Rodríguez Larreta reapareció en público tras el alta por Covid-19: “Estamos ante un rebrote en la Ciudad”

15/01/2021 - 11:00 País

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recibió en las últimas horas el alta médica tras haber contraído Covid-19 y retomó la actividad oficial.

El anuncio fue hecho por el propio mandatario esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde anticipó que volverá a trabajar de manera presencial paulatinamente.

“Quiero contarles que ya me dieron el alta médica. Si bien durante el aislamiento estuve en contacto con el equipo y trabajando de manera remota, a partir de hoy iré retomando de a poco las actividades presenciales. ¡Gracias por los mensajes de apoyo! A seguir cuidándonos”, escribió Larreta en la red social.

La primera actividad del mandatario porteño fue una recorrida esta mañana por el dispositivo Detectar que se abrió en el Club Atlético River Plate.

Durante la visita estuvo acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el presidente de la entidad, Rodolfo D’Onofrio.

Según informó la Ciudad, en la sede de Núñez se hace búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus y se testean a contactos estrechos de 9 a 11.30 horas.

“Seguimos trabajando en coordinación con el gobierno nacional y con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Larreta luego de concluir la recorrida. En ese sentido pidió respetar los cuidados y las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios.

“Somos conscientes de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación”, resaltó el jefe de gobierno porteño.

De igual forma, el funcionario relató brevemente algunos detalles de cómo transitó la enfermedad.

“Desde lo personal estuve muy cansado durante los primeros días, con dolores de cuerpo. Realmente cansado. Eso me habrá durado dos o tres días. Estaba muy en reposo y a partir de eso fui mejorando día por día. Hoy estoy recuperado, me dieron el alta. El médico me dijo que vaya volviendo de a poco, regulando”, contó.

Rodríguez Larreta agradeció el apoyo del club y a su presidente hacia la estrategia sanitaria del Gobierno porteño.

Luego, explicó que “estamos viendo hace varias semanas un aumento significativo en la cantidad de casos, antes de Navidad estábamos en 465 casos por día y hoy estamos en 1200. Esto se da producto de los encuentros de fin de año”.

También señaló que “estamos viendo que tenemos un R mayor que 1, pero la utilización del sistema de salud público sigue siendo baja, está en el 29% de las camas de terapia públicas, y si tomamos el total del sistema es el 53%”. “Esto se da porque el perfil de los contagiados es más leve que lo que fue en julio-agosto, y también se da porque se ha triplicado la cantidad de testeos, eso significa que la proporción de asintomáticos es mucho mayor”, agregó.

En esa misma línea afirmó que “seguimos a fondo con nuestra estrategia sanitaria que tiene cuatro pilares”. “Primero, el fortalecimiento del sistema de salud. Hoy tenemos 1950 camas, de las cuales 450 son de terapia intensiva, estamos retomando la estrategia de aislamiento en hoteles, sumamos 4600 personas al sistema de salud y estamos sumando más ahora para aumentar los testeos y el plan de vacunación”, dijo.

“El segundo pilar es nuestra estrategia de rastreo, seguimiento, testeo y aislamiento de los contactos estrechos. Tenemos desplegados 29 puntos como este donde la gente se va a testear, y en el caso que hayan tenido contacto estrecho les pedimos el aislamiento durante 10 días y hacemos el seguimiento casa por casa”, añadió.

Rodríguez Larreta recordó que “también tenemos en todos los hospitales de la Ciudad nuestras Unidades Febriles, donde allí se testea a aquellos que tienen síntomas. Un tercer pilar son los testeos a los turistas. Y el último pilar es el comportamiento social, o la responsabilidad individual de cada uno. Es ahí donde pido que no nos relajemos”.

“Sé que hicimos un esfuerzo grande, confío en las porteñas y porteños que han cumplido estas pautas. Somos conscientes que estamos ante una situación de rebrote acá y en el mundo entero, por eso es tan importante que nos cuidemos más que nunca”, concluyó.