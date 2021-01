FÚNEBRES | 19 de enero del 2021

19/01/2021 - 03:10 Funebres

Fallecimientos

18/01/2021

- Luis Ángel Garzón (La Banda)

- Dionicia Orellana (La Banda)

- Julio Miguel Baigorria (La Banda)

- Olga Nilda Lemos de Milligan (La Banda)

- Cleofé Rina Vidal de Rodríguez (Frías)

- José Leonides Lescano

- Alesina Elsa Magdalena Actis

- Dionicio Elías Arnoux

- Anselma Faustina Paz (La Cañada)

- Lidia Haydeé Juárez

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus primos Raul Jose Jalaf, Roberto Jorge Jalaf, Gladys Jalaf de Colacioppo, Edis, Vilma Jalaf de Tain y sus hijos: Ernesto y Alejandro Tain, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus primos Kuky, Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Remo Eduardo Terzano, Alicia Estela Habra y sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra, junto a sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan con cariño a su esposa Liliana y sus hijos Agustin y Juan Martín. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Antonio José Hernández, sus hijos, su hermana Virginia Mercedes Hernandez y Mariano Lopez Bustos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Jalil Jorge Milki (Buby), Julia Sosa e hijos, Maria Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, Maria Elvira y Luis Ignacio Bau, Maria Angela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Rochy. Acompañan a su esposa e hijos en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Moira Trajtenberg y sus hijos Martina y Lautaro Allub, sus padres y hermanos participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. La H.C.D. y socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del. Dr. Ricardo Allub, quien fue socio y dirigente de nuestra Institucion, acompañando a su familia en este dificil momento. Rogamos una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Luis Constantino Sogga, Angela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Angela Maria, Micaela Maria, nietos y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de un amigo de la infancia y hacen llegar a su familia un abrazo cariñoso y el deseo de pronta resignacion.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su ahijado Javier Hernández y María Fracchia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Dr. Rubén A. Dominguez (Chiqui) y flia, participan con dolor de la partida de su querido amigo y compañero Rochi. Rogando por su eterno descanso.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Cayetano Sogga, sus hijos Alvaro, Guadalupe y Valentino, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo Rosendo, acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Justo Alegre y familia, participan con dolor su fallecimiento deseandoles pronta resignacion a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Martín Carol, Soledad Canllo y sus hijos Joaquín y María del Pilar participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Personal médico y administrativo de Promed participa con dolor su fallecimiento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Mery Atias, sus hijos Agustin, Mariana Sarquiz, nieto Baltazar Sarquiz Ulman participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Mirta y Pamela Rigourd, acompañan en su dolor y pérdida a Liliana, Juan Martin, Agustin y sus respectivas flias., Descansa en paz querido Rochi.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Luis de la Rua, su esposa Maria Elena y sus hijos Matias, Valentín y María Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Jorge M. Argañaras y Maria Susana Benavente y sus hijos Jorge F., Santiago A y Maria Susana con sus respectivas familias, participan su fallecimiento con dolor y acompañan a su familia. Oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Liliana, sus hijos Agustín y Juan Martín, a sus nietos y demás familiares. Se eleva una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Ricardo Touriño lamenta la partida de Rochy y acompaña a liliana, sus hijos y demás familiares en este doloroso momento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Dr. Pedro Contardi, Dra. María M. Arce de Contardi participa con profunda pena su partida. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Jose Antonio Rojo y familia, despide con profunda tristeza a su amigo Rochi y participa su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Juan Manuel Suffloni y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Dra. Francisca Cordoba de Agostinelli y flia, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querido colega y amigo. Acompaña en el dolor a su amiga Liliana, a sus hijos, Juan Martin, Agustin y flia, Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza el fallecimiento del querido amigo y acompañan a Liliana e hijos con cariño.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Lydia Sthela Trejo y Maria Jorgelina Canllo Trejo participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, a sus hijos Juan Martin y Agustín en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo Vella, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Rochi y ruegan resignacion para toda su familia.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Alfredo Rufail y familia Ralli Rufail y Sofía Rufail y familia participan fallecimiento estimado primo y ruegan oraciones en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Rochi y acompañan a su esposa, hijos y nietos en el dolor de la partida.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mari y Guillermo, su hijo político José Rafael y familias acompañan a su esposa Liliana, a sus hijos Martín y Agustín en estos momentos de dolor rogando al Altísimo por su paz eterna y el consuelo de sus seres queridos.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y familias acompañan a su esposa Liliana, a sus hijos Martín y Agustín con mucha tristeza por el fallecimiento del querido Rochi. Ruegan por su descanso eterno en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Kita Soriano de Diaz participa el fallecimiento del primo hermano de la querida Beba, la acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Guillermo Alegre y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su pariente y ruegan una oración en su memoria.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Tu gran amigo Carlos (Ñato) Guerrieri y familia participamos con dolor tu fallecimiento.

ALLUB, ROSENDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. El Dr. Eduardo Lian Allub y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARNOUX, DIONICIO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sus hijos: Liliana, Olga, Claudia, Silvina, Patricia, Elvira, Emilio y Ariel, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron cremados en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Duran participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su querido hijo Perico y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan su fallecimiento y acompañan a la querida familia en su dolor.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Ernesto Antenor Álvarez despide a su viejo amigo con profundo pesar y acompaña con mucho cariño a su familia.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. A mi gran amigo que tenga la paz eterna. Eduardo E. Cosci, Alicia, Edu, Sofía, Diego.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Jorge M. Argañaras, Maria Susana Benavente y sus hijos Jorge F., Santiago A., y Maria Susana con sus respectivas familias, participan su fallecimiento con dolor y acompañan a la familia. Oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Raúl Herrero y madre política de Dra. Adriana Guino, socios de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Electrocentro S.R.L. propietarios y personal participan su fallecimiento. Acompañan con afecto al querido amigo Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y gratitud a la querida Pili. Ruega por su descanso en el Señor y consuelo y esperanza para sus hijos y familia.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Dr. Ernesto Carrizo, su esposa Susana Taboada, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Dr. Raul Herrero.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Ing. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan su fallecimiento, acompañan con oraciones a su hijo Diego, incondicional amigo de siempre. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. El Dr. Orlando Mdalel y la Dra. Elena Ochoa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Raúl Herrero, rogando a Dios que consuelo a toda la familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. El Sanatorio San Roque S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Raúl Herrero. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. "Que el Señor nuestro Dios, te conceda la paz eterna". Siempre permanecerás en nuestros corazones. Clara R. Ramírez, hijas y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIERVDA VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Cuso Silvenses, su esposa Silvia Cuello, sus hijos Silvia Leonor, Lole Silvenses y Carolina Daniela y sus hermanas; acompañamos a sus hijos Raul Angel, Daniel Alfonso, Manuel Alejandro y Diego Javier Herrero. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LIDIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus hijos Nena y Orlando, Adriana, Daniel, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, LIDIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Querida tia tambien te extrañaremos y recordaremos con amor todos tus sobrinos y sus respectivas familias, Que Descanses en paz.

LESCANO, JOSÉ LEONIDES (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sus hermanos Lino, Rosa, Maria, Hugo, René, Mirian, Elsa, Julia, Resti, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Barrial. Dpto. Capital. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "No te pongas triste por mi Ausencia, no me he ido de tu lado, simplemente ahora no me puedes ver como antes, ni puedes oír mi voz, pero estoy contigo a toda hora, en cada latido de tu corazón. Así te recordaremos siempre, que el Altísimo te reciba en sus brazos. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asís: Directora General Silvia Adriana Basbús, Consejo Directivo, personal administrativo, personal docente y personal de maestranza participan con profundo dolor la pérdida del papa de su compañera Analía Rebullida y elevan oraciones en su memoria.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Ramón Passone, su esposa Choni Urrere, Suki y Carlos L. Urrere, acompañan a su hijo Chinchín, su hermano Hugo y demás familiares en este doloroso momento. Rogamos una oracion en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Querido hermano, al cumplirse hoy 4 años de tu partida al Reino de lo infinito, aun lloramos aquel inesparado adios en esa madrugada de Enero. Nunca olvidaremos tu sonrisa franca, tu dulce y alegre mirada, a pesar de las manos que tenias. Hoy gozas de la Eterna Luz en la mansión que el Buen Dios reservó para tu y toda tu flia., que ya está contigo. mas allá del Sol. Nosotros resaltamos siempre tus virtudes en cada momento que el Amor nos reúne. Rogaremos mientras vivamos por vos y lo que ya nos precedieron y comparten la Luz Divina junto al Padre Eterno. Pedimos que desde donde hoy moran nos envíes la fuerza para seguir luchando, así haras llevadero este dolor que aún tenemos por haberte perdido aqui en la tierra. Ruega por nosotros, tus hermanos: Anchi, Poro y Luis, junto a los demás familiares. Hoy rezaremos en este templo que es nuestra casa, para que nunca se apague la luz de Cristo.

COMÁN, JUAN CARLOS (Lali) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Tu ausencia duele como el primer dia de tu partida, pero sabemos que Dios te ha designado un lugar especial en el Cielo desde donde seguirás cuidando de nosotros. Hoy a un mes de tu inesperada partida nuestros corazones no tienen consuelo. Alli donde no existe el dolor ni el sufrimiento que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Graciela, sus hijos Gustavo, Luciana y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su memoria.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hija Roxana, su esposo Martin, sus nietos Ramiro, Omar, Valeria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Cuñado: Hoy hace un año de tu desaparición física a la cual no nos acostumbramos todavia. Descansa en paz. Lilian, Edgardo y Yanina Gómez, Hernán, Fernando Salvatierra y flia. Elevamos una oración en su tu memoria.

BAIGORRIA, JULIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Su esposa Norma Ramos, sus hijos Fredy y Valeria, hijos políticos, Virginia y Mario, nietos Lucas, Maciel, Lujan, Ulises y de más familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen SRL - Servcio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARZÓN, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Su esposa Marina sus hijos Daniel, Silvia, Mercedes, Romina, Ester, Diego, Carina, Cintia, Vero, nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia cob Norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LS PLSTS 162 TEL 4219787.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Marcelo, Claudia, Gaby, Tucho Gorosito, Nico, Kito, Natacha Navarro, Zuly Abraham, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos, hermanos y familia en este triste momento, rogamos una oración en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. CPN Norberto José Zanni y Dra. Lidia Adriana Andrade participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JAIMEZ VITTAR, GLADYS ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Luis Daud, Anabel Molinari y flia., despiden con profunda tristeza a su amiga y compañera de la infancia. Fuiste una gran persona y luchadora incansable por el bienestar de tu familia y amigos. Descansa en paz. Rogamos oraciones por su eterno descanso y por la cristiana resignación de sus familiares.

LEMOS DE MILLIGAN, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Su hija Roxana y su yerno Héctor y de más familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEMOS DE MILLIGAN, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Ing. Oscar González, Ana Farías, sus hijos Guillermo y Andrea, Lucia y Gustavo acompañan a sus hijos Roxana y Héctor en este doloroso momento.

LEMOS DE MILLIGAN, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. I Dice Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida , el que cree en mi, aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". Doña Olguita siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestros corazones. Juana P. de Robles, Magalí Robles, Adrián E. Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Roxana, Héctor y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEMOS DE MILLIGAN, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. I Sus sobrinos Norma Zuain, Gabriela, Daniela y Germán Diamante, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO ESTEBAN RICARDO (Sanson)(q.e.p.d.) Falleció el 18/01/20|. Te fuiste en paz, dejaste un gran recuerdo por buena persona y excelente músico muy reconocido. Recorrimos rutas, escenarios, etc., que Dios te tenga en la gloria, querido amigo. Francisco Brevetta, participa con profundo dolor su fallecimiento.

ORELLANA, DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus hijos Elsa, Rubén, Mirta, Rene, Jorge, Gustavo y Mariana, hijos políticos, nietos, bisnietos y de más familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ACTIS, ALESINA ELSA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus hijos Walter y Silvia, nietos Emilia, Ezequiel, Álvaro, Jimena y Ricardo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de forres. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, ANSELMA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Sus hijos Nilda y Karina, Julio, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Cañada. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Deleg. Prov. OSPRERA: Walter Carabajal, Matías Calabrese, Marcela Figueroa, Sergio Cardenas, Claudio Galeano, Mónica De San Segundo, Rosa Gómez, Mariana Tenti, Camila Criscuolo, Aline Suasnábar, Julián Figueroa, Eliana Chilio, Analía Ferreyra, Hernán Núñez, Patricia De San Segundo, Lorena Agüero, Rubén R. Cárdenas, Rubén A. Cárdenas, Walter Sayago, Flavia Agüero, Julián Llanos, Karina Pérez, Osvaldo Medina, Miguel Ledesma, Vilma Omacini, Cristina Díaz, Juan Ortega, Walter Moreno; acompañan a su compañero Carlos en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Personal médico y administrativo de Promed participa con dolor su fallecimiento.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento.

SERRANO, ÁNGEL VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Su hermana Otilia, hermano político Roberto Reboredo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

VIDAL DE RODRIGUEZ, CLEOFÉ RINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sus hijos Dany y Carina, sus nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frias.

VIDAL DE RODRIGUEZ, CLEOFÉ RINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Con inmenso dolor acompañamos tu partida y pedimos al Altísimo consuelo para todos los que te queremos y hemos compartido parte de tu vida y fortaleza para tus hijos Dany y Cary. Tu hermana política Marina e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en tu querida memoria. Frías.