La suba exhibe problema de YPF y estiman que el litro puede llegar a $100

18/01/2021 - 01:08 Economía

La suba de precios que aplicó estos últimos días la petrolera YPF a sus combustibles tiene un trasfondo de continuidad, ligado al endeudamiento de la empresa, los precios internacionales del petróleo y a la devaluación mientras a nivel nacional el sector expendedor prevé una nafta súper a $100 hacia marzo.

El ex secretario de Energía de la Nación y analista del sector petrolero, Daniel Montamat, mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el que explicó la situación de YPF, en un escenario en el cual el cierre del financiamiento externo a la empresa, impulsó el aumento de los precios en los surtidores.

‘Hay una íntima relación entre la situación de endeudamiento de YPF y la suba de precios de los combustibles’, indicó Montamat. Recordó que 'YPF renegoció su deuda antes que el gobierno nacional en mayo de 2020 y siguió financiándose con tasas más bajas que el Estado’, indicó. Pero, las restricciones al acceso de dólares que puso el Estado nacional en la última parte del 2020 impactaron en la empresa. ‘Esta nueva renegociación tiene que ver con las restricciones que impuso el Estado nacional, se restringieron los dólares también para el servicio de deuda privada y eso obligó a YPF a una nueva restructuración con diferimiento de pagos pero también con quitas’. .

Montamat explicó que ‘esto es lo que ya empieza a caer mal en los mercados de deuda y lo que sucede con esta nueva restructuración es que sí se daña el ranking crediticio de YPF y empieza a asimilarse al ranking crediticio del Estado nacional que para endeudarse tiene que pagar tasas del 14 o 15%, no le cierra ningún proyecto, dejan de ser rentables’.

El analista subrayó que ‘si no se tiene capacidad de endeudarse en los mercados internacionales, la caja está en el surtidor, sin financiamiento tienen que utilizar capital propio que da el surtidor’. Agregó que ‘los productos que vende YPF son 3: nafta, gasoil y gas natural ‘.

En este sentido dijo que ‘la nafta y el gasoil están aumentando y si queremos mantener precios en el surtidor que permitan habilitar flujos para inversión va a tener que tener precios que sigan las referencias internacionales y el petróleo ha estado aumentando y también que sigan en pesos la devaluación del tipo de cambio oficial’.

Subrayó que los precios ‘van a seguir aumentando si sube el precio internacional del petróleo y si sigue habiendo devaluación de la moneda todos los meses, algo van a tener que aumentar. La contracara de esta pregunta es qué pasa si se congelan los precios’.

En este punto, dijo que sin financiamiento externo y ‘si atan los precios del surtidor por congelamiento y sin flujo de caja, los nuevos compromisos asumidos aún con las quita y diferimiento de la restructuración, se vuelven de dudoso cumplimiento’.

De esta forma, ‘la deuda esa que se ha reestructurado va a seguir perdiendo valor”.

De esta forma, “la deuda esa que se ha reestructurado va a seguir perdiendo valor en el mercado y las tasas que le van a exigir a YPF para endeudarse, van a ser cada vez más altas. En lo inmediato el tema de los precios y las actualizaciones periódicas tienen que ver con el tema inmediato que a una empresa con problemas de financiamiento no le pueden cercenar el flujo de caja porque es el que está invirtiendo para desarrollar reservas de petróleo o gas que si no lo producen en el país, lo van a tener que comprar a precios de referencia internacionales y pagar en dólares”.

Indican que sigue el retraso en los precios y prevén nuevos incrementos

El consultor de mercados de hidrocarburos, Daniel Gerold se refirió a la situación de los precios de los combustibles e indicó que aún con los últimos aumentos existe un retraso que ronda el 15% en el precio.

Los precios ‘están súper atrasados. Vemos que sube el maíz, sube la carne, sube todo menos los combustibles; y los aumentos que hubo no tienen que ver con el margen de ganancia de las petroleras’.

Sobre la política de combustibles del Gobierno, dijo que ‘es negativa e irreal, mantiene los combustibles muy por debajo de los precios internacionales y eso daña extraordinariamente la factibilidad de inversiones en el país’. Puntualizó que ‘desde la crisis de precios de marzo, abril, el petróleo y los combustibles no dejaron de subir en todo el mundo, pero acá se mantiene un 15 % por debajo de lo que costaría. Entiendo que subir los combustibles reduciría el poder de compra de la población, pero no se puede vivir en Disneylandia, pagando algo menos de lo que vale. Porque eso termina generando desinversión y empiezan a verse los problemas’. En el sector expendedor a nivel nacional, no descartan más aumentos.

Señalan que con el retraso existente en los precios aún con los últimos aumentos, desde enero 2020 hasta ahora los precios se recuperaron un 33% contra un 36% de inflación y un 43% de devaluación. Por ello, no descartan que para marzo o abril, la Súper ronde los $100 el litro, la Premium los $120 y el gasoil los $85 por litro.