El bitcoin cayó 15% en 24 horas a U$S33.000

11/01/2021 - 22:39 Economía

El bitcoin se ubicó en los US$ 33.000, lo que significó una caída de 16% en apenas veinticuatro horas, y así acumuló una pérdida de US$ 9.000 en cuatro días, desde su máximo de US$ 42.000 alcanzado el jueves pasado.

El derrumbe registrado en cuatro días es el mayor del último año, luego de que en marzo de 2020 la criptomoneda cayera 25% y su valor se ubicara por debajo de los US$ 6.500.

“El movimiento de bitcoin de inicio de la semana está lejos de ser un cambio de tendencia. Más bien se trata de un comportamiento habitual de muchos inversores que, después de un salto importante en el precio, suelen vender para comprar otros criptoactivos menos volátiles como una forma de asegurar las ganancias ya realizadas”, dijo el catalizador criptográfico de la operadora Bitso, Abraham Cobos.

“Los fundamentos que explicaron la suba del bitcoin en los últimos meses siguen en su lugar, pero la volatilidad de la cotización de mercado continúa siendo digna de atención”, indicó.