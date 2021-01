El Real Madrid de “Tortuga” Deck enfrenta a Gran Canaria

30/01/2021 - 23:06 Deportivo

Real Madrid, con el santiagueño Gabriel Deck jugando en gran nivel, enfrentará hoy a Herfalife Gran Canaria, en el marco de la jornada 22 de la Liga Endesa, en la que es líder absoluto.

Desde las 16, el conjunto “merengue” irá en busca de una victoria que le permita estirar ventajas sobre su escolta, Barcelona, que hoy visitará a Murcia.

“Tortuga” Deck será una de las opciones que tendrá el entrenador Pablo Lasso para la rotación en el puesto de alero, pero todo indica que tendrá una importante cantidad de minutos en cancha, en virtud de que está jugando en nivel altísimo.

En cambio, Nicolás Laprovittola no participará del juego, ya que todavía no recibió el alta médica por un cuadro de coronavirus.

En otro de los partidos programados hoy, Manresa recibirá al Burgos, que jugará su último partido antes de viajar a Buenos Aires para enfrentar a Quimsa en la Copa Intercontinental.

La jornada de hoy es la siguiente: desde las 8.30, Manresa vs. Burgos y Barcelona (con Leandro Bolmaro) vs. Murcia; 13, Baskonia (con Luca Vildoza) vs. Zaragoza (con Nicolás Brussino); 14.30, Unicaja vs. Valencia; 16, Real Madrid vs. Gran Canaria.

La fecha arrancó ayer con tres partidos. Joventut venció a Fuenlabrada por 80 a 75. Obradoiro derrotó a Bilbao Basket por 80 a 72. Y CB Canarias superó al Andorra por 89 a 83.