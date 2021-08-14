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CARTELERA CINE / TV 15 DE AGOSTO DE 2021

- 20:35 Cartelera

CANAL 7

06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

 

07.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

 

09.45 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER

 

11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA

 

12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO

 

16.00 CINE. 28 DIAS, PROTAGONIZADA POR SANDRA BULLOCK

 

18.00 CINE. CONTRA EL ENEMIGO, PROTAGONIZADA POR DENZEL WASHINGTON, BRUCE WILLIS

 

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

 

20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ

 

21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y LA PARTICIPACIÓN DE ROBERTO MOLDAVSKY

 

22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY

 

00.00 LA VOZ DEL EMBAJADOR, CON MARCELO POLINO

 

00.30 EL CHALLENGE

 

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 PEDALIER

 

14.00 DIÁLOGO + HUMANO

 

14.30 RECORDANDO

 

15.30 CIRCUITO ARGENTINA

 

16.00 LOQUITOS/ FÚTBOL

 

17.00 PARA TODA MUJER

 

18.00 TICTERES: ESPECIAL DIA DEL NIÑO

 

19.00 DE A DOS

 

19.30 ARABESC

 

20.00 MORENA TV

 

21.00 TICKET AL SHOW

 

22.00 PODIO

 

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

 

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

cartelera CINES

FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D) (ESTRENO)

 

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

 

HASTA EL 18-08-21 - 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)

 

NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)

 

TERROR (+ 16 AÑOS)

 

HASTA EL 18 18-08-21 - 14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Subt)

 

ESCUADRÓN SUICIDA (2D)

 

CÓMIC (+ 16 AÑOS)

 

HASTA EL 18-08-21 - 18:00 (Cast) 20:30 (Subt)

 

JUNGLE CRUISE (2D)

 

AVENTURA (ATP)

 

HASTA EL 18-08-21 - 14:30 (Cast)

 

UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)

 

AVENTURA (ATP)

 

HASTA EL 18-08-21 - 14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

 

SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)

 

AVENTURA (ATP)

 

HASTA EL 18-08-21 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)

 

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)

 

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

 

HASTA EL 18-08-21 - 20:30 hs (Cast)

 

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO

 

 


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