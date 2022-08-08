CARTELERA TV CINE 8 DE AGOSTO DE 2022

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 A LA BARBAROSSA, CON
GEORGINA BARBAROSSA
11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON
EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS
12.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION
14.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
15.15 CORTÁ POR LOZANO
(CONTINÚA)
16.00 HERCAI
17.00 NUESTRO AMOR ETERNO
17.45 SOÑAR CONTIGO
18.45 ZULEYHA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FUGITIVA
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)
22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON
MARLEY, Y MONTANER, SOLEDAD,
MAU Y RICKY, Y LALI, EN EL
JURADO
00.15 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL
12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 BÁSQUET FEMENINO.
LA BANDA BASKET vs. TIRO
FEDERAL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 DE A DOS
19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.
RIESTA
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 PAISANOS
23.00 NOTICIERO 7