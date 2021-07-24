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CARTELERA TV / CINE 25 DE JULIO DE 2021

- 23:30 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA

10.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

11.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN, JÉSICA CIRIO Y SOLEDAD PASTORUTTI

14.00 ESPECIAL 468º ANIVERSARIO DE SANTIAGO

16.00 CINE. ASESINATO EN EL EXPRESO ORIENTE, PROTAGONIZADA POR KENNETH BRANAGH, JOHNNY DEPP, MICHELLE PFEIFFER

18.00 CINE. VECINOS EN LA MIRA

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y ROBERTO MOLDAVZKY

22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON MARLEY Y EL JURADO INTEGRADO POR RICARDO MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY Y LALI

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CIRCUITO ARGENTINA

14.30 RECORDANDO, CON DANI PECCI

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

18.00 TICTERES

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA, CON TUCHO ORONÁ

23.00 VIVIR SANTIAGO

CINE

UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D) (ESTRENO) (ATP) (Cast)

HASTA EL 28-07-21 - 13:30, 16, 18:20

UN LUGAR EN EL SILENCIO 2 (2D) (ESTRENO)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28-07-21 - 16:40 (Cast) 18:50 (Cast) 21 (Subt)

SPACE JAM: UNA NUEVA ERA (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 28-07-21 - 13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 18:40 (Cast)

LA PURGA POR SIEMPRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 28-07-21 - 20:50 (Subt)

BLACK WIDOW (2D) (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28-07-21 - 14 (Cast)

LOS CROODS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28-07-21 -14 (Cast) 15:50 (Cast)

EL CONJURO 3 (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28-07-21 - 20:45 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D) (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 28-07-21 - 17:40 (Cast) 20:25 (Cast)

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