Tita vs. Rhodesia, la otra grieta de los argentinos: mitos y verdades sobre su origen

27/11/2021 - 12:26 El Cronista

Los sabores tienen el poder de trasladarnos en el tiempo. Y en particular las galletitas y golosinas pueden llevarnos directamente a distintos momentos de nuestra infancia. Volver a probar ese viejo snack dulce se convierte en un viaje instantáneo hacia aquellos momentos de recreo. Con varias décadas en los kioscos, Tita y Rhodesia son dos de las que más nostalgia generan y también esconden una grieta que separa a los consumidores entre los que prefieren una u otra.

Seguramente habrá consumidores imparciales que busquen cerrar la brecha y aseguren que ambas son ricas por igual, sin embargo en el paladar de cada argentino existe una predilección por una de las dos ‘hermanas'. No por nada desde su propia dueña, Mondelez, en 2013 crearon una campaña para que la gente votara cuál era su favorita. Incluso durante un ping pong de preguntas y respuestas en su Instagram el ex presidente Mauricio Macri tomó partido: "Rhodesia, por afano. Pero tiene que estar bien, no puede estar húmeda, sino no es lo mismo", aseguró.

Desde hace varios años que circula en internet una leyenda viral sobre el trágico origen de ambas marcas. Según asevera esta versión, el empresario galletitero Edelmiro Carlos Rhodesia creó la Tita junto a su hija, Melba, en 1949. El nombre de la golosina habría nacido del diminutivo que utilizaba su primogénita para referirse a las ‘galletitas'.

No obstante, el éxito de la Tita, agrega el mito, provocó un ataque de celos del acérrimo rival de Rhodesia, Bagley. Este, nublado por la ira, asesinó a Edelmiro de varios disparos en la espalda. La viuda del empresario, Lidia Martínez de Terrabusi, le vendió la compañía a un primo de su anterior marido, José Félix Terrabusi, quien en homenaje a Rhodesia creó la reconocida oblea.

Si bien la historia es atrapante, no hay ningún dato que compruebe su veracidad. Incluso existen registros de avisos publicitarios que indican que tanto Tita como Rhodesia existían ya desde la década del 40. Sus creadores fueron los hermanos italianos Ambrosio, Felipe y Julio Terrabusi. Ellos llegaron desde su tierra natal a la Argentina y en 1911 instalaron en Almagro una fábrica de galletas y bizcochos.

Si bien son distintos en su formulación, ambas siempre se promocionaron juntas. Tita es un sándwich de galletitas bañado en chocolate con relleno sabor limón, mientras que Rhodesia es una oblea con baño chocolatoso. En sus spots publicitarios, la compañía ponía sobre la mesa la difícil decisión de tener que elegir por una de las dos.

¿HUBO UNA TERCERA?

Pero el dúo llegó a tener un tercer integrante. Según el blog El Gran Libro de las Marcas, en los 60 Terrabusi incluyó a la Canadiense entre Tita y Rhodesia. Se trataba de una oblea Champagne bañada - marca con la que competía con Ópera de Bagley -. Asimismo, en 1997 Nabisco, que compró Terrabusi por u$s 245 millones en 1994, sacó una variante de las ‘hermanas' con relleno de chocolate.

Actualmente Tita y Rhodesia forman parte del portfolio de productos Mondelez. La compañía se hizo con estas marcas cuando Kraft se fusionó con Nabisco en 2001. Hoy se fabrican en la planta que la firma tiene en Pacheco y el grueso de la producción tiene como destino el mercado interno. Ya pasaron décadas desde su creación, pero el interrogante sigue en pie, ¿Tita o Rhodesia?