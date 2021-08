Cómo retirarse rico a los 65 con al menos u$s 200.000 en el banco

01/08/2021 - 12:16 El Cronista

Encontrar una forma eficiente para ahorrar suele ser un desafío verdaderamente difícil, pero la economista Kimmie Greene parece haber encontrado una fórmula con la cual es posible mentalizarse para guardar dinero y poder tener lo suficiente para retirarse rico -o con un cómodo colchón de ahorros en el banco-.

La misma funciona estableciendo un porcentaje de los ingresos que debe ser destinado al ahorro dependiendo del rango etario, algo que permite llegar a una edad avanzada con la cantidad de dinero necesario para poder afrontar los gastos en la época de jubilados.

La misma comienza explicando que desde los 20 años se debe destinar un 20% del sueldo bruto anual exclusivamente al ahorro -lo que sería ahorrar $20 de cada $100 que se ganan-, con el objetivo de llegar a tener por lo menos un 100% de las ganancias anuales en los ahorros cuando se cumplen 30 años -con la posibilidad de llegar hasta un 200% si no se tocan los ahorros en ningún momento de estos 10 años-.

Desde este punto, el objetivo se establece en ahorrar un salario anual cada cinco años, algo que permitiría llegar a tener cuatro veces las ganancias de un año destinadas a los ahorros cuando se cumplen los 45 años. Un ejemplo que da es el de si una persona gana u$s 25.000 al año cuando cumple 30, debería tener u$s 50.000 a los 35, u$s 75.000 a los 40 y llegar a los 45 años con u$s 100.000, mientras que al jubilarse contará con u$s 200.000 si respeta la fórmula.









CUANTO DINERO DEBO TENER AHORRADO SEGÚN MI EDAD

Pero la autora no solo considera al salario anual bruto cómo la base de su método, sino que establece también la posibilidad de que diferentes variantes se "coman" los ahorros con el paso del tiempo, cómo lo pueden ser los malos negocios, el desempleo o algún tratamiento médico imprevisto.

Con esto en mente, la economista asegura que lo mejor es buscar recortar el ocio en beneficio del ahorro, mientras que la posibilidad de vivir en zonas más baratas antes del retiro también es una buena idea.

Por último, el dinero a ahorrar siempre es recomendable reinvertirlo en negocios que den ganancias a largo plazo, con las inversiones conservadoras siendo las más populares para destinar este tipo de dinero.

Así es como a los 30 años se debe llegar con por lo menos un salario anual ahorrado, a los 35 nuestros ahorros tienen que tener el valor de dos salarios anuales, a los 45 debemos tener cuatro y a los 65 deben ser ocho los salarios anuales que tenemos depositados en nuestros ahorros.

Es importante considerar que se toma cómo base el salario anual que uno tiene a los 20 años, mientras que a la hora de ahorrar año tras año se establece cómo base el salario presente -permitiendo así ahorrar más de lo esperado y tener un colchón de seguridad ante cualquier cosa-.