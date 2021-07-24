CARTELERA TV / CINE 25 DE JULIO DE 2021

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
10.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
11.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN, JÉSICA CIRIO Y SOLEDAD PASTORUTTI
14.00 ESPECIAL 468º ANIVERSARIO DE SANTIAGO
16.00 CINE. ASESINATO EN EL EXPRESO ORIENTE, PROTAGONIZADA POR KENNETH BRANAGH, JOHNNY DEPP, MICHELLE PFEIFFER
18.00 CINE. VECINOS EN LA MIRA
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVZKY
22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON MARLEY Y EL JURADO INTEGRADO POR RICARDO MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CIRCUITO ARGENTINA
14.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
18.00 TICTERES
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ
23.00 VIVIR SANTIAGO
CINE
UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D) (ESTRENO) (ATP) (Cast)
HASTA EL 28-07-21 - 13:30, 16, 18:20
UN LUGAR EN EL SILENCIO 2 (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28-07-21 - 16:40 (Cast) 18:50 (Cast) 21 (Subt)
SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 28-07-21 - 13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 18:40 (Cast)
LA PURGA POR SIEMPRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 28-07-21 - 20:50 (Subt)
BLACK WIDOW (2D) (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28-07-21 - 14 (Cast)
LOS CROODS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28-07-21 -14 (Cast) 15:50 (Cast)
EL CONJURO 3 (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28-07-21 - 20:45 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D) (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 28-07-21 - 17:40 (Cast) 20:25 (Cast)