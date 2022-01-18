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CARTELERA TV CINE 18 DE ENERO DE 2021

A LAS 11.30, FLOR DE EQUIPO, CON FLORENCIA PEÑA Y UN EQUIPO DE PANELISTAS.

- 21:56 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 NICK JR.

10.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 FLOR DE EQUIPO

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

12.15 FLOR DE EQUIPO (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO MONOFECHAS

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 DULCE AMBICIÓN

17.15 HERCAI

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEHYA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA PREVIA DE POR EL MUNDO

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 POR EL MUNDO

00.30 NO ES TAN TARDE

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO, CON GERMÁN MONTENEGRO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 DE A DOS, CON PABLO ABELLEIRA

16.00 BÁSQUET POR 14 LNB. QUIMSA VS. OBRAS ®

18.00 VA DE NUEVO, CON IVANA GONZÁLEZ

18.30 EN ARMONÍA

19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

20.00 VHS

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 CIRCUITO ARGENTINA

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

CINE 

SING 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) Con el doblaje de la “China” Suárez como Meena Hasta el 19/1/22 17:30 hs (cast) 20 hs (cast)

SING 2 (3D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el 19/1/22 16:40 hs (cast) 19:20 hs (cast)

KINGS MAN (2D) ACCIÓN ( + 13 ) Hasta el 19/1/22 22:10 hs(subt)

MY HERO ACADEMIA (2D) ANIMACIÓN (ATP )

Hasta el 19/1/22 17 hs (cast) SPIDERMAN (2D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM

13) DURACIÓN: 148 MINUTOS Hasta el 19/1/22 18 hs (cast) 21:20 hs (subt)

SPIDERMAN (3D) ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (SAM

13) Hasta el 19/1/22 18:30 hs (cast) 21:40 hs (cast)

ENCANTO (2D) ANIMACIÓN (ATP) Hasta el 19/01/22 - 19:15 hs (cast)

SCREAM (2D) TERROR (SAM 16) DURACIÓN: 116 MINUTOS Hasta el 19/01/22 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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