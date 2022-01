Brindaron recomendaciones para evitar golpes de calor

16/01/2022 - 23:21 La Banda

La Oficina del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda, brindó recomendaciones a tener en cuenta y evitar golpes de calor en los adultos mayores.

Síntomas

Desde el área, la coordinadora Mariana Santillán Trejo indicó que las elevadas temperaturas pueden ocasionar deshidratación, pérdida de conocimiento, náuseas, sensación de sofocación, dolor de cabeza, convulsiones, desmayos y en algunos casos hasta pueden llegar a provocar la muerte en las personas afectadas.

"Si un adulto mayor sufre un golpe de calor, se recomienda bajar la temperatura corporal con una ducha fría o paños fríos y que consuma agua en pequeñas cantidades, además de reposo. En caso de que la persona no mejore, es mejor trasladarlo a un centro de salud", señaló la coordinadora. Según los especialistas en salud, hay que intentar bajar la temperatura de manera gradual, poco a poco, porque si la persona tiene un problema cardíaco de base un cambio brusco de temperatura puede provocarle un síncope, un cuadro de pérdida de conciencia.

Cómo prevenir

Agregó Santillán Trejo: "Para evitar estos golpes de calor, es necesario que este grupo de alto riesgo ingiera más de 2 litros de agua por día, infusiones, consumir comidas ligeras, muchas frutas y verduras, evitar bebidas calientes, bañarse varias veces en el día, evitar exponerse al sol en caso de no ser necesario, evitar salir entre las 10 y 21 horas, ya que el sol es muy fuerte y el calor se siente incluso hasta la noche, no realizar deportes que demanden excesiva sudoración o esfuerzo, mantenerse en espacios ventilados y frescos. En el caso de manejarse en automóviles, no quedarse encerrados en los mismos, usar ropa de colores claros y sueltas y usar gorras y sombreros para cubrir la cabeza".