy teniendo más minutos, que es algo que se me está dando en estos últimos partidos. Ante Racing pude jugar todo el partido y eso me puso bien, porque era algo que venía necesitando y hace rato no conseguía. Pudimos empatar ante un gran rival, pero seguimos trabajando pensando en mejorar todo lo que se pueda para lo que viene”, dijo, sobre su situación personal en el equipo y sobre los objetivos del grupo.

Por último, Ramírez se refirió a los días de descanso que se vienen, ya que el día 18 de enero, podrían estar regresando a los entrenamientos.

“Habrá pocos días de descanso, venimos de un trajín largo con lo de la pandemia y el tiempo que estuvimos para jugar. Esos días para descansar nos van a venir bien para acomodar la cabeza y pensar ya en lo que se nos vendrá”, cerró ayer Iván Ramírez, después del entrenamiento del plantel de Central Córdoba.