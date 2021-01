FÚNEBRES | 18 de enero del 2021

17/01/2021 - 22:09 Funebres

Fallecimientos

- Orlando Rosmiro Sayavedra

- Américo Niceo Herrera (Loreto)

- Guido Rogelio Paz

- Carmen Eugenia Ledesma de Chorén Martínez

- Lidia Ernestina Silva

- Verónica del Valle Acuña (Pozo Hondo)

- Rosendo Ricardo Allub

- Rafaela Olga Soria

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Elsa Estela Daher sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Nuevo Sanatorio Santiago participa el fallecimiento de la mamá del Dr. Raúl Herrero, acompañando a la familia en estos tristes momentos. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA ELOÍSA BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/21 y espera la resurrección.

Marta de Alfonzo participa con hondo pesar la partida al reino celestial de su querida e inolvidable amiga Pili. Estarás siempre presente. Acompaño a su familia por tan irreparable pérdida. Descansa en paz.

RECORDTORIO

RICARDO DURVAL NAZER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/11/13 y espera la resurrección.

Hoy estarías cumpliendo 75 años, tu presencia sigue intacta. Te extrañamos mucho y jamás te olvidaremos. Te llevamos en lo más profundo de nuestros corazones. Tus hijos Leonardo y Ricardo, tus hijas políticas Natalia y María Emilia y tu nieto Facundo, rogamos oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

RENÉ AGUSTÍN CORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/19 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de tu partida, aún te extrañamos, te queremos. Sus hermanos Agustín y Walter y familia, elevaremos oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Hermano querido, ya pasaron cuatro meses de tu partida. Como poder explicar el dolor que sentimos, la amargura que llevamos por dentro. Estás en nuestros pensamiento a toda hora, te llevaremos por siempre en el corazón, te amamos y no encontramos consuelo… descansa en paz. Rogamos que el Señor te conceda el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Zule, Anita, Lili, Walter y Niño que nunca te olvidarán.

INVITACIÓN A MISA

ELSA PILAR CÉSPEDES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/21 y espera la resurrección.

"Mami querida, todavía cuesta mucho no verte, tocarte , abrazarte, besarte… te extrañamos tanto, sólo Dios sabe cuánto". Al cumplirse nueve días de su partida, sus hijos, hija política y nietos invitan a la misa en la Parroquia de Mailín de Añatuya, hoy a las 20 hs.

RECORDATORIO

MARIO RAÚL LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/10 y espera la resurrección.

“Padre estoy contigo a través del tiempo y a pesar de la muerte. Vives en mi mente cuando te pienso y en mi corazón cada vez que late. Aunque duele acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad”. A once años de tu partida al reino celestial, tu esposa, hija, nietos y familiares elevamos una oración en tu nombre, deseando que estés en un mejor lugar junto a Dios.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA

(q.p.e.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mamita hoy ya hace 4 meses de tu partida y te sigo extrañando todos los días de mi vida a vos y a mi padre. Llevo en los recuerdos del alma cada hermosa sonrisa tuya, cada palabra suave, tierna que con firmeza dabas ante un fallo.

Espero que estés descansando en paz junto a mi papá y desde allí me envíen el consuelo y fuerza necesaria para seguir adelante. Te amo con todo mi corazón.

Tu hija, Ana. Invito a la misa virtual de mi mamá desde el Facebook de La Parroquia San José de Belgrano de Stgo. del Estero hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

CÉSAR CASILDO ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/19 y espera la resurrección.

El todo. El absolutamente todo. Un enorme nada desde que no estás. Tu recuerdo quita el aire por un momento, luego toca seguir respirando aunque ya es distinto. Como tú decías “la vida seguirá”, pero sigue un poco más triste desde que no nos abrazas. A ti que no estás, a ti que no vas a volver por mucho que yo quiera, por mucho que rece por volverte a ver. A ti, hoy vuelvo a decirte que te echo de menos. Que más de una vez miro el cielo y siento que me devuelves la mirada, que estás aquí aunque no vuelvas nunca. A ti, a ti que no estás, quiero decirte que en realidad es como si estuvieras, porque aquí abajo te seguimos echando en falta, pero para nosotros, siempre, siempre estarás. Tus hijos, nietos, hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs. en la Pquia. Santa Rita al cumplirse dos años de su fallecimiento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Su esposa Elvira Liliana Vecino, sus hijos Agustín, Juan Martín y nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus sobrinos Jorge y María Cristina Allub, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, Juan Martín y Agustín en esta terrible pérdida.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Desde Bs. As. Su prima hermana Zarife Allub de Sarquis y sus hijos Miguel Rosendo, Gabriela y Ana María con sus respectivas flias. participan su fallecimiento con dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Desde Córdoba. Sus sobrinos Julio, Alicia y Adriana Warde, acompañan a su familia en esta partida inesperada. Elevamos oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Su prima hermana Nora R. Rafael de Jiménez despide con gran dolor a Rochi. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su esposa, hijos y familia.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Su primo hermano Roberto René Rafael y sus hijos Roberto, Florencia, Facundo e hijos y Lucas participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y consuelo para su esposa, hijos y familia.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus primos hermanos Nicolás, Juan Angel , Jorge Omar, Maria Mercedes Alegre y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Cory y Taty Budán, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevamos oraciones por su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Aníbal Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos del Club de Billar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Querido amigo Rochi, te despido con mucha tristeza pero dejas el recuerdo de la persona que fuiste. Acompaña a su familia en este momento de gran dolor, Miguel Ángel Rodriguez.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. José O. Elias y Pablo De la Cruz, acompañan a la familia por el fallecimiento del amigo Rochy.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Entrañable amigo, Mariano (Pipi) Guerrieri y familia lamentamos con mucho dolor tu partida y acompañamos a tu familia en este díficil momento. Q.e.p.d.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Mele Buxeda, José Maria Masip, y sus hijos Meli, Josi, Sebi, Ale y sus respectivas familias, acompañan en este momento de profundo dolor a Liliana, Juan Martín y Agustin.Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Monica Alvarez de Vedoya y sus hijos Lorena, Roberto y Juan Cruz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, Juan Martín y Agustin. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Mónica Álvarez, Silvia Lines y María Buxeda participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Liliana.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Maria José Corvalán, sus hijos Sofía, Ricardo, Mauricio y Martina González participan con profundo su fallecimiento y acompañan a su esposa Lili, sus hijos Agustin y Juan Martín en estos momentos de dolor...que su alma descanse en paz.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Miguel, Magdalena, Maria Pia, Maria José Conrado, Santiago y Juan Cruz Corvalán Anelli participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rochi y acompañan a su familia en el dolor. Que su alma descanse en paz

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Pitín Acuña y sus hijos, despiden al querido amigo Rochi y acompañan a Lili, Juanchi y Agucho en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Gómez Terzano, acompañan a Liliana e hijos con mucho pesar el fallecimiento del Dr. Rochy y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, comision de asesoramiento laboral y departamentro juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Rosa Elena Juárez de Allub y sus hijos Ricardo, Maria y Gerardo, Marta y Gerónimo, y sus nietos Agustin, Morena, Francisca, Constantino y Trinidad participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus amigos del Billar: Roger Paz, Andrés Pereyra, Coco Budán, Augusto Corbalán, Daniel Korman, Daniel Delfino, Marcelo Argibay, Luis Fernández, Carlos Guerrieri, Mariano Guerrieri, Ricardo Ibañez, Sebastián Viaña, Benjamín Trejo, Guillermo Rodríguez y Francisco Touriño, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Pancho Touriño participa con dolor el fallecimiento de su amigo Rochi y acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Eleva oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Antonio Cantos, participa con dolor el fallecimiento de su amigo Rochi y acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Eleva oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Dr. Salomón Mattar y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Chaud Claudia Beatriz y Guido Peressin participan el fallecimiento de la madre de su amigo Raúl Herrero, acompañan a familiares en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Querida Pili, consagraste tu vida a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y hoy tienes la dicha del encuentro definitivo con Él y desde el cielo velarás tambien con Él por tu hermosa familia a la que acompaño con mucho cariño. Descansa en paz, amiga. Nené Touriño de Cuadros.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias, hacen llegar a sus hijos y nietos sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de su Sra. madre. "Que el Señor la lleve a la gloria eterna".

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Luis Roberto Vaca, su esposa Patricia y sus hijos Lautaro y Luisina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tia Pili. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Pili querida, ya estás gozando de la presencia de Dios junto a otras amigas que partieron. Vienen a mi memoria tantos recuerdos de nuestro servicio en "Cáritas Sagrado Corazón". Siempre te recordaré, besos al cielo, querida amiga. Descansa en paz. Mis condolencias a tu familia. Lita de Yocca.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Recibe Señor nuestras lágrimas y transfórmalas en plegarias". Sus amigas y excompañeras de Jardinería de la UNSE: Gladys de Contreras, Martha Juárez, Carmen de Rízolo, Aída de Salomón y Susana Oroná, participan acongojadas su partida al reino de Dios y ruegan oraciones por su paz eterna y cristina resignación para su querida familia.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Las amigas de su hija Cecilia: Graciela, Estelita, Delcia y Susana participan con profunda tristeza su partida y acompañan a su familia en este dolor.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Nena Pan, sus hijas Mónica y Claudia Leiva y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de Pili, vecina y amiga de tantos años, siempre presente y solidaria teniendo una palabra justa en nombre del Corazón de Jesús. Acompañamos a todos sus hijos, nietos en este momento de pesar y rogamos una oración en su memoria. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Las compañeras de promoción del Colegio de Belén de su hija Mónica Herrero participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Dr. Pascual A. Llugdar, su esposa Bibiana Brim y flia., participan con profundo dolor acompañando a su hijo Raúl (Perico) y familia en este difícil momento. Rogando por el eterno descanso de su madre.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Mirta Pastoriza y familia participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y sus hijos participan el fallecimiento de la mamá de su querido amigo y colega Raúl. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos Nicolás, Agustina y Florencia con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos en este triste momento.

HEREDIA, HIGINIO DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. Sus hermanas María Regina, Aída, Estela, sus sobrinos César, Carlos y Daniel con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos.

LEDESMA DE CHORÉN MARTÍNEZ, CARMEN EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Elena, Susana, Ana María, Sor María Carmen, Lucía y Martín, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA DE CHORÉN MARTÍNEZ, CARMEN EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Todos los integrantes de Pasión & Deporte participan con profundo pesar la partida de la mamá de su compañero Martín y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CHORÉN MARTÍNEZ, CARMEN EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Martín y María y acompañan a toda la familia en estos tristes momentos.

PAZ, GUIDO ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/21|. Sus padres Guido Paz y María Carabajal, sus hermanos Cristian y Marcela, su hija Fernanda y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta (Dpto Silípica). Cob. Caruso Cia Arg de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAVEDRA, ORLANDO ROSMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hermanas Teresa y Alicia, sus sobrinos Javier, Matías, Yanina, Maxi, Daira, Mateo y Elena y familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

SILVA, LIDIA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus hijos Liliana, Marisa, Alejandro, Raúl, Emilio, Marta, Claudia, Lucio participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

SORIA, RAFAELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hijos Edgardo y José Humberto, su nieta Milagros, y su hija política Claudia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hrs. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SORIA, RAFAELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su hijo José Humberto Dayub y su hija Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAFAELA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su hijo Edgardo Enrique Dayub y su esposa Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. El grupo interdisciplinario argentino-árabe AL-WATAN (La Patria) acompaña a su colega Irma Ise de Velarde y familia en estos momentos difíciles ante la pérdida de su cuñado. Rezan por su descanso en paz.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Entonces... "Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en Mí vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en Mí, no morira jamás". Te fuiste hace 9 meses, pero tu recuerdo vivirá en nuestra memoria. Tu madre Ester, tus hermanas Nancy y Daniel, tu esposa Cristina, tus hijos Mario y Sheila, tu sobrina Nahir, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 20 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA ARGIBAY, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/69|. Su hija Ema Mercedes Figueroa, te recuerda con mucho afecto, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Descansa en paz. Que brille para el la luz que no tiene fin.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. ¡El señor es mi luz, mí salvación! A quien podré temer? Participamos con profundo dolor su partida y elevamos oraciones. CPN. Susana de Daneri, sus hijos, Erika ,Tania, Luis Pablo, Romina, Franco, Florencia, y nietas, Zhiara, Maria Emilia, Bárbara y Zhoe.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor! Dr. Francisco Lescano Núñez, Prof. Noemí Farias, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisel y Franco y sus nietos Rosario, Martín, Francisco y Azul. Q.e.p.d. amiga querida.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Ignacio Vladimiro Gallardo, participa su fallecimiento y acompaña a sus hermanos en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Analia Alvarez y Mario Falco, sus hijos Daniel, Nicolas y Agustin participan su fallecimiento, y la despiden con profundo dolor, elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d) Falleció el 16/1/21|. "Le dijo Jesus: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". Olga D'onofrio, sus hijos Eduardo, Analia, Ricardo y familia, despide a su querida amiga y acompaña a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para él, la luz que no tiene fin". Invitamos a participar de la misa al cumplirse 9 días de su pronta partida al Reino de los Cielos en la parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs.

ACUÑA, VERÓNICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus padres Luciano Acuña y Fidelia Vizcarra, sus hermanas Marta y Liliana, sus hijos Julieta, Fabricio, Nael y de más familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Hondo (Dpto. Jimenez) Cob. Hamburgo Compañia de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA CPLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, AMÉRICO NICEO (Silli) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus hermanos Tío, Juana, Cristo, Mario, Yoli y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cob. Caruso Cia Arg de Seguros SA Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. El departamento de Prestaciones Médicas de OSPRERA Delegación Santiago del Estero acompaña a su compañero Carlos Belosevich y a flia en este difícil momento. Ruegan oraciones por la memoria de su esposa.

VIDAL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. A un mes de tu partida te recuerdan con profundo dolor tu esposa Balle, tus hijos: Pedro, Jose Luis, Matias y Vanesa tus hijo/as políticos Nahira, Ire ne, Gabriela, Carla y Carlos, tus nietos Federico, Alexis, Antonella, Massimo, Jose Matias, Contanza. Por siempre en nuestros corazones que brille para vos la luz que no tiene fin.