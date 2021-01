Gastón Whelan: “Gracias a Dios, el grupo está bien”

25/01/2021 - 00:13 Deportivo

Gastón Whelan comentó desde Buenos Aires que la delegación de Olímpico está prácticamente sin síntomas y comentó cómo está sobrellevando el período de aislamiento.

“Gracias a Dios el grupo está bien, más allá del período de encierro que estamos atravesando. Estamos aislados, con los contactos estrechos por un lado y los positivos por otro. Por suerte, ninguno ha presentado un estado alarmante o más grave que un dolor corporal o dolor de cabeza por uno o dos días. Estamos bien, transitando el período de aislamiento como corresponde en estos casos. Lógicamente hubiéramos preferido no pasar por este momento, pero bueno... Es una situación diferente que estamos viviendo y hay que atravesarla tratando de ser lo más optimista posible”, comentó el capitán en diálogo telefónico con EL LIBERAL.

“Es muy difícil saber cuál fue el caso cero, dónde puede haber sido que nos contagiemos. Nosotros tratamos de disminuir el riesgo con los cuidados que son de público conocimiento, el uso de barbijo, lavado de las manos con alcohol en gel, distanciamiento óptimo entre nosotros. El virus se propaga muy rápido, es muy contagioso y una vez que entró en el equipo, el día a día de estar entrenando, ir juntos en una trafic, es muy difícil no agarrárselo”, agregó el base armador cordobés.

Consultado acerca de cómo utiliza el tiempo libre, respondió: “En mi caso personal, veo alguna serie, estoy viendo una materia de la facultad, duermo un rato, trato de hacer algo de movilidad, aunque sea muy diferente a lo que es un entrenamiento, tomo mate. Se hacen largos los días, pero uno tiene que tratar de buscar la manera para no estar todo el día postrado en la cama porque eso es lo peor del encierro”.

Quimsa/Atenas

El sábado por la mañana, Whelan se prendió con el partido televisado de Quimsa. “Sí, lo vi. No me sorprendió lo de Atenas, porque es una liga muy competitiva y eso es lo que la vuelve atractiva. Por ahí, un equipo que no está atravesando un buen momento como Atenas se enfrenta a un rival que está en la primera posición como Quimsa y se da un partido atractivo, peleado, competitivo. Uno tiene que salir a demostrar por qué está en una mejor posición, no se puede confiar. A mí, en lo personal, no me tomó como sorpresa”.

Luego, el base les envió un mensaje a los familiares y amigos de cada integrante de la delegación. “Hay que desdramatizar este momento, pero no descuidarnos, porque es una situación a nivel mundial, uno lo vive diariamente en las noticias y seguramente más de uno ha atravesado un feo momento. A nuestros familiares y amigos, decirles que estamos bien, más allá de algún síntoma leve, ninguno se ha agravado y eso es lo positivo. Y ahora a transitar este período de encierro, de aislamiento, que pronto pasará el tiempo y volveremos a entrenar y a estar en la competencia”, expresó.

Por último, habló acerca de la posibilidad de vacunarse en el futuro. “No lo he pensado, pero creo que sí. Me vacunaría si es la solución a esta pandemia, a esta situación que estamos viviendo. Me ofrecería para que no se siga propagando y podamos volver a la normalidad, que es todo lo que anhelamos”, concluyó. l