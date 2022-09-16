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CARTELERA TV CINE 16 DE SEPTIEMBRE

A LA 00.00 #JUEGOCHINO, CON “EL PELADO” LÓPEZ.

- 20:54 Cartelera

CANAL 7


07.55 APERTURA

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 A LA BARBAROSSA

11.15 ARIEL EN SU SALSA

12.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

12.15 ARIEL EN SU SALSA

(CONTINÚA)

13.00 NOTICIERO 7

14.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

15.15 CORTÁ POR LOZANO

(CONTINÚA)

16.00 NUESTRO AMOR ETERNO

17.00 AMOR DE FAMILIA

17.45 SOÑAR CONTIGO

18.45 ZULEYHA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 ZULEYHA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7

21.45 GÉNESIS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 GÉNESIS (CONTINÚA)

00.00 #JUEGOCHINO

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 7


CANAL 14

11.15 TICKET AL SHOW

12.15 PAISANOS

12.45 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EL PODIO

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SOLO PÁDEL

19.30 RE MIL VA

20.30 FIESTA TROPICAL

21.30 PEDALIER

22.00 RECORDANDO

23.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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