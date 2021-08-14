CARTELERA CINE / TV 15 DE AGOSTO DE 2021

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CANAL 7
06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
07.00 FINDE EN NICK, CON AVENTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
09.45 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER
11.00 SANTA MISA, DESDE LA CATEDRAL BASÍLICA
12.00 LA PEÑA DE MORFI, CON LA CONDUCCIÓN DE GERARDO ROZÍN Y JÉSICA CIRIO
16.00 CINE. 28 DIAS, PROTAGONIZADA POR SANDRA BULLOCK
18.00 CINE. CONTRA EL ENEMIGO, PROTAGONIZADA POR DENZEL WASHINGTON, BRUCE WILLIS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 OPINIÓN DEPORTIVA, CON LA CONDUCCIÓN DE SANTIAGO LEZANA Y LITO ARGAÑARAZ
21.00 TRATO HECHO, CON LA CONDUCCIÓN DE LIZY TAGLIANI Y LA PARTICIPACIÓN DE ROBERTO MOLDAVSKY
22.30 LA VOZ ARGENTINA, CON LA CONDUCCIÓN DE MARLEY
00.00 LA VOZ DEL EMBAJADOR, CON MARCELO POLINO
00.30 EL CHALLENGE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 DIÁLOGO + HUMANO
14.30 RECORDANDO
15.30 CIRCUITO ARGENTINA
16.00 LOQUITOS/ FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICTERES: ESPECIAL DIA DEL NIÑO
19.00 DE A DOS
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
cartelera CINES
FREE GUY: TOMANDO EL CONTROL (2D) (ESTRENO)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 18:40 (Cast) 21:00 (Subt)
NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 18 18-08-21 - 14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Subt)
ESCUADRÓN SUICIDA (2D)
CÓMIC (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 18:00 (Cast) 20:30 (Subt)
JUNGLE CRUISE (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:30 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
SPACE JAM : UNA NUEVA ERA (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 18-08-21 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 18-08-21 - 20:30 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO