Alerta Banda brindó varias y necesarias recomendaciones

28/06/2022 - 20:46 La Banda

Ante las bajas temperaturas que se registran por estos días es imprescindible que los vecinos tomen algunos recaudos para evitar intoxicaciones en los hogares por la utilización de calefactores, estufas y braseros.

Desde Alerta Banda explicaron y advirtieron que la mala combustión por monóxido de carbono puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

La combustión incompleta puede darse en cualquier material que contenga carbono, por ejemplo, gas, petróleo, carbón, querosén, nafta, madera, plásticos, etcétera.

El monóxido de carbono es muy difícil de detectar porque no tiene olor, ni color, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz, por eso es muy importante que la población tome en cuenta los siguientes recaudos: controlar los artefactos con gasistas matriculados; revisar que la llama tenga un color azul uniforme y encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa, no arrojar el fuego encendido, plásticos, gomas o metales y apagar brasas y llamas antes de dormir y controlar que los respiradores no estén obstruidos.