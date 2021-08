Los 6 libros favoritos de los empresarios argentinos más ricos del país: qué enseñan

15/08/2021 - 14:02 El Cronista

Empresarios y millonarios argentinos tienen la costumbre de leer todos los años y, de vez en cuando, se animan a compartir sus lecturas con sus seguidores en sus redes sociales. Estos libros, según ellos, los inspiraron en sus carreras profesionales y los ayudaron a impulsar sus negocios.

Así es el caso de los magnates argentinos Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Martín Migoya, CEO y fundador del unicornio Globant; Hugo Sigman, empresario argentino y director general del Grupo Insud; Máximo Cavazzani, CEO y fundador de Etermax, una startup que desarrolla videojuegos; Eduardo Constantini, el empresario y economista argentino; y Mauricio Macri, el ex presidente; quienes revelaron sus ejemplares favoritos.

QUÉ LIBRO RECOMIENDA MARCOS GALPERIN

Arbusta: la potencia del talento no mirado.

Fue escrito por Carlos March y Andrea Vulcano y se trata sobre la startup argentina Arbusta, una empresa de tecnología que fue fundada hace siete años y contrata talento joven de barrios populares y los capacita.

Emiliano Fazio, el fundador de Arbusta, cuenta cómo es la experiencia: "Capacitamos a personas de barrios populares en menos de un mes. Les damos su primera oportunidad de empleo en la industria digital y creemos que esta es la potencia de nuestra empresa. Somos muy buenos captando y desarrollando talento y, además, repercute de forma positiva".

La edad promedio de contratación es de 23 años y, según Fazio, "no tienen ninguna restricción para tomar profesionales junior sin experiencia laboral".

"Reconocemos el talento y tratamos de captarlo. Nuestra empresa busca jóvenes para que aprendan a trabajar, trabajando", agrega el empresario.

"Salió el libro de Arbusta, una maravillosa historia de un emprendimiento que le está cambiando la vida, dando empleo y capacitando en tecnología a más de 300 jóvenes en América Latina. El 57% son mujeres, provenientes de contextos socioeconómicos frágiles", tuiteó Galperin a finales del año pasado sobre el libro.

Este ejemplar puede conseguirse a través de Tematika, el portal de venta online de libros, por $1.500.

DRIVE, EL LIBRO QUE RECOMENDÓ MARTÍN MIGOYA

En una entrevista con Endeavor, Martín Migoya, fundador y actual CEO del unicornio argentino Globant, recomendó Drive, un libro escrito por el autor estadounidense Daniel H. Pink.

Se trata de un libro de ficción que habla sobre lo que realmente motiva al ser humano a actuar. Según él, se pueden sacar enseñanzas que aplican a la hora de hacer negocios y entender los mercados.

El libro en su versión física puede conseguirse a través de Mercado Libre por $4.000. Además, está disponible en su versión Kindle por $1.600 y en formato audiolibro gratis, haciendo clic aquí.

"RUSO", EL LIBRO QUE RECOMIENDA HUGO SIGMAN

En su cuenta oficial de Twitter, Sigman recomendó el último libro del guionista y director de cine Sebastián Borensztein.

"El Ruso" fue lanzado en diciembre del año pasado y es posible conseguirlo por $990 a través de Mercado Libre.

Según el empresario argentino, el libro relata una historia de amor y heroísmo y es capaz de teletransportar a los lectores "de la mano de un cantor de tango del Riachuelo" para llevarlos a "las oficinas de Hitler".

EL LIBRO FAVORITO DE EDUARDO CONSTANTINI

En una entrevista en C5N años atrás, Eduardo Constantini habló de su relación con sus libros y aseguró que le ayudaron mucho en su formación. "Siempre tuve una mirada estratégica y busqué un equilibrio entre todos mis roles. El estudio y los libros me ayudaron muchísimo. Para mi es esencial el estudio", sostuvo.

En ese momento, Constantini sacó su libro preferido, lo mostró al aire y dio a conocer las razones: se trata de Lecciones preliminares de la filosofía, de Manuel García Morente.

"Este libro me dio la introducción a la ciencia y me surgió leerlo luego de que Morente venga a Tucumán a dar clase. Explica muy bien la filosofía de Kant y me introdujo al hombre en su capacidad cognoscitiva", explica el economista y empresario argentino.