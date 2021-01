Estudiantes y Sarmiento definen un ascenso a la Liga Profesional

16/01/2021 - 01:08 Deportivo

Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín jugarán esta tarde en el estadio de Unión de Santa Fe, por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tras conquistar sus respectivas zonas de la Fase Campeonato. El encuentro comenzará a las 19.10 en la capital santafesina, con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de TyC Sports.

Estudiantes se metió en la final luego de imponerse en la Zona A con 13 puntos (tres victorias y cuatro empates) y mejor diferencia de gol sobre Platense. A la cima llegó por aplastar a Agropecuario de Carlos Casares por 4-0, de local, en la fecha final y en un segundo tiempo de alto vuelo, en el que metió los cuatro goles, liderado por su volante creativo Víctor Beraldi (ex Central Córdoba).

La polémica en ese juego pasó por los errores visibles del defensor de Agropecuario, Federico Rosso, quien cometió un penal y perdió dos pelotas claves que terminaron en los tantos de los cordobeses, mientras Platense en Vicente López vio cómo se le fue el pasaje a la definición por la primera plaza.

Por su lado, Sarmiento llegó a su cuarta final consecutiva por un ascenso que se le negó en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

El “Verdolaga”, al que se lo vio en franco descenso de su nivel futbolístico en las últimas presentaciones aunque lo contrarrestó con mucha personalidad, conquistó la Zona B por un punto sobre Atlético de Rafaela, con el que igualó sin goles la semana pasada y selló su boleto.l