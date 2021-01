Repudio enérgico a la arenga del PF de Güemes

20/01/2021 - 01:01 Deportivo

Silvia Borsellino, representante del colectivo femenino en Santiago del Estero, repudió ayer las palabras del preparador físico de Güemes, Diego Kofler, durante una arenga en la previa de la final que el “Gaucho” le ganó a Villa Mitre el lunes y que le valió el ascenso a la Primera Nacional. “Hasta hoy, Güemes se venía c... a la negrita del pueblo, a la que se c... todos, la que tiene olor a p... Y acá tengo una rubia, se llama Nacional B. ¡A ésa la voy a buscar, a ésa me la quiero c...! Tengo que romperme el o... para c... a esa mina”, gritó Kofler, en un video que se viralizó el lunes.

Por ello, Borsellino salió a repudiar lo sucedido. “La verdad que es lamentable tener que escuchar este tipo de arengas y comentarios en todo tipo de ámbitos, no sólo en el deportivo. No sólo es denigrante y vergonzoso, sino que refleja el pensamiento machista y patriarcal de muchos de los que están en el ámbito de los deportes. Ya es moneda corriente y muchos casos fueron públicos, de deportistas que fueron denunciados por violencia de género. Lo que está en el fondo de todo esto es que no sólo dicen, sino que piensan y actúan de esta manera”, destacó en diálogo con Canal 7.

A su vez, la vocera del colectivo femenino puntualizó: “Se trata de una acción que merece una sanción aleccionadora. No se puede permitir que estas cosas sigan sucediendo. Tenemos índices de violencia de género altos, al igual que los femicidios. Si no condenamos estos actos, se van a seguir repitiendo y van a ser más frecuentes. Hoy nos ponemos en alerta porque ya comprendemos, una gran mayoría de la sociedad, que esto es inadmisible. No se puede seguir permitiendo esto. No hay que naturalizar estas cosas. Este hecho no sólo es aberrante por lo dicho, sino que es discriminatorio, xenófobo y misógino”.

Por último, Borsellino señaló: “No podemos seguir mirando para otro lado, pensando que se trata de algo gracioso o sólo es una arenga deportiva. Esto viola una de las leyes principales de la prevención y erradicación de la violencia de género. Se hizo público, se virilizó e involucra a deportistas que en vez de festejar un triunfo o prepararse para lo que viene, muestran una parte lamentable, tan soez y tan de poco hombre”.

El Círculo de Periodistas Deportivos manifestó su preocupación

El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero manifestó ayer mediante un comunicado “una gran preocupación” y también “expresa un enérgico repudio” por el lamentable accionar del profesor Diego Kofler, preparador físico del Club Atlético Güemes.

El comunicado expresa además: “En el reciente video viralizado en las redes sociales y en muchísimos medios de comunicación, se advierte el comportamiento machista y discriminatorio de Kofler, integrante del cuerpo técnico del club que acaba de salir campeón del Torneo Transición Federal A y ascender a la Primera Nacional de AFA, donde ayer por la mañana realizó una arenga -un discurso para motivar a su plantel- con improperios misóginos y xenófobos, y los jugadores aplaudieron.

Fue aberrante, indignante, vergonzosa y repudiable la arenga de Kofler. Estas barbaridades deberán ser desterradas para siempre de las canchas de fútbol y de toda la sociedad. Son algunos capítulos machistas que se viven en el mundo del fútbol que generan repulsa entre los aficionados.

El CPDSE insta al Club Atlético Güemes a aplicar la ley provincial Nº 7.290 que se adhirió el año pasado a la “Ley Micaela Nº 27.499, con acciones tendientes a eliminar estas prácticas en todos sus ámbitos, y efectuar las capacitaciones en género de todo el plantel, sus directivos y personal en general.

Manifestaciones como las esgrimidas convierten en hostil y peligroso un ámbito de formación y disciplina transitado no sólo por jugadores, sino principalmente por familias y niños”.

Makhoul se disculpó y dijo que Kofler “es una persona de bien”

El presidente de Güemes, Eduardo Makhoul, se refirió ayer a lo sucedido con el video que se hizo viral, en el que se lo ve al preparador físico del primer equipo azulgrana, Diego Kofler, arengar a sus futbolistas de manera reprochable.

El dirigente aprovechó el diálogo con EL LIBERAL para pedir disculpas públicas por lo sucedido, destacando además a Kofler como una persona de bien.

“Como presidente del club, pido disculpas. Estuvo mal lo que pasó, pero viene de una persona que no quiso ofender a nadie. Es una persona de bien. Tiene una gran familia. Pedimos las disculpas del caso. Seguramente él ya hablará, pero sé que no quiso herir a nadie. Aún así, entendemos que está mal lo que dijo”.

En este sentido, Makhoul agregó. “El que lo conoce al profe sabe que jamás tuvo o tendría la intención de ofender a nadie con lo que dijo. Está claro que fue un error en la forma de expresarse y que no debería suceder. No tuvo mala intención. Es un excelente preparador físico y se expresó mal. Jamás una persona como el profe Kofler querría decir eso para ofender”, destacó Makhoul, en últimos términos.