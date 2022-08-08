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CARTELERA TV CINE 8 DE AGOSTO DE 2022

22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON MARLEY, Y MONTANER, SOLEDAD, MAU Y RICKY, Y LALI.

- 20:45 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA, CON

GEORGINA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA, CON

EL CHEF ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA (CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICION

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 HERCAI

17.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FUGITIVA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 FUGITIVA (CONTINÚA)

22.45 LA VOZ ARGENTINA, CON

MARLEY, Y MONTANER, SOLEDAD,

MAU Y RICKY, Y LALI, EN EL

JURADO

00.15 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

11.15 LOQUITOS X EL FÚTBOL

12.15 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.45 TIEMPO P/ COMPARTIR

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET FEMENINO.

LA BANDA BASKET vs. TIRO

FEDERAL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 DE A DOS

19.00 EL CLÁSICO. MITRE vs.

RIESTA

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 PAISANOS

23.00 NOTICIERO 7

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