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CARTELERA TV CINE 27 DE JUNIO DE 2022

A LAS 11.15 ARIEL EN SU SALSA.

- 20:42 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA.

CONDUCE GEORGINA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA CONDUCE

ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA) CONDUCE ARIEL

RODRÍGUEZ PALACIOS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO.

CONDUCE VERÓNICA LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA) PROGRAMA

CONDUCIDO POR VERÓNICA LOZANO

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 LA VOZ ARGENTINA

CONDUCE MARLEY. JURADO

CONFORMADO POR LOS

CANTAUTORES RICARDO MONTANER,

RICKY Y MAU MONTANER, LALI

ESPÓSITO Y SOLEDAD PASTORUTTI.

23.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS.

00.45 NO ES TAN TARDE

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

11.15 CICLO

12.45 TIEMPO

P/COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7

(1º Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET EMENINO

17.30 EN ARMOÍIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ACTIVATE

19.00 EL CLÁSICO

21.00 ARABESC

CONDUCE

KRASIAH ALWAD

21.30 MÁS FUTBOL

22.30 EN VIAJE

23.00 NOTICIERO 7.

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