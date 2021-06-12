CARTELERA TV / 13 DE JUNIO 2021

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canal 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.45 CINE. RECIÉN CASADOS, CON BRITANNY MURPHY Y ASHTON KUTCHER
18.30 CINE. KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
21.00 TRATO HECHO, CON LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVSKY
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN, CON SANTIAGO DEL MORO
00.30 VIAJECHEF, CON ROBERTITO FUNES UGARTE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
canal 14
13.30 PEDALIER
14.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
18.00 TICTERES
18.30 SABADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO