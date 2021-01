FÚNEBRES | 14 de enero del 2021

14/01/2021 - 01:58 Funebres

Fallecimientos

13/01/2021

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

AGUERO, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su esposa: Francisca, sus hijos: Yvan, Juan y Ángela y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARAUJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Sus hijos Horacio, Juan Carlos, Gustavo, Sergio, Juan Martin, Araujo h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARAUJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá eternamente. Su madre Inés Araujo, sus hermanos Yolanda, Mari, Mercedes, Alfredo y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "Caminante no hagas ruido, que mi hermano no se ha ido, tan solo duerme en los brazos del Señor". Su hermano Alfredo Araujo y su esposa Cristina Cancinos, sus sobrinos Darío y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz hermano que nosotros velaremos por tu sueño.

ARAUJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "Jesús dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente". Su hermana Mary, sus hijas María Virginia y María Luciana Santillán Araujo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana Mercedes Araujo, su esposo Oscar Castillo, sus sobrinos Eugenia, Kike, Claudia y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Que descanses en paz Delia querida, aquí te extrañaremos. Omar Santucho, sus hijos Luis, Cecilia, Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con mucho dolor.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. La promoción 1971 del Colegio Nacional Absalón Rojas participa el fallecimiento de la mamá de su compañero y amigo César rogando oraciones en su memoria.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. "Señor recíbelo en sus brazos y dale el descanso eterno. Oliva Pecora de Collado y sus hijas Enriqueta Collado y Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Elena y a toda su familia en este momento de dolor.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su querido amigo y pariente. Dios lo guarde en su gloria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Farides Gómez de Orieta participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo, de la muy estimada amiga Dra. Bravo Zamora (Gringa) y envía su más sentido pésame como así también a sus hijos Raúl, Gustavo y José, haciendo extensivo a los demás familiares por tan irreparable pérdida. Gringa querida, que puedo decirte! En estos momentos de gran dolor, me quedo sin palabras, solo atino a abrazarte fuerte, darte mi fuerza, como así a tus amados hijos y rogar a Dios te dé la resignación cristiana, aunque sé que no es fácil, pero Dios todo lo puede, aquí estoy rezando el Santo Rosario para que el alma de tu querido esposo viaje tranquila a la eternidad. Amén, Amén, Amén. Su amiga y hermana del alma de toda una vida.

FEIL, REINALDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su nieta Anita Martinetti y Sergio participan de su fallecimiento y elevan. Una oración en su memoria

FERNÁNDEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el Cielo"

El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Subsecretario General de nuestro Sindicato Roger Suarez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.





FERNÁNDEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "Señor ya está ante tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero y amigo Roger Suarez y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Dice el Señor Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá". Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roger Suarez y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA DE ZALAZAR, JORGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su esposo: Luis Zalazar, su hijo: José María Zalazar, participan su fallec. y sus restos fueron cremados en el crematorio de la Empresa Aniceto Gubaira e Hijo. ORG. AMPARO S.R.L.

FERREYRA DE ZALAZAR, JORGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que el Señor te reciba en sus brazos". Su hermana Yolanda Arminda Ferreyra, su hermano político Rubén Díaz, sobrinos Rita, Daniel, Belén, sus sobrinos nietos Lucía, Sofía, Nico y Nachito, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE ZALAZAR, JORGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su hermano Eduardo Ferreyra, su hermana política Fabiana Cejas, sus sobrinos Claudia, Sebastián, Martín, Gabriel, Carolina, Lourdes, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA DE ZALAZAR, JORGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su sobrina Fabiana Carolina Ferreyra, su sobrino político Eduardo Roldán, sus sobrinos nietos Facundo, Lino, Guadalupe, Gerónimo y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| Javier Montenegro, Piturro Neme, Pochi Saavedra, Santiago Rolando, Bruno Rossi participan el fallecimiento de Marica. Elevan oraciones en su memoria y piden cristiana resignación para toda su familia.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| Pochi Saavedra y familia, Toto Villar y familia, Julio Lami y familia, Cacho Urtubey y familia participan el fallecimiento de Marica. Elevan oraciones en su memoria y piden cristiana resignación para toda su familia.

GEREZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 236 "Hellen Keller" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Prof. Karina Maldonado, docente de dicha institución, ante la irreparable pérdida de su Sr. esposo. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CONTRERAS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Su hija Mónica Contreras, su yerno César y su nieto Kevin Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Su esposo Lorenzo Contreras, sus hijos, h/pol, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, Él me guía por verdes prados, ningún mal temeré". Su hija Marta, su hijo político Alfredo y sus nietos Gaby y Guilli participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|."Yo soy el camino, la verdad y la vida, quien viene a mí tendrá vida eterna". Su hermana Perla, su cuñado Enrique, su sobrino Ariel Garay e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANZUR, ÁNGELA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|

Su primo Emilio Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz querida Blanca.

OVEJERO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus hijos: Felipe, Miguel y Mabel, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro l. Gallo 340 ( S. V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su esposa María García Fabiano, hijos Mariela, Patricia Gunter, Chichi, Analia, h/pol, Miguel, Alberto, Alejandro, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. 11 hs. Casa de duelo. P. L. Gallo 330 (S/v). Servicio.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece , sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbus y flia; Claudio Basbus y Silvia Basbus participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino Gunter y acompañamos en este difícil momento a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Lic. Carlos Bonacina, sus hijos Delfina, Serena, Tomás y Sofía participan con dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Gunter. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Pedro Cioccolani, Gabriela Zanatta, sus hijos Solana, Agostina y Francisco. Acompañan a sus hijos y amigos en este difícil momento ruegan una oración en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Los amigos de Gunter (h) Carlos, Gringo, Orlando y Pedro. Te acompañamos en tan difícil momento y a toda tú familia. Rogamos una oración en su querida memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. El Secretariado de la Asociación Bancaria participa con mucho dolor el fallecimiento de quién fuera el Presidente de la Junta Electoral Seccional. Acompaña a sus familiares en este momento de pesar. Eleva oraciones por una pronta resignación de sus seres queridos.





HOYOS, ISABEL (CHABELA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Hermana siempre permanecerás en nuestros corazones. Su compañero Antonio Berra, su hermana Nora, su hermano político Oscar, sus sobrinos Eduardo, María Laura, María Inés y Tomy, su hermana política Mirta Roldán y familia, invitan a la misa hoy a las 19.30 en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Al cumplirse 9 días del fallecimiento de Ramón Roque Romero, se oficiará una misa en su memoria en la Parroquia San José de Belgrano el día Jueves 14 a las 20 hs. La familia de Ramón Roque Romero, su esposa Amiana, hijas y nietos agradece por este medio el acompañamiento y cariño brindado en ocasión de la vida y fallecimiento de su amado esposo, padre y abuelo. Agradecemos al Pbro. Darío Acuña por su asistencia espiritual, a sus hermanos Legionarios de la Curia y Praesidiums, a sus colegas y amigos del grupo de supervisores por supuesto a familiares y hermanos de la vida que tanto confortaron nuestro corazón en la partida de nuestro querido padre.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Agradecemos las muestras de cariño, en los saludos y participaciones recibidos por su fallecimiento. Te recordaremos siempre, tus hijas Silvina Isabel, Laurencia María y María Mercedes Unzaga, su hijo político Leonardo Azar, sus nietas Celina María y María Isabel Azar Unzaga invitan a la misa de los nueve días de su fallecimiento hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que el Señor guarde tu alma, tus ejemplos de amor y entrega a la flia, de esfuerzo y trabajo, del valor de la palabra de buen amigo y vecino, para quienes siempre estuviste presente. Nos acompañará para toda la eternidad. Su esposa: Estela Iren, sus hijos Jorge, Salex, Eva, Sul, Melanie; Lara, Samir y Nuhr, hijos politicos: Soledad, Rafael, Matias, Hernán, Lorena, Florencia, sus nietos: Salex (h), Demhir e Isahias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus reso fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Tu sorpresiva partida nos ha dejado profundamente dolidos, porque la sincera huella de amistad y tu franca magnanimidad que dejaste a tu paso por la vida, caló en lo más recondito de nuestro ser. Ya esrás camino al encuentro de los ángeles que te llevarán ante la presencia de Dios Padre a quien podrás ofrecer como testimonio de tus muy buenas obras, a nosotros que te conocimos y supimos valorar la importancia de tu conducta cristiana, los que en sagradas oraciones elevaremos a Él, pidiendo lluz para tu alma."Jorde descansa en paz". Su hermana: Eva, hermano político Domingo, sobrinos Alexia, Franklin Lami y Miguel Enrico, sobrinas nietas Vanina y Daiana Enrico Lami.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Ya está ante ti Señor, recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su hermano: Juan José Ceres, hermana política Velia, sus sobrinos: Maximiliano, Sahird, Camila y león, participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que para él brille la luz que no tiene fin". Su hermano Arnaldo, sus sobrinos: David, Samuel, Rita, Germán, Juan Manuel y Tania, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Sal. 91: 9-11. Su sobrina Alexia Lami, sobrino político Miguel Enrico e hijas participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. El Consejo Directo Nacional y Consejo Directivo Provincial de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) participan con profundo dolor la partida de nuestro compañero Jorge Ceres , haciendo llegar sus condolencias a toda su flia a través de sus Secretarios Generales Hugo Godoy y Elida del Valle Juárez.respectivamente

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Con mucho dolor participan su fallecimiento Lydia yanucci de Gallo, María del Pilar Gallo y sus hijos Fausto y Lisandro Ache , acompañan a su familia ante su partida.

CHAPARRO, AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|.Su hija María Rosa, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 11 hs. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

QUINTANA DE CUELLO, FELIZA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Dios te llevó, pero en mi mente y memoria guardo tu inmenso amor. Vivirás por siempre en mi corazón". Su esposo Julio Cuello, sus hijos José y Lina, hijos políticos, nietos y demás fliares., invitan a la misa que se llevará a cabo el día jueves 14/01/21 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al recordar las 9 días de la vuelta a la casa del Padre.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Lic. Rodolfo Villa Amigo y compañero. Rogamos una oración por su eterno descanso, que brille para El la luz que no tiene fin. Lic. Franco Diaz y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Rectoria y Personal Docente de la Esc. Técnica Nº14 participa con profundo dolor el fallecimiento del Licenciado Rodolfo Villa docente de la institución y ruegan una oración en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso etermo sus colegas Alicia Neder y Maria Ines Soria de Neder su alumno Miguel Antonio Neder y su compañera de estudios Sahira Neder participan con profundo dolor del fallecimiento del Vicerrector del Colegio Pedro Francisto de Uriarte ruegan oraciones en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus colegas y amigos Silvia Fiad y Hernán Cataldi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Fuiste una gran persona y brillante profesional se que estas con Dios querido amigo. Carmen Mansilla, sus hijos Flavia, Patricia, Alejandro y su novia Erika participan del fallecimiento de su querido amigo.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Rodo hoy duele aceptar tu partida al Reino del Señor queda en nuestras memorias esos buenos momento y risas compartidas con tus excompañeros Marica Acuña y familia acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor, descansa en paz.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. El cuerpo de preceptores del Colegio Secundario Pedro Fco. de Uriarte participa con gran pesar el fallecimiento del Sr Vicerrector de la institución y acompaña a su familia en este triste momento. Dios lo reciba en su Reino.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Hasta siempre querido amigo Rodo nunca te olvidaré. Acompañó a su familia en esta irreparable pérdida. Chuna Aranda y flia.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que brille la luz que no tiene fin" María José Ábalos Alcorta y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Profesor Rodolfo Villa, se piden oraciones en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu amistad y bondad. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Amigo, lamento muchísimo que ya no te encuentres entre nosotros, pero pese a que embarga un gran dolor a mi alma, tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido conocer a alguien tan especial como tú. Fue un gusto conocerte y compartir tantos buenos momentos a tu lado, mi estimado amigo. Hasta ahora no puedo creer que sea cierto que te hayas ido para siempre de aquí, has dejado un gran vacío que nadie podrá llenar. Para mí fue un duro golpe enterarse que te fuiste de este mundo de un momento a otro. Te extrañaré demasiado y tengo la certeza de que nunca encontraré a alguien que pueda reemplazarte. Siento mucha tristeza por saber que nunca más volveré a verte, mi apreciado amigo. Te agradezco por estos momentos tan lindos que pasamos y espero que en una vida venidera nos volvamos a encontrar. Te quiero muchísimo y le pido a Dios que te reciba en su Santa gloria. Tú amiga Noely Coronel e hijos.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Querido Rodolfo, partiste prontamente dejándonos consternados el espíritu y dolorido el corazón. Ya te encuentras en tu morada definitiva, sin dolores ni angustias. Que Dios nuestro Señor y la viernes María, te amparen y otorguen el descanso eterno. Guardaremos en nuestras memorias los gratos momentos de trabajo compartido, las breves y sustanciosas instancias de esparcimiento, las risas y las complicidades que hacían todo lo por hacer más llevadero. ¡Hasta siempre compañero entrañable! Expresamos las condolencias a tu querida familia, siempre presente a través de tus palabras, en estos actuales tiempos de honda congoja. Tus compañeras del equipo del ex programa de formación Situada, piso 7 del M. de Educ.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. Pedro Francisco de Uriarte, participa con profundo dolor el fallecimiento de su Vicerrector. Comprometido con la educación publica y con su escuela. Hoy lo despedimos con la gratitud de haberlo conocido y compartido momentos valiosos de entrega a la vida escolar, para nuestras compañeras, Claudia Villa, Camila Villa, hermana y sobrina, para su querida mamá y para todos sus seres queridos pedimos fortaleza y pronta resignación, los abrazamos elevando la mirada al cielo con una oración en su memoria. ¡Hasta siempre!

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Prof. Silvia Castillo, Prof. Teresita Castillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero Rodolfo y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.