Cómo son los test anales de coronavirus que provocaron burlas en las redes sociales

28/01/2021 - 10:41 Mundo

En medio de la polémica por los test rectales para detectar el coronavirus en China, especialistas explicaron de qué se trata este nuevo tipo de PCR.

El test es una especie de supositorio de cinco centímetros de longitud, cuyo proceso no dura más de 10 segundos. Este test también se está imponiendo sobre las personas en cuarentena obligatoria en los hoteles, incluidos los viajeros procedentes del extranjero.

Esta novedad generó distintas reacciones entre los internautas, entre desconfianza y burlas por las características del proceso.

Desde que se hizo viral el dato, surgieron testimonios de pacientes que ya lo habían experimentado. "Me realizaron dos exploraciones anales. En el proceso, también me tomaron una muestra de la garganta. Cada vez, temía que la enfermera se olvidara de cambiar el bastoncillo entre las dos", bromeó una persona. "No fue doloroso, pero sí humillante", dijo otra.

Según un especialista médico, el test rectal aumenta la tasa de detección de personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias.