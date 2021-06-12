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CARTELERA TV / 13 DE JUNIO 2021

- 07:24 Cartelera

canal 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN


10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS


11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO


12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO


16.45 CINE. RECIÉN CASADOS, CON BRITANNY MURPHY Y ASHTON KUTCHER


18.30 CINE. KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO


21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY


22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ


22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO


00.30 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES UGARTE


01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

canal 14


13.30 PEDALIER


14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA


14.30 RECORDANDO


15.30 RUIDO DE MOTORES


16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL


17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD


18.00 TICTERES


18.30 SABADO SAGRADO


19.30 ARABESC


20.00 MORENA TV


21.00 TICKET AL SHOW


22.00 PODIO


22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA


23.00 VIVIR SANTIAGO




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