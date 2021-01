FÚNEBRES | 24 de enero del 2021

24/01/2021 - 00:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/01/2021

- Rolando Teófilo Farías (Beltrán)

- Florinda Marisa Toloza

- José Roberto Barrionuevo (Córdoba)

- María Angélica Luna (Villa Robles)

- Hugo Walter Hache (La Plata)

- Walter Osvaldo De La Silva (La Banda)

- Pedro René Salvatierra

- Gregoria Alomo

- José Luis Gómez

- Luis Alberto Bravo (La Banda)

- Juan Domingo Santillán (La Banda)

- Raúl Oscar Cordero

- Margarita Reyna Gonzalez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21 y espera la resurrección.

La Honorable Comisión Directiva del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21.

Juan Carlos Marhe, Sandra Pericas y sus hijos Juan Martín Marhe y flia y Natalia Marhe y familia y Lourdes y Emilia Marhe acompañan a toda su familia.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21.

El ministro de Economía CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NARCISO GOROSITO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

El Senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

NARCISO GOROSITO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

DR. HUGO HACHE (q.e.p.d.) Falleció el 23/01/21.

Desde Añatuya, Julio Azar y José Auat, despiden con dolor a su entrañable amigo. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Plata.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d) Falleció el 23/01/21.

CR. Juan M. Beltramino y Cra. Maria I. López Moreno Participan su fallecimiento con profundo Dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

HUMBERTO HUGO VELARDE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor l 14/1/21 y espera la resurrección.

“Viejito querido de nuestra alma, qué dolor nos dejó tu partida. Provocaste un gran vacío en nuestras vidas que vos mismo lo llenaras con cada recuerdo vivido, con cada caricia, con cada mirada que nos regalaste, con cada palabra que salía de tu boca, con tus silencios. De tu amor, tu bondad, sabiduría, honestidad y paciencia somos testigos y nos enseñaste durante toda tu vida. Dios te eligió seguramente por todo lo que realizaste en nuestro pequeño gran mundo. Siempre vas a estar presente en nuestras vidas, aunque te sigamos llorando y extrañando, aunque no te tengamos te seguiremos amando y te mantendremos vivo en nuestros corazones. Gran esposo… inmenso padre, excelente abuelo, buen amigo y vecino… simplemente gracias por todo lo que nos diste!! Su esposa Rosita, sus hijos Hugo, Marcelo, Julio, Belén, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a participar de la misa al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano.

ELISA DEL ROSARIO LUNA DE GALLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/16 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin”.

RODOLFO ANTONIO VILLA (q.e.p.d) Falleció el 13/1/21.

"Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tu ejemplo, tu paciencia y tu entrega". Su hermano Fredy, su cuñada Gaby, sus sobrinos José, Camila, Gabriela, Oriana, sobrinos políticos Yanina y Pablo, invitan a la misa que se realizará el día de hoy a las 20:30 hs en la parroquia Ntra. Sra. de Loreto, al haberse cumplido el pasado viernes los 9 días de su partida a la casa del Señor.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Héctor Rojas e hija política Dra. Silvina Ariza. Ruega una oración en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Rubén Ibáñez, su esposa María Silvia Ledesma y sus hijos Ma. Eugenia, Silvia Alejandra y Daniela Carolina con sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a su amigo Héctor y a sus hijos.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento Juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus matriculados Dr. Héctor Rojas e hija política Dra. Silvina Ariza. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. José Antonio Rojo acompaña en el dolor a su amigo Tanque Rojas y familia por tan lamentable pérdida.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El personal directivo, docente y administrativo del Instituto Dante Alighieri lamentan profundamente el fallecimiento de su apreciada alumna Mirta. Su partida es un duro golpe para todos quienes la conocieron y compartieron maravillosos momentos. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia y seres queridos.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|.





José Rodolfo Trejo y flia. participan con dolor su inesperado fallecimiento, acompañan a su esposo y amigo entrañable Héctor Tanque Rojas , hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Queridos Rojitas, Natalia y Hector les hago llegar mi pesar por la partida inesperada de Mirta. Que el Señor les dé resignación. Monica Nader.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Susana Spaini y familia acompañan con dolor a Rosy y a sus hijos. Su alma descansa en paz.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El directorio, sindico y caja complementaria UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado Bandrowski Wladislaw. Ruegan oraciones en su memoria, acompañan a sus familiares y amigos.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Querido Roberto te despedimos con cariño. Sus primos Eduardo Monti, María del Carmen Argañaraz y sus hijos Eduardo y flia, María Emilia y Agustín participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Saula Barnetche y Jorgelina Abaine y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación para su familia. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Gringo, Eduardo, Yvone, Pontoni, Walter Fringes y sus respectivas familias, lamentan con profundo pesar el fallecimiento del Roberto, amigo de la infancia, excelente profesional y persona que deja un gran vacío en la comunidad. Que brille para él la luz que no tiene fin rogando pronta resignación para su familia. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan a Fernando por el fallecimiento de su hermano y ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Marcelo Oller y Alicia Bejarano participan con pesar el fallecimiento del hermano de sus amigos Fernando y Marta y acompañan a toda la familia Barrionuevo en este momento de dolor.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Sylvia Monti de Bruchmann, Rodolfo Amestegui y Lola Monti. Rosa Inés Monti participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Marta Angélica Weyenbergh de Monti, sus hijas María Carolina, María Belén, María Marta y María Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. María Argentina Weyenberg y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Putzy y sus hijos afectuosamente y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor ante inesperada pérdida.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Los amigos de sus hermanos Fernando y Marta: Lisandro Gutierrez, Tesi Iturre y sus hijos Gonzalo y Coty, Ramiro y María José participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Humberto Salim y Rosa María Aguero participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Roberto. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Dr. Jorge Bosco y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Alicia de Morra, su hijos Dr. Jorge, Dr. Diego y Dr. Lautaro Morra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. "Que su recuerdo permanezca y su trayectoria sea recordada" Sara de Córdoba, sus hijos Mary, Lucy, Ruly, Rubén y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro vecino y acompañan a su familia en este difícil momento. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Isabel Myrian Juncal y flia. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lo despiden con dolor y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su primo Víctor Mario Heredia, sus sobrinos Víctor Martín, Ramiro Alejandro y María Soledad, acompañan a sus padres Chacho y Rosa y a sus primos. Se ruega una oración por su descanso eterno.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su prima Marta E. Cesca Vda. de Chipolina, sus sobrinos Luis A. Chipolina, Mónica Chipolina y Gustavo Suasnabar, acompañan a toda la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Víctor Emilio Zaín, y María Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Pancho Touriño y sus hijos Ana Ines, Luis Manuel y Juan Francisco participan el fallecimiento de la madre de Claudio Rojo.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Anita Castiglione y sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan su fallecimiento y acompañan a su hijo, padres y hermanos.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Zuni Assis de Retamosa despide con inmenso cariño a su querida amiga y ruega fortaleza para sus padres y familiares y por su eterno descanso en el Señor.

CORDERO, RAÚL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su madre Marta, su esposa Biki, sus hijos Natalia, Martin, Mauro, Sole, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La piedad cob. obra social municipal. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

HACHE, HUGO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Dr. Carlos Orellana, su esposa Margarita, sus hijas Fernanda, Analía, Mariana, acompañan con profundo sentimiento a Nora y Eduardo en tan dificil trance.

HACHE, HUGO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar, despiden con profundio door la partida al reino celestial del querido Hugo y acompañan en estos dificiles momentos a su esposa Nora, a su hijo Eduardo y nieto Elias. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JULIO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Su esposa, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. Caruso Cia. de Seg. SA- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEJANELLE DE SABATÉ, GLORIA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sebastian Rimini participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. En esta vida nos demostraste tu gran amor, entrega y Fe cristiana, ahora te espera el paraíso donde no habrá más dolor ni lágrimas..Descansa en Paz Madre y abuela excepcional!! Te recordaremos por siempre. Sus hijos Gustavo Marcelo Lezana y María Cecilia Abdala y nietos Juan Bautista, Juan Cruz y María Elena Lezana.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sus hijos Adalí y Lique Dorigón, sus nietos Antonella y Ernesto, Victoria y José, Agustina y Juan Pablo, Luisina y Sebastián, sus bisnietos Ernestina, Juan Cruz, Juampi, Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sus hijos Gustavo y Cecilia Abdala, sus nietos Bautista, Juan Cruz y María Elena participan con profundo dolor su fallecimiento..

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Su hijo Diego, sus nietos Dieguito y Guadalupe, Tomás y Agustina, Valentina y Miguel, Felicitas y sus bisnietos Rafaela, Cipriano y Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Su nieta Maria Felicitas Lezana Rimini y María Rimini participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Ing. Marcelo Larguía y su hermana Marta participan su fallecimiento y con gran afecto acompañan a su hijo Cacho y flia. a sus hermanos y sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Elisa Gallardo Capuano, sus hijos Jorge Alberto, Carlos Federico, Juan Gregorio Hernández y nietos lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga Monona. Abrazan a sus hijos en este momento de tanto dolor y ruegan al Señor la reciba en su morada eterna.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Marili Isorni junto a sus hijos Luciana, María Emilia y Claudia Saber participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por el descanso en paz de su alma y por la pronta resignacion de su familia.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. El alma de los buenos gozará de la vida eterna. Julio Morales, Inés Ibáñez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria..

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Teresita, Ramón, Manuel, Marcela, Julián y Pablo Mansilla y sus respectivas familias y familia Pereyra; te despiden con cariño y dolor querida Monona. Acompañando con oraciones por tu descanso eterno y por la fortaleza

a tu familia en este momento de tristeza.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sebastian Rimini participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Gustavo Mariano Paz, Maria Fernández Berbesino y sus hijos Gustavo, Rocio, Joaquin y Guadalupe y su nieto Bartolome participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Alejandra Ines Berbesino participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Alicia de Herrera y familia acompañan a sus hijos,. hijos politicos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan a Dios y a la Virgen la reciba a la señora Monona en su regazo. Pedimos una oracion en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Compañero de promocion 1952 y M.F.C. William Mananicci y Sra. Aída Villavicencio participan con pesar su fallecimiento. Descansa en paz querida Monona.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. !Querida Moni! Te despido con la profunda emoción de mi corazón y de esa amistad que nos unió, y que nunca olvidaré, porque la construimos con los cimientos del amor, del respeto, de la ternura de tu trato y tu gran cariño. Querida e inolvidable amiga, siempre te recordaré con esa sonrisa luminosa, tan generosa donde yo sentía la paz. Desde mi corazón una oración en tu memoria. Norma Torres de Agüero.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Guillermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos.Alfonso.Anabel. Pablo. Analia y Ana Maria participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Pablo Mariano Arce , su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. El Club Central Cordoba y comision directiva, acompañan al Dr. Lezana miembro del cuerpo medico de la Institucion en el profundo dolor de su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, Sylvia Monti de Bruchmann con sus respectivos hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Adela Figueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos abrazamos a toda su familia en este momento de dolor.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Que Dios la tenga en su gloria. Juan Carlos Eguizabal, Mercedes Sanjuan participan con dolor su fallecimiento, con profundo cariño abrazamos en este triste momento a su hija Adalí, su nieto Antonella y a toda la familia Dorigon Lezana. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Pedro Faustino Rimini y Arminda Barbieri de Rimini, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares ante irreparable pérdida.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Lastenia Medrano y sus hijos Alfredo Degano y María Lastenia Sal, Federico Witthaus y Florencia Sal participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Licenciada Marta Lezana de Bonacina y abuela de la Licenciada Milagros Lezana.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Ivana Fernández, alumna de la promoción 1985 del Colegio La Asunción y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran docente y directora del colegio donde egresó en la primaria. Madre y abuela de las queridas amigas, licenciadas Marta y Milagros, a quienes acompañan en este momento por la pérdida irreparable de la estimada sra. Monona, piden a Dios Nuestro Señor fortaleza para seguir transitando este mundo terrenal con la ausencia física de su ser querido.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento elevando oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Elvira Yudith Demasi y sus hijas Mercedes, Carlota, María Isabel, Marcela lamentan con mucho dolor el fallecimiento de Mononita, amiga muy querida desde muy niña. Cristiana ferviente de Nuestro Señor que ya la tendrá a su lado. Que así sea. Saludamos a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de tanta tristeza.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés participa con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oracion.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia H. M. Argibay Garma y sus hijos Joaquin y Nany, María Magdalena, Javier Nicolas Juarez Villegas y su nieta Olivia Juarez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Pedro José Basbús y familia participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos en esos momentos.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Beatriz M. Tomatis, sus hijos Ignacio y María Lourdes Lezana, Ernesto y Antonella Dorigón, Federico Führ Tomatis y Laura Gómez y sus nietos Manuel, Guillermina y Catalina Führ Lezana, Ernestina y Juan Pablo Führ Dorigón y Lucía y Simón Führ Tomatis acompañan a sus hijos y nietos en la pérdida de la querida Monona.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. CPN Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín, participan con dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Santiago del Estero.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Maria Virginia Scocozza, sus hijos Rafael y Natalia, Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Martita, Eduardo e hijos. Elevan oracion en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Caio Lugones, Tere Castro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Monona y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Los integrantes del Departamento de Marketing y Comunicación del Club Atlético Central Córdoba, lamentan la partida de la abuela del doctor Facundo Lezana, Coordinador del Departamento Médico del club y elevan una oración en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Ramon Rodolfo Nuñez , su esposa Sara Eloisa Stone, sus hijos y nietos, acompañan a su familia con todo cariño, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y La Paz y fortaleza para vivir su regreso a la Casa del Padre. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Ines Zaccardi de Meossi, sus hijos José A. y Florencia, Nicanor E. y Gabriela, sus nietas participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "En ti confio Señor, digo tu eres mi Dios. En tus manos estan mis tiempos". Salmo 31. Clarita, Roxana y Luján Gómez participan con profundo dolor el fallecimiernto de la querida Monona. Acompañan con afecto y oraciones a su hijoa Marta y Eduardo, nietos y demás familiares. Roganso a Dios le de el descanso eterno y fortaleza a su estimada familia ante tan irreprable perdida.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Tus amigas que siempre te tendrán presente: Yudith Demasi, Elisa Gallardo Capuano, Emilse Suasnabar, Evelia Secco, Norma Torres y Elsa Fernández. Monona, ya estás con Nuestro Señor en su Reino de amor y paz.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Emilse Suasnabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Monona y si bien es cierto que dejó de sufrir y está con Dios, comprender esto cuesta mucho y oramos por su descanso en paz.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Eduardo Martinez, Georgina Tarchini, sus hijos Fabián, Federico y Álvaro y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a toda su familia, muy especialmente a sus queridos amigos Eduardo y Teresita en este momento de dolor.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola e hijos y sus familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Silvia Llavar y sus hijos lamentan el fallecimiento de la querida Monona y acompañan con afecto a sus queridos hijos y demás familiares.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Mario Fornés y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a hijos y nietos en este momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Compañeros y amigos de su hijo Gustavo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sección Habilitación Susana Abdulajad, Lucía Almada, Felipe García y Ricardo Santillán participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Chita de Pithod y sus hijos Carlos, Silvia, Mónica y flia participan con profundo dolor, la partida a la casa del Señor de su querida amiga Monona.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Héctor Manuel Führ, sus hijos Ignacio, Ernesto y Federico FührTomatis participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. El Centro De Orientación Fliar (Servicio, Del Mfc), Con Sus Integrantes Mat. Epstein, Mat Nasif, Mat Cristofoli, Mat. Basualdo, Dra Arias, Participa Con Profundo Dolor. La Partida A La Casa Del Padre De Nuestra Querida. Monona, Ex Orientadora. Y Servidora Fiel Del Sr.,Persona De. Oración, De Bien, Solidaria, Generosa Y De Una Fe Inquebrantable.. Elevamos Oraciones. En Su Memoria Y Rogamos. Consuelo Para. Su. Flia.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Luis Alberto Rezola, Patricia Passarell y flia, Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con mucha pena a la querida Monona acompañando a sus hijos, nietos y bisnietos con afecto y oraciones.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Luis y Guillermo Rezola acompañan a sus amigos Lezana con el viejo afecto de la infancia compartida.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y flia. unidos por una amistad sincera y respetuosa que trascendió desde nuestros ancestros en Clodomira, abrazan con profundo cariño al querido Tanque, a hijos y nietos en este doloroso momento. Elevan oraciones pidiendo para ellos resignación en la fe cristiana y paz en la eternidad para Lita.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Queridos chicos, siento profundamente la partida de la mamá, los abrazo con el mismo cariño que sentía por vos Monona. Sara vidal Alcorta de Oberlander, mis hijos Marta y Carlos, Hernán y Daniela (a), Irene y Mirta Cinzano.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Participan con profundo dolor Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y respectivas familias.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. María Inés Barbieri, sus hijos Máximo Augusto y Luis Ignacio Argañarás acompañan a su familia, rogfando por su eterno descanso.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos: Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago Piña Carpintero participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Eduardo Piña, su esposa Beatriz Zeballos y sus hijos Carla, Eugenia, Mercedes y Omar Carranza lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan por su eterno descanso.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. María Jose Argañaras y su hija Martina Guerrieri participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Monona Descansa en Paz!!! José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero acompañan a sus hijos, en especial a Cachito, nietos y demás familiares en este difícil momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Gloria Cardenas y Luis Lopez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descansa en paz.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. En nombre de mis hermanas mayores ya fallecidas, y en el mío propio, participamos con pesar su fallecimiento. Amiga querida desde nuestra juventud. Descansa en paz, Monona. Margarita Zaín Fernández de Urueña y familia.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Edgar Pablo Quaranta ( h) y Milagros Lezana participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestra entrañable abuela Monona y bisabuela de nuestros hijitos Federico y Faustino Quaranta Lezana. Acompañan en dolor también a nuestro querido padre Cachito y hermanos Santiago, Facundo y Valentino Lezana y demás tíos, primos y sobrinos con sus respectivas familias . Ruegan oraciones.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Martín A. Méndez y Luisina María Quaranta, y sus hijitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la entrañable Monona , madre de nuestro amigo Cachito y abuela de nuestra querida cuñada Milagros ;y de sus hermanos Santiago, Facundo y Valentino Lezana ; y bisabuela de nuestros sobrinitos Federico y Faustino Quaranta Lezana . Acompañan en el dolor también a demás hijos, nietos y sobrinos con sus respectivas familias

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Ramiro Quaranta Chazarreta, participa con profunda tristeza el fallecimiento de la entrañable Monona, madre de mi amigo Cachito Lezana, y abuela de nuestra querida cuñada Milagros; y de sus hermanos Santiago, Facundo y Valentino Lezana; y bisabuela de mis sobrinitos Federico y Faustino Quaranta Lezana. Acompañan en el dolor también a demás hijos, nietos y sobrinos con sus respectivas familias. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma .

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Matías A. Echeverria y María Antonella Quaranta, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la entrañable Monona, madre de nuestro amigo Cachito y abuela de nuestra querida cuñada Milagros , y de sus hermanos Santiago, Facundo y Valentino Lezana , y bisabuela de nuestros sobrinitos Federico y Faustino Quaranta Lezana .Acompañan en el dolor también a demás hijos, nietos y sobrinos con sus respectivas familias . Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma .

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Edgar Pablo Quaranta y Luisa Josefina Chazarreta , participan con profunda tristeza el fallecimiento de la entrañable Monona, madre de nuestro amigo y consuegro Santiago Lezana, abuela de nuestra querida nuera Milagros, y de Santiago, Facundo y Valentino Lezana , y bisabuela de nuestros nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana .Acompañan también en el dolor a demás hijos , nietos , y bisnietos con sus respectivas familias . Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su esposa Rosa Elba Juarez, sus hijos Hugo, Marcelo, Julio y Maria Belen, hijos politicos , nietos y bisnietos agradecen profundamente a todos los que nos acompañaron por este dificil momento e invitan a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, que se realizara el dia 24 de Enero a las 20 hs. en la Parroquia San José.

BRAVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su esposa Quevedo Delia Viviana, sus hijos Jorge Luis, Enano, Ramon, Negro, Rene, Claudia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Dr. Edmundo R. Monden despide con tristeza al estimado Walter quien supo a traves de ACEBAND difundir incansablemente la celiaquía a nivel provincial y nacional. Ruego a Dios pronta resignacion para su familia.

GONZÁLEZ, MARGARITA REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Sus hijos Eduardo, Ana, Margarita, hijo politico Marcelo Gomez, nietos Maxy, Thiago, Matias, nietos politica Daiana, bisnieta Alma y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su esposa Robles Maria Cristina (Kuka ), sus hijos Jose, Norma, Carlos, Juan, Cristian, Javier, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Peleaste como un guerrero, con las mismas fuerzas que viviste. Nos diste un gran ejemplo de amor luchando por quedarte para seguir protegiéndonos.Ahora descansas en paz, con la tarea de esposo, padre y abuelo, cumplida. Su esposa Kuka; sus hijos Nora, Tito, Cristian, Juan, Javier y José; sus hijos pol nietos y bisnietos. Te despedimos con mucho dolor. Sus restoss fueron nhum. Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Sus hijos Javier y Gise y sus nietos te despedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Sus hijos José Roberto e Inés y sus nietos te despedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Sus hijos Nora y Kike y sus nietos te espedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su hijo Cristian te despide con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Tito y Leidy, tus nietos y bisnietos te despedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Mi querido viejo: Tu has sabido guiarme con tus consejos, desde mi niñez, desde mi inocencia. Gracias por ser mi padre y mi amigo. Gracias por darme tu amor y tu protección. Te llevaré por siempre en mi corazón. Tus hijos Juan y Liliana y tus nietas Angy y Jazmín, te despedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilmer.

SANTILLÁN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que somos los unos para los otros lo seguimos siendo...¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?...No estoy lejos, justo al otro lado del camino... Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". La familia polítca de su hijo Juan: Miryam E. Rojo de Mercado; Nicolás E. Mercado y flia; Sandra C. Mercado y Luis E. Rojo, abrazan y acompañan en este triste momento a su esposa, hijos y nietos. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Vilme

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Para quien fuera luz durante la vida, que tu espíritu llegue a la gracia divina. Estimada compañera, perdurarán en el recuerdo todos los momentos compartidos a lo largo de tantos años. Susana Morales y Cacho Rodriguez lamentan su pronta e inesperada partida, acompañan a su esposo Diego, a su madre y demás familiares en este momento de dolor y elevan oraciones por su alma. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El personal directivo, docentes, y no docentes del C.E.N.S. N° 3, participan el fallecimiento de la Profesora y acompañan a familiares en este duro momento y ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La comunidad educativa del Colegio 27 de Abril, participa con profundo dolor del fallecimiento de la colega, elevan oraciones en su memoria y acompañan a familiares en este duro momento. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su vecina Irma Cáceres, Alcides Pérez, Ale, Ariel, Judith, Piro y Cristina, acompañan a Alcira, su esposo Diego y su tía Teresa y Roli en este triste momento. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Aunque hoy ya no estas, nuestros corazones jamás te olvidarán". Sus vecinos del Pje. Carlos Gardel, Irma Cáceres y Flia, Mery Pedraza y Flia, Graciela de Lescano y Flia. Berta de Zamorana y Flia, Sandra de Juárez y Flia. Participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Alcira, su esposo Diego, su tía Teresa y Roli. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" La Comunidad Educativa del Col. Ntra. Sra. Del Pilar de Villa Río Hondo y Agrupamiento 86040, participan con profundo dolor el fallecimiento de la rectora Prof. Karina Avila, elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FARÍAS, ROLANDO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El Consejo de Administración de la Coop. de Provisión de Agua Potable Beltrán Ltda. participa con dolor el fallecimiento del exconsejero acompaña a su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ROLANDO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La Comunidad Educativa de la E.F.A. Forres Renzo Scapolo participa con pesar el fallecimiento del papá de la profesora Analía, acompañan y abrazan a su familia en este dolor. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

FARÍAS, ROLANDO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Blanca Isaac, sus hijas Barby, Guada y Luisi acompañan a Analía Estela y Franco, rogando por el descanso eterno de su alma y con la seguridad de que ya está en los brazos del Señor descansando en paz.

GOROSITO, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Que Dios guarde tu alma en la paz de su reino. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Hasta siempre. Su hermana Gladys Gorosito, sus hijos Elizabeth, Graciela y Patico participan con profundo dolor su fallecimiento.

GOROSITO, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Querido tío, gracias por el cariño, el trato sencillo y el ejemplo de hombre de bien. Guaredemos tu recuerdo en nuestros corazones. Descansa en paz. Hasta siempre. Iliana Isabella Montes, Ramiro Dursi Mujica, hija Isabella Durci Montes.

HERRERA, DIONICIA MERCEDES (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Sus hijos Mari, Meka, Eduardo, Roque, Liliana Acuña, hijos politicos Osvaldo, Lila, Marta, Pedro, nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio Cristo rey .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.