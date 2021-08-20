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CARTELERA TV / CINE 21 DE AGOSTO DE 2021

- 20:58 Cartelera

CANAL 7

06.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

07.00 FINDE NICK

09.30 CLUB 57, PROTAGONIZADA POR EVALUNA MONTANER

10.15 CASADOS CON HIJOS, CON FLOR PEÑA Y OTROS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINÚA)

12.45 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

18.15 CINE. KINGSMAN, EL CÍRCULO DORADO

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 CINE. KINGSMAN, EL CÍRCULO DORADO (CONTINÚA)

20.45 PASAPALABRA, ESPECIAL FAMOSOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 PH. PODEMOS HABLAR, CON LA CONDUCCIÓN DE ANDY KUSNETZOFF

00.30 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE, CON LA CONDUCCIÓN DE IVÁN DE PINEDA

CANAL 14

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER, CON SUSANA SAAD

20.30 TICTERE ESPECIAL DIA DEL NIÑO

21.30 RECORDANDO

22.30 MÁS FÚTBOL

CINE 

REMINISCENCIA (2D) (NUEVO)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 21 (Subt)

DURO DE CUIDAR 2 (2D) (ESTRENO)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 21 (Subt)

FREE GUY (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 14:15 (Cast) 18:50 (Cast)

NO RESPIRES 2 (2D) (ESTRENO)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 17 hs (Cast) 19 hs (Cast) 21 hs (Subt)

ESCUADRÓN SUICIDA (2D) (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 16:25 (Cast) 20:45 (Subt)

JUNGLE CRUISE (2D) (ATP)

HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES 2 (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:50 (Cast)

SPACE JAM: NUEVA ERA (2D) (ATP)

HASTA EL 25-08-21 - 14:30 (Cast) 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 (2D) (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 25-08-21 - 18:30 (Cast)



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