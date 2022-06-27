CARTELERA TV CINE 27 DE JUNIO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA.
CONDUCE GEORGINA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA CONDUCE
ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA
(CONTINÚA) CONDUCE ARIEL
RODRÍGUEZ PALACIOS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO.
CONDUCE VERÓNICA LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA) PROGRAMA
CONDUCIDO POR VERÓNICA LOZANO
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 LA VOZ ARGENTINA
CONDUCE MARLEY. JURADO
CONFORMADO POR LOS
CANTAUTORES RICARDO MONTANER,
RICKY Y MAU MONTANER, LALI
ESPÓSITO Y SOLEDAD PASTORUTTI.
23.45 EL PRIMERO DE NOSOTROS.
00.45 NO ES TAN TARDE
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14
11.15 CICLO
12.45 TIEMPO
P/COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7
(1º Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET EMENINO
17.30 EN ARMOÍIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ACTIVATE
19.00 EL CLÁSICO
21.00 ARABESC
CONDUCE
KRASIAH ALWAD
21.30 MÁS FUTBOL
22.30 EN VIAJE
23.00 NOTICIERO 7.