CARTELERA TV CINE 18 DE ENERO DE 2021

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 NICK JR.
10.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 FLOR DE EQUIPO
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO MONOFECHAS
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 DULCE AMBICIÓN
17.15 HERCAI
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEHYA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA PREVIA DE POR EL MUNDO
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
00.00 POR EL MUNDO
00.30 NO ES TAN TARDE
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 DE A DOS, CON PABLO ABELLEIRA
16.00 BÁSQUET POR 14 LNB. QUIMSA VS. OBRAS ®
18.00 VA DE NUEVO, CON IVANA GONZÁLEZ
18.30 EN ARMONÍA
19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
20.00 VHS
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 CIRCUITO ARGENTINA
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CINE
SING 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) Con el doblaje de la “China” Suárez como Meena Hasta el 19/1/22 17:30 hs (cast) 20 hs (cast)
SING 2 (3D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el 19/1/22 16:40 hs (cast) 19:20 hs (cast)
KINGS MAN (2D) ACCIÓN ( + 13 ) Hasta el 19/1/22 22:10 hs(subt)
MY HERO ACADEMIA (2D) ANIMACIÓN (ATP )
Hasta el 19/1/22 17 hs (cast) SPIDERMAN (2D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM
13) DURACIÓN: 148 MINUTOS Hasta el 19/1/22 18 hs (cast) 21:20 hs (subt)
SPIDERMAN (3D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM
13) Hasta el 19/1/22 18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)
ENCANTO (2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el 19/01/22 - 19:15 hs (cast)
SCREAM (2D) TERROR (SAM 16) DURACIÓN: 116 MINUTOS Hasta el 19/01/22 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO