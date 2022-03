Amplia convocatoria en apoyo a Pablo Mirolo y Roger Nediani en un Plenario de dirigente del Frente Renovador

22/03/2022 - 11:50 La Banda

Cientos de dirigentes y simpatizantes del Frente Renovador participaron en la tarde noche del martes de un plenario político demostrando su apoyo al presidente del partido, y reciente vicepresidente de Trenes Argentinos, Pablo Mirolo; y a Roger Nediani quien asume como intendente actual de la ciudad e irá como candidato a Intendente 2022.

En la oportunidad, Mirolo manifestó: "Estoy muy contento de este momento, en lo personal que estamos viviendo, de este nuevo desafío que no está planteado el presidente Alberto Fernández, de estar al frente de una empresa estatal tan importante y estratégica para la Argentina, un cargo a nivel nacional y que el presidente ha puesto la mirada en nosotros, en un intendente del interior. Esta es una enorme satisfacción pero a la vez también la gran responsabilidad de todo lo que significa, de todo el trabajo que venimos haciendo en la Ciudad de La Banda; que hace 8 años esta gestión se ha animado a marcar un punto de inflexión en la ciudad en materia de obra, de servicio en materia de lo que ha significado tranquilidad para la familia municipal y el progreso y desarrollo que ha tenido todo este tiempo".

"Era una necesidad de juntarme con ellos, con mis amigos, con mis compañeros, con nuestros dirigentes, contarles está buena noticia, el porqué de mi decisión y decirles que esto es un respaldo político a todo lo que venimos haciendo en La Banda y todo lo que va a venir porque estoy convencido de que el ingeniero Nediani va a ser un gran intendente".

"Vienen momentos muy importantes en la ciudad, con el crecimiento, con obras que se van a llevar adelante, con obras que tenemos que inaugurar y estoy convencido que Roger va a ser lo mejor para la ciudad".

"Hoy es día de agradecimiento, agradecerles a todos, a la familia municipal, a cada obrero y obrera, a cada empleado municipal, a cada compañero y cada compañera, a cada vecino y cada vecina porque en estos 8 años me han hecho sentir y tener los pies sobre la tierra, de saber que con la humildad, con sacrificio y esfuerzo siempre se llega a todo. Además, decirles que tenemos una ciudad hermosa que la hemos logrado consolidar en este tiempo y seguir aún por más; creo que tenemos que ir por más y ese camino es acompañar a Roger como intendente y en su candidatura para que los próximos cuatro años sea el intendente de la ciudad", concluyó Mirolo.

Por su parte, el nuevo candidato a Intendente por el Frente Renovador, Roger Nediani expresó: "Ser candidato para las próximas elecciones es un gran desafío en todos los sentidos porque el trabajo que realizó el intendente en estos casi 8 años es muy importante para nuestra ciudad, hemos remarcado cada una de las obras y el mejoramiento de servicios que se han hecho, eso no lo debemos perder, los bandeños debemos defender todo lo que venimos haciendo".

"Esta gestión se ha destacado por el respeto al empleado municipal, pero también por el respeto a nuestros hermanos y vecinos de la ciudad de La Banda. La posibilidad de tener contacto directo como vecino o como empleado es superlativo y no sé daba en otra época, no es algo común y es algo que no debemos perder los bandeños".

"Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros, vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda que nos hayan acompañado en este tremendo plenario y decirles que vamos a seguir profundizando todo lo que se viene haciendo en la ciudad de La Banda, decirle que vamos a trabajar más que nunca en mejorar los servicios, que nos acompañen porque tenemos muchas obras por hacer. Está gestión es transparente y trabaja en beneficio del vecino, por lo que pido humildemente que nos acompañen porque sabemos cómo gobernar, conozco cada rincón de nuestra ciudad porque he vivido, fui criado, he jugado, he participado de cuánto evento deportivo, cultural y educativo ha habido y por supuesto que lo quiero seguir haciendo; con ese conocimiento de cómo funciona la administración pública municipal, quiero pedirles que me ayuden, que me acompañen para seguir gobernando la ciudad y no tengan duda que voy a poner absolutamente todo mi esfuerzo, mi capacidad, lo que tengo humildemente en beneficio y a servicio de cada uno de los hermanos bandeños. Tenemos un rumbo que hemos creado en estos casi 8 años de gestión, la base definitiva para tener un crecimiento y un desarrollo en nuestra ciudad", finalizó Nediani.