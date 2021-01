FÚNEBRES | 17 de enero del 2021

16/01/2021 - 22:30 Funebres

Fallecimientos

- María Elizabeth Pérez de Belosevich (Quimilí)

- Marta Eloisa Bruhn Cartier Vda. de Herrero

- Higinio del Valle Heredia

- Ana Bartolina Díaz

- Gladys Elisabeth Jaimez Vittar (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ELISABETH PÉREZ DE BELOSEVICH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ELISABETH PÉREZ DE BELOSEVICH

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 15/1/21 y espera la resurrección.

El Intendente Municipal de la ciudad de Quimilí, Dpto Moreno, C:P:N:

Omar Fantoni participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Carlos Belosevich. Presenta sus sinceras condolencias a su apreciada familia y pide a Dios les de serenidad y resignación. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ELISABETH PÉREZ DE BELOSEVICH

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 15/1/21 y espera la resurrección.

El Gabinete de trabajo de la Municipalidad de Quimilí participa con inmenso dolor el fallecimiento de la esposa del ex funcionario y querido amigo Carlos Belosevich. Acompañan a la familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ELISABETH PÉREZ DE BELOSEVICH

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 15/1/21 y espera la resurrección.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Quimilí participa con gran dolor el fallecimiento de la esposa del ex diputado provincial, ex funcionario municipal y apreciado vecino Carlos Belosevich.

Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Mamila, hoy te fuiste al reino del Señor dejando un dolor inmenso en mi corazón, pero quedo tranquilo porque dejaste de sufrir. Toda tu vida te encomendaste al Señor y hoy Él te lleva como un ángel más, un ángel que seguramente nos va a cuidar y guiar desde arriba. Te voy a extrañar tanto, tanto, que va a ser muy difícl continuar con mi vida normalmente, ojalá el tiempo me ayude a entender y a darme resignación. Te amo con toda mi alma y gracias por haber sido la mejor mamá que me pudo haber tocado. Esto no es un adiós sino un hasta pronto, cuando el Señor lo disponga.

Tu desconsolado hijo Diego Herrero, hija pol. Marcela Ramírez y tus nietos Guillermina y Juan Ignacio

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Su hija Mónica Herrero Bruhn, su hijo pol. Aldo Cavallotti y sus hijos Martín, Alfonso y Andrea con sus respectivas familias lamentan profundamente la partida de una madre, abuela, bisabuela y suegra muy especial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Su hijo Raúl Herrero, su hija pol. Adriana Güino, sus nietos Álvaro, Marcia, Agustín y Paloma, acompañan a su querida madre y abuela por siempre. Está en paz con su querido Sagrado Corazón de Jesús.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Con profundo dolor despido a mi querida amiga Pili. Ruego al Padre Dios por su hija que durante su vida vivió plenamente los sentimientos, pensamientos y acciones misericordiosas del Corazón de Jesús: que sea Él quien la reciba con su amor en la morada definitiva que tiene reservada para sus hijos. Querida amiga, descansa en paz. Olga Carabajal.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Pili querida, ya estás disfrutando de esa mansión maravillosa que has edificado, junto a tu amado Sagrado Corazón de Jesús y María Santísima. Estás de viaje, porque quedas presente en el corazón de cada una de tus amigas de gimnasia del Club Red Star y de tus profesores que te aman: Humberto y Daniel. Acompañamos con la oración a toda su gran familia en tan doloroso momento y rogamos por su paz eterna. “Que brille para ella, la luz eterna”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Sara Mitre Bolañez, sus hijos Jorge, Carlos, Rodolfo, Guillermo, sus hijas pol. y sus respectivas familias, participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de la querida Pili, entrañable e inolvidable amiga y compañera de toda la vida. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios otorgue fortaleza a su familia. Pili, te voy a extrañar y recordar siempre con mucho amor. Descansa en paz en la casa del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLADYS ELISABETH JAIMEZ VITTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Hoy te fuiste " amiga hermana", como nos definíamos por la amistad de toda la vida que nos unía, ya estás en un lugar donde no hay sufrimiento, descansando junto a tus padres. Los hermanos Mansilla Abregú, Irma, Yoly, Teo, Mario, Gachy, Tere y Cachito y sus respectivas familias despiden a Gladiz con profunda tristeza y acompañan a su familia con una oración. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

INVITACION A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Señor dale el descanso eterno, que brille para el la luz que no tiene fin”.

Querido esposo, padre, abuelo, fiel amigo y compañero hoy se cumplen cuatro meses de tu partida al Reino de Dios Padre, nos es difícil aceptarlo. Se te extraña en cada momento, en cada espacio compartido, solo nos queda el consuelo que gozas junto a Dios, Jesús y la Santísima Virgen y tus seres queridos.

Gracias por todo lo que inculcaste: Fidelidad, responsabilidad, honradez y mucho amor a esta hermosa familia que formamos. Tu esposa Ana María Herrera de Juárez, Marito y Mary, Fede, Abigail, Santi y Sabrina, Lito y Ruth, Flor, Mati y Lauri, invitamos a la misa por Facebook en parroquia San José de Belgrano y pedimos oraciones a familiares y amigos.

RECORDATORIO

SILVINA ALEJANDRA LOBOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el día 17/1/16 y espera la resurrección.

"Díganle a todos mis muchachos que los espero en el paraíso" Don Bosco.

Querida Silvina el tiempo ha pasado y los recuerdos siguen estando en nuestros corazones y en nuestra mente. A pesar del tiempo, nuestra esperanza se sostiene en el Dios de la vida del cual desde muy niña has sido testigo. También estamos convencidos de que estás en el oratorio del cielo junto a don Bosco y a tus seres queridos. Te pedimos que, desde el cielo, nos sigas guiando y le sigas dando luz y fortaleza a tus padres y hermanos y también a todos tus amigos que siempre te llevamos en el corazón y nunca te olvidamos. Sé siempre nuestro ángel y guíanos desde el cielo. Tus amigos que nunca te olvidan

Graciela y Carlos Reynaga, sus hijos Enzo, Vanesa, Mario, Franco, Carlitos, sus nietos Fausto y Lisandro Reynaga.

Elevan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

AÍDA DEL VALLE TORRES DE VILLARROEL (Pochocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/1/04 y espera la resurrección.

Que no te encuentres físicamente ahora, no significa que estés lejos de nuestros sentimientos. Tu ausencia nos duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír, fuiste una persona maravillosa, humilde, bondadosa y con un corazón inmenso, gracias por el amor que siempre nos brindaste. Ya descansas en los brazos amorosos de Jesús, donde no hay sufrimientos. Hoy a 17 años de tu partida a la casa de Dios Padre, elevamos oraciones en tu querida memoria. Tu esposo Ángel Villarroel, tu hija Ely, nietos Carla, Martín, Melissa, hijos políticos y tu bisnieta Eluney.

INVITACIÓN A MISA

HUGO JULIO RIVAS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/1/19 y espera la resurrección.

Querido hermano Julio, te extrañamos mucho, tu sonrisa, tu bondad, sólo nos queda el consuelo que Dios te tiene en un lugar mejor junto a tus padres. Siempre te recordamos. Tus hermanos Melci, Anselmo, Omar, Ema, Rosa, Walter, Marcela, tus hnos. pol., sobrinos, nietos y demás fliares. invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Mónica Susana, Raúl Ángel, Daniel Alfonso, Cecilia Noemí, Manuel Alejandro, Diego Javier Herrero, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueroni inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su hija Cecilia Noemí Herrero, sus nietas Carolina y Cecilia, sus bisnietos Tomás, Sofía, Franco, Mateo y Benjamín, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Descansa en paz querida abuela, tu ausencia nos causa gran dolor. Te vamos a extrañar. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus nietos.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su nieta Carolina Molinari, su nieto pol. Fernando Zambolín y sus bisnietos Sofía y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus sobrinos Luis María, Danilo René, Elsa Helena, Miguel Ángel y Marcela Alejandra Rafael Bruhn y sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su sobrina Elsa Helena Rafael, su esposo Ricardo Alberto Zavaleta y sus hijas Gabriela María, Ana Lucía y María Gracia Zavaleta y sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin y por consuelo para sus hijos y nietos.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su sobrino Miguel Rafael, su esposa Patricia Sgoifo, sus hijos Gonzalo y Maria Victoria participan el fallecimiento de su querida tia Pili y ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Dante Matteo, Inés Herrero, sus hijos Lily, Nene, Héctor, Sebastián, Adriana y Carolina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento de Blanquita y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Lili Matteo, Naio Rodríguez, sus hijas Flori y familia, Vero y familia, Consti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sofía Vega Botter y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Cecilia. Rogamos una oración en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Chichina de Nazar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz infinita.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Las compañeras de promoción del Colegio Belén de su hija Cecilia N. Herrero, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés acompañan en este momento de profundo dolor a sus hijos y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. La Comunidad Religiosa y H.H. del Instituto de las H.H. Esclavas del Corazón de Jesús participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de la familia.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Patricia A. Garcia y sus hijos, Patricia y Matias, Juan Ramiro, Sofia y Juan Gregorio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Marcelo Gentilini, Myriam Becaria, sus hijos Marcelo y Gabriela, Matias y Patricia, y Joaquin Gentilini participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Negro. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus amigas Gloria Quiroga y Beatriz Delcolla con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida Pili. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Francisco Pérez Nazar y Cristian Cocheri, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Acompañamos espiritualmente a sus hijos y demás familiares.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Directivos y Personal de Palau Panaderías acompañan a su nieta Andrea Celeste Cavalloti y demás familiares en esta inevitable circunstancia, elevando oraciones por su descanso en paz y una pronta resignación familiar.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y maximiliano Paz y María Angel acompañan a su familia en este doloroso trance, pidiendo resignación y una oración a su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Gisella y Antea Buiatti Herrero ,Mariano Escobar y flia, Ramón, Luciano y Antea Chazarreta y flias saludan a sus primos Mónica,Raúl, Daniel, Cecilia, Alejandro y Diego Herrero por el fallecimiento de su mamá, nuestra querida tía . Besos al cielo tía Pili.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su consuegra Nena Neme y Rulo Mulki, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Pili, acompañan a sus hijos en este momento de tanto dolor y ruegan a Dios que les dé consuelo. Te vamos a extrañar mucho Pili. Descansa en paz.

DÍAZ, ANA BARTOLINA (q.e.p.d) Falleció el 15/1/21|. Sus hijos Walter, Germán, Mauricio, Claudia, Silvia, Raúl, Valeria, Aldo, nietos Noelia, Valentina, Virginia, Tiziano, Mia Fabricio, Melani, hijos pol Nestor, Eugenia y José, participan con dolor su fallec. sus resto fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HEREDIA, HIGINIO DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Gustavo, Héctor, Patrcia, Estela, Cristina, nietos h. pol Roxana, Mabel, Omar y Juan participan con dolor su fallec. sus resto fueron inhumados en el cementerio de San Marcos SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ DE BALANZA, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/21|. María Isabel Gómez, Carlos Romero y familia, José Lugones, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Liliana Balanza. Ruegan una oración en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. El Taller de Gimnasia del Club de los Abuelos. Perla, Chochi, Mecha, Silvia, Lucía, Anita Sialle, Cristina G, Anita Aguero, Inés, Cristina Tevez, Alinés, Julia, Rosita, Susana, Elsita, Maria Elena, Reina, Kuki, Beba, Beatriz, junto al Profesor Humberto Lacour, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Gunter. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. José M. Basbus y familia, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su sobrina Gladis Urrere, su esposo Rodolfo Scarazzini y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estas difíciles circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) falleció el 14/1/21|. Dr. Mario Eugenio Ferrero y Dra. María Mercedes Arce de Ferrero participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la querida tía Julia y flia., y ruegan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Diego Jimenez, Ale Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Nieves F. de Velarde, sus hijos Marcelo, Luis, Roxana, Mario, Eloisa y Juan Pablo participan el fallecimiento de Hugo, primo, compañero y amigo de Victor. Que en paz descanse acompañamos en el dolor a la familia y elevamos oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Elba, Pichona y Susana Elias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su primo político Enrique Velarde. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Elba Inés Elías de González y José Ignacio González Elías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Adela Figueroa de Nassif Saber sus hijos, Silvina, Fernando, German, sus hijos hijos políticos acompañan a su familia y a su hermana política Irma de Velarde en este momento de dolor, elevan oraciones por su eterno descanso.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Sebastián Rímini, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ DE HERRERA, PERFECTA (Nona Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Madre y esposa ejemplar, trabajadora incansable, luchadora, bondadosa, abuela presente y amorosa, vivirás por siempre en nuestra memoria y corazones. A un mes de su partida al reino del Señor ti hijo Sixto, Clara, nietos y bisnietos ruegan una oracion por su eterno descanso.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Alejandro, Daniel, Anita, nietos Berni, Lorenzo, Magdalena, Valentino, hnos. Omar, Jorge, Richard, Tito y Titi, participan con dolor su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Ale, Dany y Anita, hijos pol. Romina y sus nietos Berny, Lolo, Magda y Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Querida hermana, cuánto dolor causa tu partida. Solo sé que Dios tiene un lugar privilegiado para vos. Por la gran persona que fuiste. Ya descansas en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermano Omar, su hna. pol Sandra, sus sobrinos Sole, Omar (h), Aylén y sobrinos nietos Joaquín y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Querida hermana. El cielo está de fiesta. Aún con un vacío que me invade, siento que ya descansas en paz. Dejaste una enseñanza que todos debemos imitar: "Dar amor". Sé que tu luz nos protegerá. Su hermano Richard Jaimez, su hna. pol. Sara Díaz de Jaimez, su sobrina y ahijada Mili, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te abrazomos con todo nuestro amor.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Alla por Julio del 2017, me toco perder a mi esposa "Uky", lo cual fue un golpe tremendo, que lo voy manejando junto a mis hijos y familiares y amigos cercanos. Hoy me dio otro golpe tremendo te fuiste vos mi hermana. "Mi segunda Madre", que alla por 1978, al perder nuestra madre, te hiciste cargo de tus hermanos con tan solo 21 años, (Richard 12 yo 14 y Omar 18) siempre te lo reconocí y agradecí en vida (como tiene que ser). Hoy estas descansando en paz, junto a tu hermana de la vida. "Uky", como solias decirlo en ciertas ocaciones. Aqui quedamos nosotros, tus hermanos, unidos (como toda la vida) e inculcandoles a la generacion que nos sigue "Hijos/Sobrinos", seguir por el mismo camino. Excelente mujer, hermana luchadora. Siempre tratando de dar lo mejor a tus hijos y demas en mis 57 años, no recuerdo haberte tenido discusiones graves por ahi algunas frases que te tiraba para hacerte enojar (siempre en el buen sentido). Descansa en paz hermana. Que aqui quedamos tus hermanos para seguir protegiendo a tus hijos. Su hermano Jorge Jaimez.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. Hasta siempre prima, has sido muy valiente, una guerrera; fuerza primos y sobrinos los queremos mucho. Cacho, Muñeca, Yesmine, Alejandra, Javier y Alí. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. Sus primos Adriana y Pedro Franzzini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Tomasa Juan de Jorge, Beto Jorge y Maria Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge con sus respectivas familias, lamentan con profundo dolor la partida de la querida Glady. Rogando su eterno descanso.

MENTESANA DE REGATUSO, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/16|. Mamita querida, ya cuatro años y seis meses de tu partida. Nos dejaste mucha, pero mucha tristeza en nuestros corazones. Te extrañamos muchísimo. Siempre vas a estar acompañándonos. Su hija Muñeca Regatuso, su hijo pol. Ramón, sus nietas Rosana, Mariné, Lautaro y Thiago, invitan a la misa en iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.

PALAVECINO, ENZO LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Ricardo, Chiqui, Alejandra y Maria Eugenia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Pquia. Santiago Apostol.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su esposo Carlos T. Belosevich, hijos Hernán, Ariel y Bárbara, hnos. hnos políticos, sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilí. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor al amigo y correliginario Carlos y a sus hijos por el fallecimiento de su Sra. esposa y madre respectivamente y ruega oraciones en su memoria.