La comuna habilitó pavimentación en el barrio San Martín

29/05/2022 - 00:37 La Banda

El intendente Roger Nediani inauguró la obra de pavimentación de la calle Garay en el barrio San Martín, en el marco del plan de mejoramiento de calles impulsado desde su gestión.

Tras el tradicional corte de cintas, Nediani declaró: “Hoy organizamos una obra de pavimentación de 800 metros sobre la calle Garay y parte de Islas Malvinas también, una obra muy anhelada por los vecinos y la verdad muy contentos por tener la posibilidad de dialogar con los vecinos de este sector de la ciudad, donde me manifestaron su agradecimiento, pero también me solicitaron otras obras como un espacio verde y más pavimentación”.

“Estamos conscientes de que debemos realizar muchas obras de infraestructura, así que les he pedido que me acompañen porque no hay nada más gratificante que los propios vecinos puedan reconocer la obra que se inaugura, que la cuiden como propia y que además también nos alienten a seguir trabajando porque eso nos fortalece”.

Por su parte, la vecina Norma Vázquez destacó: “Hace 27 años que vivo aquí y siempre anhelaba esta obra que ahora es una realidad gracias al intendente Nediani. Esperamos seguir mejorando el barrio, trabajando junto al municipio”.