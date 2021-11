Semana increíble para Christie's: vendió todo al doble de lo esperado por más de u$s 1000 millones

18/11/2021 - 11:54 El Cronista

Decíamos que en Nueva York el mercado estaría caliente y hasta superaría los números de la pre-pandemia con la maravillosa colección impresionista del texano Cox y con las pinturas contemporáneas de los siglos XX y XXI. Curiosamente no nos equivocamos, como ya es norma, esta vez hicimos el correcto pronóstico.

En una semana Christie's vendió u$s 1108 millones. La subasta principal era un gran riesgo ya que duró más de tres horas y cuarenta minutos, cuando lo normal es no superar la hora.

La colección de las 23 pinturas de lo mejor del impresionismo del Sr. Cox fue "guante blanco", es decir que se vendió el 100%. Y las otras ventas encontraron comprador para el 92% de lo ofertado. La estimación de la venta impresionista era de u$s 175 millones y se logró casi el doble: u$s 332 millones.

El espléndido Gustave Caillebotte necesita restauración, pero no será problema para el Museo Getty de Pasadena que lo logró, previo ofertar u$s 53 millones. El primer lote en salir fue un "retazo" pequeño de unos nenúfares de Monet, estimados en u$s 700.000. Habían 21 teléfonos recibiendo ofertas, muchos conectados a Londres y a Hong Kong. Se terminó vendiendo en u$s 5,2 millones.

El 50% de las obras fueron compradas por norteamericanos pero muchos de los "underbidders" eran europeos o asiáticos. Buena cantidad de ofertas se hicieron por internet, una de ellas por u$s 47 millones por "el estanque" de Paul Cézanne que se vendió en u$s 57 millones finalmente.

Una locura fue la puja por los tres Van Gogh, uno con cipreses que estaba estimado en 40 millones (45x60 cm) se vendió en 71 millones; una gouache sobre papel con unas parvas, que pintó el trágico artista dos meses antes de morir, salió por 36 millones; y un poco agradable joven pelirrojo con una flor azul en su boca estaba estimado en 5 millones, ¡y se vendió en u$s 47 millones!

Mis obras favoritas se vendieron muy bien: unas flores de Odilon Redon treparon de u$s 1,2 millones a 2,8 millones, y el lindísimo paisaje de Argenteuil, de Monet, llegó a 28 millones duplicando su base.

Luego cambiaron de rematador y vinieron los "disparates de precios" de arte contemporáneo y algunas "joyitas" impresionistas. Siempre se ponen primeros en la venta los lotes que estiman se venderán superando la estimación alta y así ocurrió.

Un Alice Neel duplicó su base y se subastó en u$s 1,9 millones; unas cuatro pequeñas manzanas de Paul Cézanne, estimadas en generosos 2,5 millones, se vendieron en 4,2 millones. Un "árbol" del genial David Hockney tenía una base de 3 millones y subió a 5,2 millones.

Hacía mucho tiempo que no aparecía un Gerhard Richter -importante y abstracto- a la venta y el que se ofrecía estaba garantizado en una venta con un tercero en 25 millones, pero fue adquirido en 27 millones. También había un Andy Warhol que era un retrato de su amigo Basquiat, que pertenecía a la colección de los colombianos Mugrabi, que parece tienen cerca de mil obras de Warhol.

En 2002 se lo vendieron a Peter Brand, quien también compraba caballos de polo argentinos en dicha época. Era una serigrafía sobre un pigmento metálico en el que se había orinado (no sabemos quién realizó esto último). Su base eran 18 millones y se vendió en 40 millones, aunque no puedo garantizar cuál sería el "olor" del retrato. Tenía otros Warhol y se destacaba el retrato de Muhammad Ali, vendido en 2009 en 10 millones, que ahora se pagó 18 millones. Un lindísimo Balthus, con su mujer japonesa en el motivo, subió de 1,5 millones a 3,4 millones.

Ahora viene la semana de ventas de Sotheby's, que también aspira a superar los mil millones de dólares en ventas, veremos si Manhattan sigue ardiendo...