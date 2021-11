La comuna continúa con el Plan de reconversión lumínica led en diferentes sectores de la ciudad

22/11/2021 - 20:50 La Banda

En el marco del Plan de Reconversión Lumínica impulsado por el intendente Pablo Mirolo, la Secretaría de Obras Públicas a través de la Dirección de Iluminación concretó una importante renovación total del sistema de alumbrado público en diferentes barrios de la ciudad de La Banda.

Dicho plan consiste en reemplazar las lámparas de sodio antiguas, por luminaria led; no solo con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, sino también, garantizar una mejor iluminación y seguridad a los vecinos de las zonas trabajadas.

En esta oportunidad, la iluminación de la calle Mármol fue renovada desde calle Vicente López hasta Irigoyen.

Ventajas ecológicas y económicas

Teniendo así, más de 1500 lámparas de 18.000 lúmenes que brindarán los beneficios mencionados a los vecinos del sector.

Cabe destacar, que desde la comuna se hace hincapié en la importancia del compromiso de los bandeños para cuidar el mejoramiento de luminarias, así también los trabajos de limpieza, reforestación, y todas las actividades que realiza la Municipalidad de La Banda para mejorar la calidad de vida de todos.

Las lámparas led tienen una vida útil de entre 20.000 y 50.000 horas. Mientras que, las lámparas tradicionales unas 2.000 horas, por lo que son cambiadas con menor frecuencia lo cual se traduce en ahorro económico y energético. No emiten rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, y apenas producen pérdida de calor. No contaminan y no contienen mercurio ni tungsteno y además son reciclables.

Estos son algunos de los beneficios, además de la mejor visibilidad y seguridad que proporcionan.