Andrés “Cuervo” Larroque dio positivo al coronavirus

25/01/2021 - 15:16 País

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, informó este lunes que dio positivo por Covid-19. Se encuentra aislado y en buen estado.

"Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Larroque estaba en aislamiento preventivo desde el jueves pasado tras enterarse de que había tenido contacto estrecho con una persona que tenía coronavirus.

A partir de ello, se realizó el hisopado y hoy recibió los resultados.

"Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", contó el propio ministro en sus redes sociales.

Ahora, el titular de la cartera de Desarrollo bonaerense se encuentra aislado en su domicilio con sintomatología leve y en buen estado general.









De esta manera, ya es el tercer miembro del gabinete de Axel Kicillof en contagiarse.

El primero en confirmar que había dado positivo por Covid-19 fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Tiempo después, lo hizo la titular de la cartera de la Mujer, Diversidad y Políticas de Género, Estela Díaz, y hoy Larroque se sumó a la lista.