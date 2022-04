El debut de la Fórmula Uno en Miami va a ser más un evento tipo Super Bowl que una carrera: cuándo larga

27/04/2022 - 13:52 El Cronista

Para los fanáticos del automovilismo, la primera carrera de Fórmula Uno en Miami, el próximo 8 de mayo, sin duda será uno de los eventos más emocionantes del año, pero no solo en lo deportivo sino también en lo que tiene que ver con el espectáculo.

El Gran Premio de Miami de F1 Crypto.com se correrá en el flamante Autódromo Internacional de Miami, que cuenta con una pista de 5,3 kilómetros por fuera del Hard Rock Stadium, donde juegan los Dolphins de la NFL.

Deepening our global partnership with @F1,

we’re proud to be the first official title partner of the

Formula 1 https://t.co/vCNztATSCO Miami Grand Prix



See you in Miami May 6! https://t.co/uOOqNqThNT@f1miami #CryptoF1 pic.twitter.com/W96S9EWxxn