Ranking Picasso: los 5 cuadros que rompieron la barrera de los u$s 100 millones

11/06/2021 - 09:55 El Cronista

Todo el mercado del arte del siglo XX está marcado por la obra de Pablo Ruiz, más conocido por el apellido de su madre: Picasso. Un dato curioso: más del 90% de sus obras son referidas a las mujeres.

Trabajó en todas las técnicas, pero sus óleos son lo más buscado de su obra. Tiene un período azul con obras muy tristes, algunas de las cuales estuvieron a la venta en Buenos Aires en 1934, en la famosa Galería Müller: nadie las quiso comprar. El más tierno de sus períodos es el rosa. Y luego está el cubista. Pero, en verdad, Picasso todo lo abarcó: era como una esponja que absorbía todo lo que le interesaba.

LAS 5 OBRAS RÉCORD EN SUBASTAS PÚBLICAS

Estas son las 5 ventas públicas récord de sus obras. Pero hay también ventas privadas que superan los u$s 100 millones, como 'Le Reve', que Steve Wynn le vendió a Steve Cohen en u$s 155 millones.

1- 'VERSIÓN O'

En el período 1954-1955 realizó 15 versiones de 'Las mujeres de Argel', pintura de Delacroix que se luce en el Museo del Louvre. Se las compró el marchand Kahnweiler, quien no estaba pasando un buen momento económico ya que los nazis le habían confiscado todos sus bienes, así que rápidamente tomó ganancia y las vendió en u$s 212.500.

El comprador, que tenía ya muchos Picasso, era el estadounidense Victor Ganz, quien unos años más tarde vendió 10, recuperó su inversión y se quedó con las 5 que más le gustaban. En 1997, Christie's subastó su sucesión y logró por la denominada 'versión O' la fabulosa suma de u$s 32 millones de dólares. En 2015 volvió a salir al mercado: se cree que el jeque de Qatar fue quien pagó u$s 179 millones por ella.





2- NIÑA DEL PERÍODO ROSADO

Una niña del período rosado, que colgaba en la escalera del penthouse de David Rockefeller, había sido pintada en París en 1905 y fue comprada por los hermanos Stein, mecenas de los artistas. Luego, en 1968, la compró Rockefeller en u$s 1 millón y en 2019 se vendió en u$s 115 millones.





3 - DESNUDO

En 2010 salió a la venta la colección de los californianos Brody, quienes en 1951 habían comprado un desnudo firmado por Picasso: pagaron menos de u$s 20 mil y se vendió en el precio récord de u$s 106 millones tiempo después.





4 - NIÑO CON PIPA

En 2004 'apareció' mi preferido, realizado en 1905. 'Niño con pipa' venía de la famosa colección Whitney, que lo había pagado u$s 30 mil en 1950, y se vendió en u$s 104 millones.





5 - MUJER SENTADA JUNTO A UNA VENTANA

Hace dos semanas se vendió una figura inspirada en su amante, María Theresa Walker, que se había colocado en u$s 7 millones en 1997. Volvió al mercado en 2013 y levantó u$s 45 millones. Ahora fue comprada por u$s 103 millones.