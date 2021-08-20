CARTELERA TV / CINE 21 DE AGOSTO DE 2021

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CANAL 7
06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
07.00 FINDE NICK
09.30 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER
10.15 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA Y OTROS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)
12.45 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
18.15 CINE. KINGSMAN, EL CÍRCULO DORADO
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 CINE. KINGSMAN, EL CÍRCULO DORADO (CONTINÚA)
20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF
00.30 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA
CANAL 14
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD
20.30 TICTERE ESPECIAL DIA DEL NIÑO
21.30 RECORDANDO
22.30 MÁS FÚTBOL
CINE
REMINISCENCIA (2D) (NUEVO)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 21 (Subt)
DURO DE CUIDAR 2 (2D) (ESTRENO)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 21 (Subt)
FREE GUY (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 14:15 (Cast) 18:50 (Cast)
NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 17 hs (Cast) 19 hs (Cast) 21 hs (Subt)
ESCUADRÓN SUICIDA (2D) (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 16:25 (Cast) 20:45 (Subt)
JUNGLE CRUISE (2D) (ATP)
HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:50 (Cast)
SPACE JAM: NUEVA ERA (2D) (ATP)
HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast) 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D) (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 25-08-21 - 18:30 (Cast)